Додано: Нед 10 кві, 2022 11:37

juristkostya написав: ЛАД написав: Schmit написав: ---------------------------

otg

Про эвакуацию и прочий бред постят порохоботы в основном, что бы очернить власть. Уж очень им не до вподобы высокий рейтинг Зе. Я фигею с людей, они не думают что война, как бороться с врагом, а думают как бороться с высоким рейтингом Зе.

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Не робіть з Зеленського батька нації, бо для українців, на відміну від москалів, влада не є сакральною. Це лише наймані чиновники на тимчасовій службі у народу. Помилки влади потрібно відкрито обговорювати, а не замовчувати, як ви пропонуєте, це шлях до московської моделі влади, до диктатури. ---------------------------Про эвакуацию и прочий бред постят порохоботы в основном, что бы очернить власть. Уж очень им не до вподобы высокий рейтинг Зе. Я фигею с людей, они не думают что война, как бороться с врагом, а думают как бороться с высоким рейтингом Зе.---------------------------Не робіть з Зеленського батька нації, бо для українців, на відміну від москалів, влада не є сакральною. Це лише наймані чиновники на тимчасовій службі у народу. Помилки влади потрібно відкрито обговорювати, а не замовчувати, як ви пропонуєте, це шлях до московської моделі влади, до диктатури.

Обговорюйте.

Після війни і перемоги. Обговорюйте.Після війни і перемоги.

На примере проблем с эвакуацией из Краматорска мы видим, что прошел месяц, а власть не сделала выводов.

Поскольку война ещё не закончена, очевидно, подобные грабли нам предстоят и в дальнейшем.

Так почему не говорить об этом сейчас? Наоборот, мы должны максимально предотвратить подобные глупости На примере проблем с эвакуацией из Краматорска мы видим, что прошел месяц, а власть не сделала выводов.Поскольку война ещё не закончена, очевидно, подобные грабли нам предстоят и в дальнейшем.Так почему не говорить об этом сейчас? Наоборот, мы должны максимально предотвратить подобные глупости

после

Легко предсказывать ход войнытого, как всё уже произошло.Краматорск и Славянск под угрозой с 2014. Мариуполь был под угрозой, но кто-то ожидал, что будут именно такие захваты на юге?Кстати, ожидали удары по Одессе. Пока что, к счастью, нет. Одессу надо было эвакуировать? Или эвакуировать сейчас?На Киев могли пойти и с юга. Или просто пойти на Запорожье, Днепр, Кривой Рог для разрушения промышленности Украины. Тоже вполне возможный вариант. Эвакуировать эти города?Рассредоточение, о котором Вы написали, это хорошо. Но села и дачные посёлки под Харьковом (или любым другим крупным городом) способны принять население Харькова? Для меня ответ очевиден - нет. Частично - возможно. Когда основная масса выехала на запад - запад Украины или Запад.Какие города эвакуировать сегодня, чтобы не наступать на "подобные грабли в дальнейшем"?И ещё. Мне очень нравятся рассуждения о причинах невыезда в эвакуацию людей, перед которыми такой вопрос пока не стоит.Просто интересно, например, prodigy уже эвакуировался из Одессы или нет? И если нет, то чего ждёт?И ещё.Нам все аналитики давали 3-4 дня. Возможно, отчасти и поэтому не давали (мало давали) вооружений. Наше руководство тоже, думаю, осознавало, что Россия сильнее и не хотело провоцировать, до последнего надеясь, что войну удастся предотвратить дипломатическими усилиями (нашими или наших "партнёров"). А для объявления эвакуации надо хотя бы ввести военное положение.