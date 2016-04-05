ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны. Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт. Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался
Как бы там ни было,но тут должно было быть или трусы, или крестик:
если , как заявляют , знали на 99% о дате вторжения (даже если +- несколько дней) , то надо было глубоко и многополосно минировать дороги, минировать мосты (естественно полностью закрыв въезд/выезд в Крым). Ров глубокий и широкий (с единственным мостом) на перешейке сделать ещё заранее. Кароч, инженерной подготовки позиций не было вовсе. За много лет. Я понимаю, что через каналы и небольшие реки наводят пантоны и это вообще не проблема. Но через ров на перешейке , да ещё при обстрелах из бетонных укреплений...
Далее: бетонные укрепления можно было начать строить хотя бы за месяц-два. (хотя конечно нужно было намного раньше, ведь наступать мы точно не собирались, зато агрессию рано или поздно можно было ожидать) . Бетон бы успел набрать прочности. А за месяц уже наверняка ожидали вторжение почти точно. А вот войска в больших количествах на смерть на открытых позициях там точно не надо. Та 59-я бригада которая была брошена на погибель 24 числа - это точно не надо было. С техникой в открытой степи под ударами авиации - это глупость была. Ну и вторая линия обороны - это мост и Херсон. Вот там 59-я и должна была встречать. На естественных препятствиях, то есть реке. Тогда вот то все , что получил Нико, получил бы Херсон, но на высоком берегу Днепра было бы выгодное положение и за Днепр никто бы не прошел.
Вы правы. Это вопросы. Почему это не сделали? Не знаю. Но, опять же, это такой же вопрос к Зе, как и к По. Причём, к Порошенко даже больше. Зеленский рассчитывал/надеялся на примирение с Россией и мирное решение вопроса с Донбассом, Порошенко явно был нацелен на военное решение. В том, что при военном решении вмешательство росс. армии практически неизбежно, сомнений не вызывало. Почему этого не сделал Порошенко? Оборонительные сооружения сооружаются заранее, а не за 2 месяца до начала войны.
ЛАД написав:В том, что при военном решении вмешательство росс. армии практически неизбежно, сомнений не вызывало. Почему этого не сделал Порошенко? Оборонительные сооружения сооружаются заранее, а не за 2 месяца до начала войны.
Тогда приоритетом было донбасское направление. И там мы видим вполне эффективную линию обороны.
Очевидно, второй очередью должна была стать линия на Перекопе, но...что у нас было построено после 2019?..
ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны. Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт. Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался
Таке враження, що дописують зеленіші за Зеленського. Перешийок був замінований чи тільки лякали супостатів?
«Тут і ляжуть». Репортаж із адмінкордону з Кримом: як Херсонщина готова зустріти російську армію? 19 лютого 2022, 12:30 Ігор Токар Наступна наша зупинка була на КПВВ Каланчак. На під’їзді, адмінмежа нас зустріла російськими радіохвилями. На самому ж пункті пропуску ми побачили протитанкові рови, паркани із колючим дротом, а ще дізнались, що дорога, по яка йде до Криму замінована.https://www.radiosvoboda.org/a/khersons ... 06118.html
Студенты архангельского музыкального училища донесли на преподавательницу, которая рассказала о школьниках и студентах пишущих доносы на своих учителей. Теперь женщине может грозить до десяти лет лишения свободы по статье о фейках про российскую армию
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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 кві, 2022 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Не форум, а позор сплошной! Ребята, вы всеръез тут всех уговариваете, что "Порошенко всрался"?! Ну серьезно. За 3 года Зе-команда развалила все что только можно, отменила ракетные программы (Гром, Нептун, Вильха и т.д.), 3 года подряд урезала финансирование армии. Даже КБ Луч не получал госзаказ на Стугны, половина видео работы Стугн в сети - с арабским интерфейсом (просто чудо, что их не отправили заказчику и второе чудо, что успели вывезти со складов в первый день войны - и то за это расследование(!!) на ребят открыли).
Перечислять преступления Зе-команды можно до бесконечности за эти 3 года. Но самое противное, что Ермак, Портнов - до сих пор при власти. И это жесть для воюющей страны (((
Так что прекратите рассказывать про виноватого Порошенко - противно! Неужели более важных дел нет?
ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны. Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт. Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался
Про це розповідав Олег Жданов, військовий експерт, по тєліку.
ЛАД написав:В том, что при военном решении вмешательство росс. армии практически неизбежно, сомнений не вызывало. Почему этого не сделал Порошенко? Оборонительные сооружения сооружаются заранее, а не за 2 месяца до начала войны.
Тогда приоритетом было донбасское направление. И там мы видим вполне эффективную линию обороны.
Очевидно, второй очередью должна была стать линия на Перекопе, но...что у нас было построено после 2019?..
Я не был на Донбассе, какая там линия обороны не знаю. Но сделать то, о чём пишет Hotab, относительно просто и недорого. Хотя бы в минимальном объёме. И в условиях однозначной опасности росс. вмешательства необходимо не меньше, чем донбасские укрепления. Тут нельзя говорить о "второй очереди". Тем более, совсем не "очевидно", что такие планы вообще были. А что касается "неготовности к войне" - на мой взгляд, неправомерно. То, что вместо прогнозируемых 3-4 дней мы очень неплохо держимся на 45 день, как минимум, противоречит такому утверждению. И не думаю, что вся эта подготовка была проведена до 2019. Если бы ничего не было сделано за прошедшие 2,5 года, таких результатов не было бы.