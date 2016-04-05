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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 712713714715716>
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:21

  otg написав:
  Schmit написав:
  otg написав:Влада та ЗСУ півтора місяця держать оборону проти до зубів озбороєних орків, яких за кількісю в рази більше. Сам порох іздить по блокпостах щоб селфі зробити, та зарісоватись перед своїми прихильниками. Замітьте навіть Тимошенко не дошла до такої низості, та сказала що буде допомагати робити загальну справу до перемоги.

Мої пости були про провал і саботаж підготовки до війни, особливо на Півдні, де орки вже пробили коридор у Крим, а ви далі про порохів, які знову у всьому винні, бо їздять по блокпостам, роздають кулемети й бандермобілі, закликають західних лідерів надати більше зброї.
Навіть не можете збагнути, що успіхів сьогодні досягає не влада, а відновлена з 2014 по 2019 армія, яка (якщо не рахувати подаровану Заходом зброю) ні каплі не підсилилась до початку повномасштабної війни.
Это жесть. Вы не в предвыборном штабе Пороха работаете случайно? :)Влада ничо не робить тильки порох :) Жесть Скажите, а Юлия Владимировна шото робить? Или тоже кричит про зраду и шо только она все сделала?

Знову перекручуєте. Зараз влада робить все правильно (окрім закриття проукраїнських каналів), на відміну від дій до 24.02.2022. І забудьте нарешті про Пороха.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:24

  prodigy написав:Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.
За даними видання, відповідну пропозицію було надіслано до Міністерства економіки Німеччини в суботу.
Вартість 100 гаубиць, включно з навчальним комплектом та запасними частини, становить 1,7 мільярда євро. Як альтернатива також пропонуються гаубиці у варіанті на БТР Boxer за 1,2 мільярда євро.
У той час як танкам у бою доводиться підбиратися відносно близько до цілей супротивника, Panzerhaubitze 2000 може вести вогонь на відстані понад 40 кілометрів.
Як повідомляють українські урядові кола з посиланням на пропозицію KMW, постачання самохідних гаубиць проходитиме за круговою схемою. Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.

Увы
В Минобороны Германии не видят возможности продолжать поставки оружия Украине из имеющихся запасов бундесвера: в противном случае это может отразиться на обороноспособности вооруженных сил самой Германии. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в интервью газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в субботу, 9 апреля.

"Разумеется, все мы должны поддержать Украину в ее мужественной борьбе. Но что касается поставок оружия из запасов бундесвера, то тут, надо сказать честно, мы уже дошли до предела. Ведь армия должна и дальше быть в состоянии защищать страну и альянс", - указала она.

По словам Ламбрехт, на этом фоне ее министерство уже договорилось, что дальнейшие поставки вооружений в Украину будут осуществляться напрямую оборонной промышленностью. "В этом вопросе мы постоянно согласовываем наши действия с Украиной", - добавила политик.
https://www.dw.com/ru/v-frg-tormozjat-p ... a-61417823
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:25

  otg написав:
  juristkostya написав:Вы в своем уме? Какое "насильственно"?
Сам факт скопления людей на вокзале на 40 день войны говорит о том, что желающих выехать больше, чем имеющих возможность.
Сам факт скопления людей говорит лишь о том что запахло жаренным. Люди до последнего надеялись что к ним не придет Мариуполь.

Так тем более это подтверждает мысль, что предупреждать и начинать эвакуацию надо заранее. Самые дерганые уехали бы еще накануне, и этим самым высвободились бы поезда для более сдержанных.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:27

  juristkostya написав:На примере проблем с эвакуацией из Краматорска мы видим, что прошел месяц, а власть не сделала выводов.
Поскольку война ещё не закончена, очевидно, подобные грабли нам предстоят и в дальнейшем.
Так почему не говорить об этом сейчас? Наоборот, мы должны максимально предотвратить подобные глупости


Кто МЫ? Диванные аналитики вроде вас?

  juristkostya написав:Речь немного о другом: есть анализ и работа над ошибками. Попытка представить эту работу как политическую грызню есть верх цинизма.


