ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны. Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт. Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался
Про це розповідав Олег Жданов, військовий експерт, по тєліку.
По телику полковник СБУ розповідав и про планируемый Пу ядерный удар по Украине.
ЛАД написав: В том, что при военном решении вмешательство росс. армии практически неизбежно, сомнений не вызывало. Почему этого не сделал Порошенко? Оборонительные сооружения сооружаются заранее, а не за 2 месяца до начала войны.
Тогда приоритетом было донбасское направление. И там мы видим вполне эффективную линию обороны. Очевидно, второй очередью должна была стать линия на Перекопе, но...что у нас было построено после 2019?..
Эту проблему можно обсуждать до бесконечности, настолько она сложна. Постройка линии на Перекопе могла бы, например, означать в глазах многих, что мы отгораживаемся и тем самым де-факто отказываемся от возвращения Крыма, что вызвало бы жуткий хейт, и не только среди диванных вояк.
ЛАД Причём, к Порошенко даже больше. Зеленский рассчитывал/надеялся на примирение с Россией и мирное решение вопроса с Донбассом, Порошенко явно был нацелен на военное решение.
Насчет отношения По и Зе к проблеме Донбасса я с вами, ЛАД, совершенно не согласен.
По надеялся не на военное решение (тут вы, к сожалению, повторяете российский нарратив), а на замораживание конфликта по типу приднестровского, возможно, с введением миротворцев, а в лучшем случае - даже с восстановлением экономических отношений (как Приднестровье, без всяких "особых статусов" - живите, как хотите). Реалистичность такого исхода обсуждать не буду.
Предвыборное миролюбие Зе было прежде всего призывом к жителям Востока Украины голосовать за него, а что будет после выборов - уж как получится. Не получилось. Но я его не виню - а какой еще был вариант у любого претендента? Понимаю и пересичных - наша промышленность сильно пострадала от разрыва с РФ, и те самые "уставшие и отчаявшиеся"( (с) - detroytred), а заодно и некоторые олигархи поставили на призрачную надежду примирения сторон.
tmp01 написав:Не форум, а позор сплошной! Ребята, вы всеръез тут всех уговариваете, что "Порошенко всрался"?! Ну серьезно. За 3 года Зе-команда развалила все что только можно, отменила ракетные программы (Гром, Нептун, Вильха и т.д.), 3 года подряд урезала финансирование армии. Даже КБ Луч не получал госзаказ на Стугны, половина видео работы Стугн в сети - с арабским интерфейсом (просто чудо, что их не отправили заказчику и второе чудо, что успели вывезти со складов в первый день войны - и то за это расследование(!!) на ребят открыли).
Перечислять преступления Зе-команды можно до бесконечности за эти 3 года. Но самое противное, что Ермак, Портнов - до сих пор при власти. И это жесть для воюющей страны (((
Так что прекратите рассказывать про виноватого Порошенко - противно! Неужели более важных дел нет?
"Не форум, а позор сплошной!" "вы всеръез тут всех уговариваете, что "Зеленский всрался?!" "Так что прекратите рассказывать про виноватого Зеленского - противно! Неужели более важных дел нет?" Подчёркнутое желательно доказать цифрами и фактами, а не "ляпать языком".
tmp01 написав:Не форум, а позор сплошной! Ребята, вы всеръез тут всех уговариваете, что "Порошенко всрался"?! Ну серьезно. За 3 года Зе-команда развалила все что только можно, отменила ракетные программы (Гром, Нептун, Вильха и т.д.), 3 года подряд урезала финансирование армии. Даже КБ Луч не получал госзаказ на Стугны, половина видео работы Стугн в сети - с арабским интерфейсом (просто чудо, что их не отправили заказчику и второе чудо, что успели вывезти со складов в первый день войны - и то за это расследование(!!) на ребят открыли).
