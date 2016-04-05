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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:45
juristkostya написав: otg написав:
Ошибки будем разбирать после войны. Сейчас это не просто грызня, это вредительство. При чем со стороны одной единственной силы и его сторонников.
расскажите это тем, кто позавчера застрял на вокзале Краматорска.
На 40-й день острой фазы боёв. Ну, что вопросом их эвакуации мы займёмся после войны, ага.
\У них не было возможности уехать раньше?
Простите, не верю. Да Вы и сами это понимаете.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:45
ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны.
Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт.
Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Предлагаю просто игнорировать непроверенные вбросы. Не цитировать, не обсуждать и т.п. Хватает более актуальных вопросов.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:50
otg написав:
Як би эти "проукраинськи канали" не займалися шкодниством их би нихто не закривав.
Я не смотрю ТВ уже лет больше 20. Но по ю-тюбу смотрю некоторые аналитические передачи "эспресо". Мне кажется, это исключительно патриотический канал.
Можно пример "вредительской" передачи? Просто для понимания, о чём идёт речь.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:52
juristkostya написав: ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны.
Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт.
Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Предлагаю просто игнорировать непроверенные вбросы. Не цитировать, не обсуждать и т.п. Хватает более актуальных вопросов.
Иак это повторяется практически ежедневно.
Причём, если раньше писали: "говорят, что...", то сегодня Будивельник подаёт это как твёрдо установленный факт.
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ЛАД
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:52
juristkostya написав:
В Днепре и Запорожье суммарно 2 млн человек, не считая беженцев. Вероятность, что фронт к ним приблизится, вполне существует.
Назовите мне причину не проанализировать ошибки эвакуации, которые уже допущены.
Причина одна - некомпетентность аналитика.
Вы предлагаете насильно эвакуировать людей из Днепра и Запорожья? Кто хочет, тот выезжает - условия для выезда давно созданы: есть транспорт, есть контакты волонтеров, которые помогают с размещением, питанием и т.д.
То, что люди сидели на попе ровно до последнего - это чьи проблемы? У всех есть телефон - позвонить и заявить о желании эвакуироваться кто мешал?
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fler
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:54
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны.
Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт.
Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Предлагаю просто игнорировать непроверенные вбросы. Не цитировать, не обсуждать и т.п. Хватает более актуальных вопросов.
Иак это повторяется практически ежедневно.
Причём, если раньше писали: "говорят, что...", то сегодня Будивельник подаёт это как твёрдо установленный факт.
Тем более, если эта непроверенная инфо исходит от будивельныка.
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juristkostya
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:59
Как бы там ни было,но тут должно было быть или трусы, или крестик:
если , как заявляют , знали на 99% о дате вторжения (даже если +- несколько дней) , то надо было глубоко и многополосно минировать дороги, минировать мосты (естественно полностью закрыв въезд/выезд в Крым).
Ров глубокий и широкий (с единственным мостом) на перешейке сделать ещё заранее.
Кароч, инженерной подготовки позиций не было вовсе. За много лет.
Я понимаю, что через каналы и небольшие реки наводят пантоны и это вообще не проблема. Но через ров на перешейке , да ещё при обстрелах из бетонных укреплений...
Далее: бетонные укрепления можно было начать строить хотя бы за месяц-два. (хотя конечно нужно было намного раньше, ведь наступать мы точно не собирались, зато агрессию рано или поздно можно было ожидать) . Бетон бы успел набрать прочности. А за месяц уже наверняка ожидали вторжение почти точно.
А вот войска в больших количествах на смерть на открытых позициях там точно не надо. Та 59-я бригада которая была брошена на погибель 24 числа - это точно не надо было. С техникой в открытой степи под ударами авиации - это глупость была.
Ну и вторая линия обороны - это мост и Херсон. Вот там 59-я и должна была встречать. На естественных препятствиях, то есть реке.
Тогда вот то все , что получил Нико, получил бы Херсон, но на высоком берегу Днепра было бы выгодное положение и за Днепр никто бы не прошел.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:59
fler написав:
Причина одна - некомпетентность аналитика.
Ну да, некомпетентность.
Тем временем крутые профи не сподвиглись начать информационную кампанию в том же Мариуполе хотя бы за пару дней до.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:59
fler написав:
...........
Кто хочет, тот выезжает - условия для выезда давно созданы: есть транспорт, есть контакты волонтеров, которые помогают с размещением, питанием и т.д.
То, что люди сидели на попе ровно до последнего - это чьи проблемы? У всех есть телефон - позвонить и заявить о желании эвакуироваться кто мешал?
Не надо даже звонить.
Просто взять билет на поезд и уехать. Или даже бесплатно на эвакуационных поездах. В Харькове такая возможность есть. Думаю, в остальных городах тоже. Наверное, была и в Краматорске.
И, в принципе, повторение Краматорска возможно в любом городе. Кто мешает запустить ракету на вокзал практически любого города Харькова, Днепра, Запорожья, подгадав к отправлению поезда? Расписание поездов на запад в Харькове публикуется ежевечерне на следующий день.
Знаю достаточно примеров, когда людей уговаривали
уехать, но до последнего не уезжали. Вот когда ракета/снаряд попадали в соседний подъезд и разрушалось несколько квартир/этажей - тут же уезжали.
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ЛАД
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Додано: Нед 10 кві, 2022 12:12
whois2010 написав:
Ну какое же "увы". В ваших цитатах говорится о разных источниках поставки оружия из Германии: бундесвер не может больше выделять оружие, т.к. пострадает обороноспособность самой Германии, а частные компании-производители вполне могут это делать.
Перечитайте еще раз пост prodigy, на который я ссылался и который я, к сожалению, немного сократил (не люблю простыней) за счет следующей цитаты
Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто раніше другої половини 2024 року. Повне постачання буде завершено до 2027 року.
И заодно приготовьте 1.7 млрд евро.
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