RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 715716717718>
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 13:06

  lapay написав:
  otg написав:
  ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны.
Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт.
Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался :)

Про це розповідав Олег Жданов, військовий експерт, по тєліку.

По телику полковник СБУ розповідав и про планируемый Пу ядерный удар по Украине.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21995
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 13:14

  juristkostya написав:
  ЛАД написав: В том, что при военном решении вмешательство росс. армии практически неизбежно, сомнений не вызывало. Почему этого не сделал Порошенко? Оборонительные сооружения сооружаются заранее, а не за 2 месяца до начала войны.
Тогда приоритетом было донбасское направление. И там мы видим вполне эффективную линию обороны.
Очевидно, второй очередью должна была стать линия на Перекопе, но...что у нас было построено после 2019?..

Эту проблему можно обсуждать до бесконечности, настолько она сложна.
Постройка линии на Перекопе могла бы, например, означать в глазах многих, что мы отгораживаемся и тем самым де-факто отказываемся от возвращения Крыма, что вызвало бы жуткий хейт, и не только среди диванных вояк.
ЛАД
Причём, к Порошенко даже больше. Зеленский рассчитывал/надеялся на примирение с Россией и мирное решение вопроса с Донбассом, Порошенко явно был нацелен на военное решение.

Насчет отношения По и Зе к проблеме Донбасса я с вами, ЛАД, совершенно не согласен.

По надеялся не на военное решение (тут вы, к сожалению, повторяете российский нарратив), а на замораживание конфликта по типу приднестровского, возможно, с введением миротворцев, а в лучшем случае - даже с восстановлением экономических отношений (как Приднестровье, без всяких "особых статусов" - живите, как хотите). Реалистичность такого исхода обсуждать не буду.

Предвыборное миролюбие Зе было прежде всего призывом к жителям Востока Украины голосовать за него, а что будет после выборов - уж как получится. Не получилось. Но я его не виню - а какой еще был вариант у любого претендента? Понимаю и пересичных - наша промышленность сильно пострадала от разрыва с РФ, и те самые "уставшие и отчаявшиеся"( (с) - detroytred), а заодно и некоторые олигархи поставили на призрачную надежду примирения сторон.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18726
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2429 раз.
Подякували: 3043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 13:17

  tmp01 написав:Не форум, а позор сплошной!
Ребята, вы всеръез тут всех уговариваете, что "Порошенко всрался"?!
Ну серьезно. За 3 года Зе-команда развалила все что только можно, отменила ракетные программы (Гром, Нептун, Вильха и т.д.), 3 года подряд урезала финансирование армии.
Даже КБ Луч не получал госзаказ на Стугны, половина видео работы Стугн в сети - с арабским интерфейсом (просто чудо, что их не отправили заказчику и второе чудо, что успели вывезти со складов в первый день войны - и то за это расследование(!!) на ребят открыли).

Перечислять преступления Зе-команды можно до бесконечности за эти 3 года.
Но самое противное, что Ермак, Портнов - до сих пор при власти. И это жесть для воюющей страны (((

Так что прекратите рассказывать про виноватого Порошенко - противно!
Неужели более важных дел нет?

"Не форум, а позор сплошной!"
"вы всеръез тут всех уговариваете, что "Зеленский всрался?!"
"Так что прекратите рассказывать про виноватого Зеленского - противно!
Неужели более важных дел нет?"
Подчёркнутое желательно доказать цифрами и фактами, а не "ляпать языком".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21995
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 13:17

  ЛАД написав: Тут нельзя говорить о "второй очереди".

Ресурсы объективно небезграничны и разбиение задач по их приоритетности объективно необходимо. Тут даже обсуждать нечего.
juristkostya
 
Повідомлень: 4278
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 13:19

Щас бы Гелетея с Петей поставить у руля (нет)
"Жму руку, обнимаю"
:)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16129
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9307 раз.
Подякували: 4467 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 13:21

  tmp01 написав:Не форум, а позор сплошной!
Ребята, вы всеръез тут всех уговариваете, что "Порошенко всрался"?!
Ну серьезно. За 3 года Зе-команда развалила все что только можно, отменила ракетные программы (Гром, Нептун, Вильха и т.д.), 3 года подряд урезала финансирование армии.
Даже КБ Луч не получал госзаказ на Стугны, половина видео работы Стугн в сети - с арабским интерфейсом (просто чудо, что их не отправили заказчику и второе чудо, что успели вывезти со складов в первый день войны - и то за это расследование(!!) на ребят открыли).