Какая "работа" и над какими "ошибками"? Вы здесь зраду разгоняете, пытаясь замаскировать ее под благие намерения. :evil:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:34

  fler написав:
  juristkostya написав:На примере проблем с эвакуацией из Краматорска мы видим, что прошел месяц, а власть не сделала выводов.
Поскольку война ещё не закончена, очевидно, подобные грабли нам предстоят и в дальнейшем.
Так почему не говорить об этом сейчас? Наоборот, мы должны максимально предотвратить подобные глупости


Кто МЫ? Диванные аналитики вроде вас?

  juristkostya написав:Речь немного о другом: есть анализ и работа над ошибками. Попытка представить эту работу как политическую грызню есть верх цинизма.


Какая "работа" и над какими "ошибками"? Вы здесь зраду разгоняете, пытаясь замаскировать ее под благие намерения. :evil:

В Днепре и Запорожье суммарно 2 млн человек, не считая беженцев. Вероятность, что фронт к ним приблизится, вполне существует.

Назовите мне причину не проанализировать ошибки эвакуации, которые уже допущены.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:37

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:---------------------------
otg
Про эвакуацию и прочий бред постят порохоботы в основном, что бы очернить власть. Уж очень им не до вподобы высокий рейтинг Зе. Я фигею с людей, они не думают что война, как бороться с врагом, а думают как бороться с высоким рейтингом Зе.
---------------------------
Не робіть з Зеленського батька нації, бо для українців, на відміну від москалів, влада не є сакральною. Це лише наймані чиновники на тимчасовій службі у народу. Помилки влади потрібно відкрито обговорювати, а не замовчувати, як ви пропонуєте, це шлях до московської моделі влади, до диктатури.

Обговорюйте.
Після війни і перемоги.

На примере проблем с эвакуацией из Краматорска мы видим, что прошел месяц, а власть не сделала выводов.
Поскольку война ещё не закончена, очевидно, подобные грабли нам предстоят и в дальнейшем.
Так почему не говорить об этом сейчас? Наоборот, мы должны максимально предотвратить подобные глупости

Легко предсказывать ход войны после того, как всё уже произошло.
Краматорск и Славянск под угрозой с 2014. Мариуполь был под угрозой, но кто-то ожидал, что будут именно такие захваты на юге?
Кстати, ожидали удары по Одессе. Пока что, к счастью, нет. Одессу надо было эвакуировать? Или эвакуировать сейчас?
На Киев могли пойти и с юга. Или просто пойти на Запорожье, Днепр, Кривой Рог для разрушения промышленности Украины. Тоже вполне возможный вариант. Эвакуировать эти города?
Рассредоточение, о котором Вы написали, это хорошо. Но села и дачные посёлки под Харьковом (или любым другим крупным городом) способны принять население Харькова? Для меня ответ очевиден - нет. Частично - возможно. Когда основная масса выехала на запад - запад Украины или Запад.
Какие города эвакуировать сегодня, чтобы не наступать на "подобные грабли в дальнейшем"?
И ещё. Мне очень нравятся рассуждения о причинах невыезда в эвакуацию людей, перед которыми такой вопрос пока не стоит.
Просто интересно, например, prodigy уже эвакуировался из Одессы или нет? И если нет, то чего ждёт?

И ещё.
Нам все аналитики давали 3-4 дня. Возможно, отчасти и поэтому не давали (мало давали) вооружений. Наше руководство тоже, думаю, осознавало, что Россия сильнее и не хотело провоцировать, до последнего надеясь, что войну удастся предотвратить дипломатическими усилиями (нашими или наших "партнёров"). А для объявления эвакуации надо хотя бы ввести военное положение.

