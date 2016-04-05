Додано: Нед 10 кві, 2022 11:59

otg написав: ЛАД написав: P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны.

Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт.

Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"? Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался

Как бы там ни было,но тут должно было быть или трусы, или крестик:если , как заявляют , знали на 99% о дате вторжения (даже если +- несколько дней) , то надо было глубоко и многополосно минировать дороги, минировать мосты (естественно полностью закрыв въезд/выезд в Крым).Ров глубокий и широкий (с единственным мостом) на перешейке сделать ещё заранее.Кароч, инженерной подготовки позиций не было вовсе. За много лет.Я понимаю, что через каналы и небольшие реки наводят пантоны и это вообще не проблема. Но через ров на перешейке , да ещё при обстрелах из бетонных укреплений...Далее: бетонные укрепления можно было начать строить хотя бы за месяц-два. (хотя конечно нужно было намного раньше, ведь наступать мы точно не собирались, зато агрессию рано или поздно можно было ожидать) . Бетон бы успел набрать прочности. А за месяц уже наверняка ожидали вторжение почти точно.А вот войска в больших количествах на смерть на открытых позициях там точно не надо. Та 59-я бригада которая была брошена на погибель 24 числа - это точно не надо было. С техникой в открытой степи под ударами авиации - это глупость была.Ну и вторая линия обороны - это мост и Херсон. Вот там 59-я и должна была встречать. На естественных препятствиях, то есть реке.Тогда вот то все , что получил Нико, получил бы Херсон, но на высоком берегу Днепра было бы выгодное положение и за Днепр никто бы не прошел.