Перечислять преступления Зе-команды можно до бесконечности за эти 3 года.
Но самое противное, что Ермак, Портнов - до сих пор при власти. И это жесть для воюющей страны (((

Так что прекратите рассказывать про виноватого Порошенко - противно!
Неужели более важных дел нет?


ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено).
Schmit
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 08.09.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 13:29

  Schmit написав:
  tmp01 написав:Не форум, а позор сплошной!
Ребята, вы всеръез тут всех уговариваете, что "Порошенко всрался"?!
Ну серьезно. За 3 года Зе-команда развалила все что только можно, отменила ракетные программы (Гром, Нептун, Вильха и т.д.), 3 года подряд урезала финансирование армии.
Даже КБ Луч не получал госзаказ на Стугны, половина видео работы Стугн в сети - с арабским интерфейсом (просто чудо, что их не отправили заказчику и второе чудо, что успели вывезти со складов в первый день войны - и то за это расследование(!!) на ребят открыли).

Перечислять преступления Зе-команды можно до бесконечности за эти 3 года.
Но самое противное, что Ермак, Портнов - до сих пор при власти. И это жесть для воюющей страны (((

Так что прекратите рассказывать про виноватого Порошенко - противно!
Неужели более важных дел нет?


ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено).

Да, именно об этом я и писал.
Добавлю еще, что спустя несколько часов после вывоза - эти склады, как и все производство, были разбомблены рашистами (находились в Киеве)
tmp01
 
Повідомлень: 932
З нами з: 14.03.12
Подякував: 123 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По телику полковник СБУ розповідав и про планируемый Пу ядерный удар по Украине

От тільки орки з Криму зайшли без втрат, бо розмінування таки відбулося. Жданов, також, розповідав, що голоаа ЦРУ, в середині січня, в Києаі, виклав план наступу з білорусі, з Криму, з десантом в Гостомелі. Рота охорони летовища, в Гостомелі, мала аж ... три ПЗРК Стріла, якими було збито три гвинтокрила орків з тридцяти двох десантних. Це нормальна підготовка до війни?
lapay
 
Повідомлень: 13069
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 13:34

  Starikan написав:...........
Насчет отношения По и Зе к проблеме Донбасса я с вами, ЛАД, совершенно не согласен.

По надеялся не на военное решение (тут вы, к сожалению, повторяете российский нарратив), а на замораживание конфликта по типу приднестровского, возможно, с введением миротворцев, а в лучшем случае - даже с восс/ЛНРтановлением экономических отношений (как Приднестровье, без всяких "особых статусов" - живите, как хотите). Реалистичность такого исхода обсуждать не буду.

Предвыборное миролюбие Зе было прежде всего призывом к жителям Востока Украины голосовать за него, а что будет после выборов - уж как получится. Не получилось. Но я его не виню - а какой еще был вариант у любого претендента? Понимаю и пересичных - наша промышленность сильно пострадала от разрыва с РФ, и те самые "уставшие и отчаявшиеся"( (с) - detroytred), а заодно и некоторые олигархи поставили на призрачную надежду примирения сторон.

Насчёт намерений Порошенко спорить не буду. Возможно, Вы правы. Планы высшего руководства я не знаю. Но риторика временами звучала достаточно воинственная. Реалистичность "замораживания" обсуждать тоже не могу, но если речь вести об этом, то надо было стремиться хоть к какой-то нормализации с Д/ЛНР. Я такого не видел.

Зе, по-моему, действительно был настроен на примирение с РФ. Не получилось, конечно, в первую очередь, по вине РФ.
Но и по ограниченности возможностей Зе. Сильно сомневаюсь, что, к примеру, решение о признании этих "республик" и предоставлении им независимости вызвало бы взрыв одобрения большинства народа Украины и наверняка не прошло бы в ВР. Скорее всего, это привело бы к "импичменту" Зе в той или иной форме.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21995
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 13:36

  lapay написав:
  ЛАД написав:По телику полковник СБУ розповідав и про планируемый Пу ядерный удар по Украине

От тільки орки з Криму зайшли без втрат, бо розмінування таки відбулося. Жданов, також, розповідав, що голоаа ЦРУ, в середині січня, в Києаі, виклав план наступу з білорусі, з Криму, з десантом в Гостомелі. Рота охорони летовища, в Гостомелі, мала аж ... три ПЗРК Стріла, якими було збито три гвинтокрила орків з тридцяти двох десантних. Це нормальна підготовка до війни?

То все Порошенко винуватий.
Schmit
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 08.09.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 715716717718>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93244
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 447925
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2715
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.