P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны.
Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт.
Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:42

  Schmit написав:Знову перекручуєте. Зараз влада робить все правильно
Ну слава богу. :) Кстати а кто Вы что пытаетесь судить правильно или не правильно? :) Почти полтора месяца держатся, значит правильно. Мир помогает, значит и здесь все правильно.
(окрім закриття проукраїнських каналів)
Як би эти "проукраинськи канали" не займалися шкодниством их би нихто не закривав. Вам же сказали що в час в час войны информацию дают ту что санкционирует МО и др органы, что бы не навредить. Вы же решили что можно еще и воевать с властью. Во время войны это работа на врага. Это понятно?
на відміну від дій до 24.02.2022.
Все было сделано правильно и тогда. Конечно где то были ошибки, без них не бывает. Это признано не только мной, но и зарубежными экспертами.
І забудьте нарешті про Пороха.
Як же ми про нього забудем? :) Он же ведет пиаркомпанию во время войны. Хотели б забыть, да вы не даете.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:43

  Starikan написав:
  prodigy написав:Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.
За даними видання, відповідну пропозицію було надіслано до Міністерства економіки Німеччини в суботу.
Вартість 100 гаубиць, включно з навчальним комплектом та запасними частини, становить 1,7 мільярда євро. Як альтернатива також пропонуються гаубиці у варіанті на БТР Boxer за 1,2 мільярда євро.
У той час як танкам у бою доводиться підбиратися відносно близько до цілей супротивника, Panzerhaubitze 2000 може вести вогонь на відстані понад 40 кілометрів.
Як повідомляють українські урядові кола з посиланням на пропозицію KMW, постачання самохідних гаубиць проходитиме за круговою схемою. Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.

Увы
В Минобороны Германии не видят возможности продолжать поставки оружия Украине из имеющихся запасов бундесвера: в противном случае это может отразиться на обороноспособности вооруженных сил самой Германии. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в интервью газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в субботу, 9 апреля.

"Разумеется, все мы должны поддержать Украину в ее мужественной борьбе. Но что касается поставок оружия из запасов бундесвера, то тут, надо сказать честно, мы уже дошли до предела. Ведь армия должна и дальше быть в состоянии защищать страну и альянс", - указала она.

По словам Ламбрехт, на этом фоне ее министерство уже договорилось, что дальнейшие поставки вооружений в Украину будут осуществляться напрямую оборонной промышленностью. "В этом вопросе мы постоянно согласовываем наши действия с Украиной", - добавила политик.
https://www.dw.com/ru/v-frg-tormozjat-p ... a-61417823

Ну какое же "увы". В ваших цитатах говорится о разных источниках поставки оружия из Германии: бундесвер не может больше выделять оружие, т.к. пострадает обороноспособность самой Германии, а частные компании-производители вполне могут это делать.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:44

  ЛАД написав:Легко предсказывать ход войны после того, как всё уже произошло.
Краматорск и Славянск под угрозой с 2014. Мариуполь был под угрозой, но кто-то ожидал, что будут именно такие захваты на юге?
Кстати, ожидали удары по Одессе. Пока что, к счастью, нет. Одессу надо было эвакуировать? Или эвакуировать сейчас?
На Киев могли пойти и с юга. Или просто пойти на Запорожье, Днепр, Кривой Рог для разрушения промышленности Украины. Тоже вполне возможный вариант. Эвакуировать эти города?
Рассредоточение, о котором Вы написали, это хорошо. Но села и дачные посёлки под Харьковом (или любым другим крупным городом) способны принять население Харькова? Для меня ответ очевиден - нет. Частично - возможно. Когда основная масса выехала на запад - запад Украины или Запад.
Какие города эвакуировать сегодня, чтобы не наступать на "подобные грабли в дальнейшем"?
И ещё. Мне очень нравятся рассуждения о причинах невыезда в эвакуацию людей, перед которыми такой вопрос пока не стоит.
Просто интересно, например, prodigy уже эвакуировался из Одессы или нет? И если нет, то чего ждёт?

На эти вопросы Я отвечал чуть выше. Вкратце: если о направлении Киев-Сумы можно было спорить, то угроза Мариуполю и Краматорской агломерации очевидна при любом сценарии войны.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:45

  ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны.
Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт.
Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался :)
otg
 
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