tmp01 написав:

За 3 года Зе-команда развалила все что только можно, отменила ракетные программы (Гром, Нептун, Вильха и т.д.), 3 года подряд урезала финансирование армии.

Перечислять преступления Зе-команды можно до бесконечности за эти 3 года.

Не форум, а позор сплошной!Ребята, вы всеръез тут всех уговариваете, что "Порошенко всрался"?!Ну серьезно.Даже КБ Луч не получал госзаказ на Стугны, половина видео работы Стугн в сети - с арабским интерфейсом (просто чудо, что их не отправили заказчику и второе чудо, что успели вывезти со складов в первый день войны - и то за это расследование(!!) на ребят открыли).Но самое противное, что Ермак, Портнов - до сих пор при власти. И это жесть для воюющей страны (((Так что прекратите рассказывать про виноватого Порошенко - противно!Неужели более важных дел нет?