Перечислять преступления Зе-команды можно до бесконечности за эти 3 года. Но самое противное, что Ермак, Портнов - до сих пор при власти. И это жесть для воюющей страны (((
Так что прекратите рассказывать про виноватого Порошенко - противно! Неужели более важных дел нет?
tmp01 написав:Не форум, а позор сплошной! Ребята, вы всеръез тут всех уговариваете, что "Порошенко всрался"?! Ну серьезно. За 3 года Зе-команда развалила все что только можно, отменила ракетные программы (Гром, Нептун, Вильха и т.д.), 3 года подряд урезала финансирование армии. Даже КБ Луч не получал госзаказ на Стугны, половина видео работы Стугн в сети - с арабским интерфейсом (просто чудо, что их не отправили заказчику и второе чудо, что успели вывезти со складов в первый день войны - и то за это расследование(!!) на ребят открыли).
Перечислять преступления Зе-команды можно до бесконечности за эти 3 года. Но самое противное, что Ермак, Портнов - до сих пор при власти. И это жесть для воюющей страны (((
Так что прекратите рассказывать про виноватого Порошенко - противно! Неужели более важных дел нет?
ЛАД написав:По телику полковник СБУ розповідав и про планируемый Пу ядерный удар по Украине
От тільки орки з Криму зайшли без втрат, бо розмінування таки відбулося. Жданов, також, розповідав, що голоаа ЦРУ, в середині січня, в Києаі, виклав план наступу з білорусі, з Криму, з десантом в Гостомелі. Рота охорони летовища, в Гостомелі, мала аж ... три ПЗРК Стріла, якими було збито три гвинтокрила орків з тридцяти двох десантних. Це нормальна підготовка до війни?
Starikan написав:........... Насчет отношения По и Зе к проблеме Донбасса я с вами, ЛАД, совершенно не согласен.
По надеялся не на военное решение (тут вы, к сожалению, повторяете российский нарратив), а на замораживание конфликта по типу приднестровского, возможно, с введением миротворцев, а в лучшем случае - даже с восс/ЛНРтановлением экономических отношений (как Приднестровье, без всяких "особых статусов" - живите, как хотите). Реалистичность такого исхода обсуждать не буду.
Предвыборное миролюбие Зе было прежде всего призывом к жителям Востока Украины голосовать за него, а что будет после выборов - уж как получится. Не получилось. Но я его не виню - а какой еще был вариант у любого претендента? Понимаю и пересичных - наша промышленность сильно пострадала от разрыва с РФ, и те самые "уставшие и отчаявшиеся"( (с) - detroytred), а заодно и некоторые олигархи поставили на призрачную надежду примирения сторон.
Насчёт намерений Порошенко спорить не буду. Возможно, Вы правы. Планы высшего руководства я не знаю. Но риторика временами звучала достаточно воинственная. Реалистичность "замораживания" обсуждать тоже не могу, но если речь вести об этом, то надо было стремиться хоть к какой-то нормализации с Д/ЛНР. Я такого не видел.
Зе, по-моему, действительно был настроен на примирение с РФ. Не получилось, конечно, в первую очередь, по вине РФ. Но и по ограниченности возможностей Зе. Сильно сомневаюсь, что, к примеру, решение о признании этих "республик" и предоставлении им независимости вызвало бы взрыв одобрения большинства народа Украины и наверняка не прошло бы в ВР. Скорее всего, это привело бы к "импичменту" Зе в той или иной форме.
ЛАД написав:По телику полковник СБУ розповідав и про планируемый Пу ядерный удар по Украине
От тільки орки з Криму зайшли без втрат, бо розмінування таки відбулося. Жданов, також, розповідав, що голоаа ЦРУ, в середині січня, в Києаі, виклав план наступу з білорусі, з Криму, з десантом в Гостомелі. Рота охорони летовища, в Гостомелі, мала аж ... три ПЗРК Стріла, якими було збито три гвинтокрила орків з тридцяти двох десантних. Це нормальна підготовка до війни?