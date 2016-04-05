ЛАД написав: Тут нельзя говорить о "второй очереди".
Ресурсы объективно небезграничны и разбиение задач по их приоритетности объективно необходимо. Тут даже обсуждать нечего.
Действительно, нечего. Историю с линией Мажино Вы, конечно, помните. Сильная была оборона. Но немцы её не штурмовали, а зашли с другой стороны, где обороны не было. Так что лучше иметь более слабую оборону везде, чем сильную в одном месте и никакую в другом.
ЛАД написав:По телику полковник СБУ розповідав и про планируемый Пу ядерный удар по Украине
От тільки орки з Криму зайшли без втрат, бо розмінування таки відбулося. Жданов, також, розповідав, що голоаа ЦРУ, в середині січня, в Києаі, виклав план наступу з білорусі, з Криму, з десантом в Гостомелі. Рота охорони летовища, в Гостомелі, мала аж ... три ПЗРК Стріла, якими було збито три гвинтокрила орків з тридцяти двох десантних. Це нормальна підготовка до війни?
Вы опять подаёте "розмінування" как факт. Есть какие-то подтверждения кроме слов Жданова?
"Голова ЦРУ, в середині січня, в Києаі, виклав план наступу з білорусі, з Криму, з десантом в Гостомелі" - була 100% впевненність, що цей план саме той, який прийнятий Генштабом рос. армії?
Не знаю, скільки "Стріл" було в Гостомелі. "Три" - це теж зі слов Жданова? Скільки у нас всього було "Стріл" і скільки у нас аеропортів? Жуляни і Бориспіль захищати не треба? Чи там висадка десанту була неможлива?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 кві, 2022 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Російський високоточний ракетний удар знищив вуличний сортир поблизу Гуляйполя.. Даже не знаю, чем не угодил российскому лётчику сельский сортир. Какая-то детская травма? Ведь высокоточная ракета никак не могла промахнуться https://liveuamap.com/uk/2022/10-april- ... -huliapole
ЛАД написав:Вы опять подаёте "розмінування" как факт. Есть какие-то подтверждения кроме слов Жданова?
"Голова ЦРУ, в середині січня, в Києаі, виклав план наступу з білорусі, з Криму, з десантом в Гостомелі" - була 100% впевненність, що цей план саме той, який прийнятий Генштабом рос. армії?
Не знаю, скільки "Стріл" було в Гостомелі. "Три" - це теж зі слов Жданова? Скільки у нас всього було "Стріл" і скільки у нас аеропортів? Жуляни і Бориспіль захищати не треба? Чи там висадка десанту була неможлива?
Ми вже чули, що казала влада про вагнерівців. Після війни буде друга серія, про те як вони непрсрали золотий місяць підготовки до нападу, від евакуації до партизанки.
Что удивляет. Вроде как есть явный общий враг. Серьёзный враг. Мало? Надо ругаться друг с другом? При малейшем несогласии с высказыванием обвинять человека чуть ли не в предательстве? Надо продолжать споры, кто виноват По или Зе? Сегодня это самый актуальный вопрос? Ничего важнее нет? Враг уже побеждён? Уже несколько раз задавал вопрос - почему люди, протестующие против "незаконного закрытия" каналов ТВ (хотя они не закрыты), не протестуют против приостановки деятельности нескольких партий (парламентских партий, заседающих в ВР)? Может стоит сегодня забыть о межпартийных дрязгах и сосредоточиться на одной общей цели - победе над общим врагом? И не воспринимать каждого не на 100% согласного с вашими взглядами как врага (или его пособника)? А то иногда создаётся впечатление, что некоторые дописувачи служили в СМЕРШ и так там и остались.
otg написав:Як би эти "проукраинськи канали" не займалися шкодниством их би нихто не закривав.
Я не смотрю ТВ уже лет больше 20. Но по ю-тюбу смотрю некоторые аналитические передачи "эспресо". Мне кажется, это исключительно патриотический канал. Можно пример "вредительской" передачи? Просто для понимания, о чём идёт речь.
Любые вбросы в сторону власти во время войны это вредительство.