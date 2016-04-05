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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 713714715716
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:16

  ЛАД написав:
  fler написав:...........
Кто хочет, тот выезжает - условия для выезда давно созданы: есть транспорт, есть контакты волонтеров, которые помогают с размещением, питанием и т.д.
То, что люди сидели на попе ровно до последнего - это чьи проблемы? У всех есть телефон - позвонить и заявить о желании эвакуироваться кто мешал?

Не надо даже звонить.
Просто взять билет на поезд и уехать. Или даже бесплатно на эвакуационных поездах.


Звонить - это прежде всего о тех, кто не может своим ходом - инвалиды, лежачие больные и т.п., которых нужно вывозить из дома. В Нико в первые две недели войны были толпы желающих уехать на бесплатных эвакуационных автобусах, надо было звонить и записываться.
ПС. Вот еще свежая статья:
Два десятки водіїв з Кропивницького вивозять людей із зони бойових дій.
https://dostyp.com.ua/novini/vodiyi
Поэтому говорить о проблемах с эвакуацией - безосновательно.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:27

  fler написав:Поэтому говорить о проблемах с эвакуацией - безосновательно.

Когда есть достаточно времени и нет окружения
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:27

  Hotab написав:
  otg написав:
  ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны.
Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт.
Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался :)

Как бы там ни было,но тут должно было быть или трусы, или крестик:

если , как заявляют , знали на 99% о дате вторжения (даже если +- несколько дней) , то надо было глубоко и многополосно минировать дороги, минировать мосты (естественно полностью закрыв въезд/выезд в Крым).
Ров глубокий и широкий (с единственным мостом) на перешейке сделать ещё заранее.
Кароч, инженерной подготовки позиций не было вовсе. За много лет.
Я понимаю, что через каналы и небольшие реки наводят пантоны и это вообще не проблема. Но через ров на перешейке , да ещё при обстрелах из бетонных укреплений...

Далее: бетонные укрепления можно было начать строить хотя бы за месяц-два. (хотя конечно нужно было намного раньше, ведь наступать мы точно не собирались, зато агрессию рано или поздно можно было ожидать) . Бетон бы успел набрать прочности. А за месяц уже наверняка ожидали вторжение почти точно.
А вот войска в больших количествах на смерть на открытых позициях там точно не надо. Та 59-я бригада которая была брошена на погибель 24 числа - это точно не надо было. С техникой в открытой степи под ударами авиации - это глупость была.
Ну и вторая линия обороны - это мост и Херсон. Вот там 59-я и должна была встречать. На естественных препятствиях, то есть реке.
Тогда вот то все , что получил Нико, получил бы Херсон, но на высоком берегу Днепра было бы выгодное положение и за Днепр никто бы не прошел.

Вы правы. Это вопросы.
Почему это не сделали? Не знаю.
Но, опять же, это такой же вопрос к Зе, как и к По. Причём, к Порошенко даже больше. Зеленский рассчитывал/надеялся на примирение с Россией и мирное решение вопроса с Донбассом, Порошенко явно был нацелен на военное решение.
В том, что при военном решении вмешательство росс. армии практически неизбежно, сомнений не вызывало. Почему этого не сделал Порошенко? Оборонительные сооружения сооружаются заранее, а не за 2 месяца до начала войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:36

  ЛАД написав:В том, что при военном решении вмешательство росс. армии практически неизбежно, сомнений не вызывало. Почему этого не сделал Порошенко? Оборонительные сооружения сооружаются заранее, а не за 2 месяца до начала войны.

Тогда приоритетом было донбасское направление. И там мы видим вполне эффективную линию обороны.

Очевидно, второй очередью должна была стать линия на Перекопе, но...что у нас было построено после 2019?..
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:43

  otg написав:
  Schmit написав:Знову перекручуєте. Зараз влада робить все правильно
Ну слава богу. :) Кстати а кто Вы что пытаетесь судить правильно или не правильно? :)

Кожен громадянин, виборець має право судити. У нас же демократична країна, а не монархія.
  otg написав:
  Schmit написав:(окрім закриття проукраїнських каналів)
Як би эти "проукраинськи канали" не займалися шкодниством их би нихто не закривав.

На скільки знаю, ці канали перестали критикувати владу під час війни, та їх всеодно закрили і сумніваюсь, що відкриють після всього.
  otg написав:
  Schmit написав:на відміну від дій до 24.02.2022.
Все было сделано правильно и тогда. Конечно где то были ошибки, без них не бывает. Это признано не только мной, но и зарубежными экспертами.

Ну так, з 2019 все робили "правильно", лише дрібні помилки.
Прийшли до влади на обіцянках закінчити війну, результат - неочікувана велика війна.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:48

  otg написав:
  ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны.
Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт.
Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался :)

Таке враження, що дописують зеленіші за Зеленського. Перешийок був замінований чи тільки лякали супостатів?
«Тут і ляжуть». Репортаж із адмінкордону з Кримом: як Херсонщина готова зустріти російську армію?
19 лютого 2022, 12:30
Ігор Токар
Наступна наша зупинка була на КПВВ Каланчак. На під’їзді, адмінмежа нас зустріла російськими радіохвилями. На самому ж пункті пропуску ми побачили протитанкові рови, паркани із колючим дротом, а ще дізнались, що дорога, по яка йде до Криму замінована.https://www.radiosvoboda.org/a/khersons ... 06118.html
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