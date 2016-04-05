fler написав:........... Кто хочет, тот выезжает - условия для выезда давно созданы: есть транспорт, есть контакты волонтеров, которые помогают с размещением, питанием и т.д. То, что люди сидели на попе ровно до последнего - это чьи проблемы? У всех есть телефон - позвонить и заявить о желании эвакуироваться кто мешал?
Не надо даже звонить. Просто взять билет на поезд и уехать. Или даже бесплатно на эвакуационных поездах.
Звонить - это прежде всего о тех, кто не может своим ходом - инвалиды, лежачие больные и т.п., которых нужно вывозить из дома. В Нико в первые две недели войны были толпы желающих уехать на бесплатных эвакуационных автобусах, надо было звонить и записываться. ПС. Вот еще свежая статья: Два десятки водіїв з Кропивницького вивозять людей із зони бойових дій. https://dostyp.com.ua/novini/vodiyi Поэтому говорить о проблемах с эвакуацией - безосновательно.
ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны. Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт. Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался
Как бы там ни было,но тут должно было быть или трусы, или крестик:
если , как заявляют , знали на 99% о дате вторжения (даже если +- несколько дней) , то надо было глубоко и многополосно минировать дороги, минировать мосты (естественно полностью закрыв въезд/выезд в Крым). Ров глубокий и широкий (с единственным мостом) на перешейке сделать ещё заранее. Кароч, инженерной подготовки позиций не было вовсе. За много лет. Я понимаю, что через каналы и небольшие реки наводят пантоны и это вообще не проблема. Но через ров на перешейке , да ещё при обстрелах из бетонных укреплений...
Далее: бетонные укрепления можно было начать строить хотя бы за месяц-два. (хотя конечно нужно было намного раньше, ведь наступать мы точно не собирались, зато агрессию рано или поздно можно было ожидать) . Бетон бы успел набрать прочности. А за месяц уже наверняка ожидали вторжение почти точно. А вот войска в больших количествах на смерть на открытых позициях там точно не надо. Та 59-я бригада которая была брошена на погибель 24 числа - это точно не надо было. С техникой в открытой степи под ударами авиации - это глупость была. Ну и вторая линия обороны - это мост и Херсон. Вот там 59-я и должна была встречать. На естественных препятствиях, то есть реке. Тогда вот то все , что получил Нико, получил бы Херсон, но на высоком берегу Днепра было бы выгодное положение и за Днепр никто бы не прошел.
Вы правы. Это вопросы. Почему это не сделали? Не знаю. Но, опять же, это такой же вопрос к Зе, как и к По. Причём, к Порошенко даже больше. Зеленский рассчитывал/надеялся на примирение с Россией и мирное решение вопроса с Донбассом, Порошенко явно был нацелен на военное решение. В том, что при военном решении вмешательство росс. армии практически неизбежно, сомнений не вызывало. Почему этого не сделал Порошенко? Оборонительные сооружения сооружаются заранее, а не за 2 месяца до начала войны.
ЛАД написав:В том, что при военном решении вмешательство росс. армии практически неизбежно, сомнений не вызывало. Почему этого не сделал Порошенко? Оборонительные сооружения сооружаются заранее, а не за 2 месяца до начала войны.
Тогда приоритетом было донбасское направление. И там мы видим вполне эффективную линию обороны.
Очевидно, второй очередью должна была стать линия на Перекопе, но...что у нас было построено после 2019?..
ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны. Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт. Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался
Таке враження, що дописують зеленіші за Зеленського. Перешийок був замінований чи тільки лякали супостатів?
«Тут і ляжуть». Репортаж із адмінкордону з Кримом: як Херсонщина готова зустріти російську армію? 19 лютого 2022, 12:30 Ігор Токар Наступна наша зупинка була на КПВВ Каланчак. На під’їзді, адмінмежа нас зустріла російськими радіохвилями. На самому ж пункті пропуску ми побачили протитанкові рови, паркани із колючим дротом, а ще дізнались, що дорога, по яка йде до Криму замінована.https://www.radiosvoboda.org/a/khersons ... 06118.html