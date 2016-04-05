ЛАД написав: Тут нельзя говорить о "второй очереди".
Ресурсы объективно небезграничны и разбиение задач по их приоритетности объективно необходимо. Тут даже обсуждать нечего.
Действительно, нечего. Историю с линией Мажино Вы, конечно, помните. Сильная была оборона. Но немцы её не штурмовали, а зашли с другой стороны, где обороны не было. Так что лучше иметь более слабую оборону везде, чем сильную в одном месте и никакую в другом.
ЛАД написав:По телику полковник СБУ розповідав и про планируемый Пу ядерный удар по Украине
От тільки орки з Криму зайшли без втрат, бо розмінування таки відбулося. Жданов, також, розповідав, що голоаа ЦРУ, в середині січня, в Києаі, виклав план наступу з білорусі, з Криму, з десантом в Гостомелі. Рота охорони летовища, в Гостомелі, мала аж ... три ПЗРК Стріла, якими було збито три гвинтокрила орків з тридцяти двох десантних. Це нормальна підготовка до війни?
Вы опять подаёте "розмінування" как факт. Есть какие-то подтверждения кроме слов Жданова?
"Голова ЦРУ, в середині січня, в Києаі, виклав план наступу з білорусі, з Криму, з десантом в Гостомелі" - була 100% впевненність, що цей план саме той, який прийнятий Генштабом рос. армії?
Не знаю, скільки "Стріл" було в Гостомелі. "Три" - це теж зі слов Жданова? Скільки у нас всього було "Стріл" і скільки у нас аеропортів? Жуляни і Бориспіль захищати не треба? Чи там висадка десанту була неможлива?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 кві, 2022 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Російський високоточний ракетний удар знищив вуличний сортир поблизу Гуляйполя.. Даже не знаю, чем не угодил российскому лётчику сельский сортир. Какая-то детская травма? Ведь высокоточная ракета никак не могла промахнуться https://liveuamap.com/uk/2022/10-april- ... -huliapole
ЛАД написав:Вы опять подаёте "розмінування" как факт. Есть какие-то подтверждения кроме слов Жданова?
"Голова ЦРУ, в середині січня, в Києаі, виклав план наступу з білорусі, з Криму, з десантом в Гостомелі" - була 100% впевненність, що цей план саме той, який прийнятий Генштабом рос. армії?
Не знаю, скільки "Стріл" було в Гостомелі. "Три" - це теж зі слов Жданова? Скільки у нас всього було "Стріл" і скільки у нас аеропортів? Жуляни і Бориспіль захищати не треба? Чи там висадка десанту була неможлива?
Ми вже чули, що казала влада про вагнерівців. Після війни буде друга серія, про те як вони непрсрали золотий місяць підготовки до нападу, від евакуації до партизанки.
Что удивляет. Вроде как есть явный общий враг. Серьёзный враг. Мало? Надо ругаться друг с другом? При малейшем несогласии с высказыванием обвинять человека чуть ли не в предательстве? Надо продолжать споры, кто виноват По или Зе? Сегодня это самый актуальный вопрос? Ничего важнее нет? Враг уже побеждён? Уже несколько раз задавал вопрос - почему люди, протестующие против "незаконного закрытия" каналов ТВ (хотя они не закрыты), не протестуют против приостановки деятельности нескольких партий (парламентских партий, заседающих в ВР)? Может стоит сегодня забыть о межпартийных дрязгах и сосредоточиться на одной общей цели - победе над общим врагом? И не воспринимать каждого не на 100% согласного с вашими взглядами как врага (или его пособника)? А то иногда создаётся впечатление, что некоторые дописувачи служили в СМЕРШ и так там и остались.
otg написав:Як би эти "проукраинськи канали" не займалися шкодниством их би нихто не закривав.
Я не смотрю ТВ уже лет больше 20. Но по ю-тюбу смотрю некоторые аналитические передачи "эспресо". Мне кажется, это исключительно патриотический канал. Можно пример "вредительской" передачи? Просто для понимания, о чём идёт речь.
Любые вбросы в сторону власти во время войны это вредительство.
ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны. Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт. Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался
Как бы там ни было,но тут должно было быть или трусы, или крестик:
если , как заявляют , знали на 99% о дате вторжения (даже если +- несколько дней) , то надо было глубоко и многополосно минировать дороги, минировать мосты (естественно полностью закрыв въезд/выезд в Крым). Ров глубокий и широкий (с единственным мостом) на перешейке сделать ещё заранее. Кароч, инженерной подготовки позиций не было вовсе. За много лет. Я понимаю, что через каналы и небольшие реки наводят пантоны и это вообще не проблема. Но через ров на перешейке , да ещё при обстрелах из бетонных укреплений...
Далее: бетонные укрепления можно было начать строить хотя бы за месяц-два. (хотя конечно нужно было намного раньше, ведь наступать мы точно не собирались, зато агрессию рано или поздно можно было ожидать) . Бетон бы успел набрать прочности. А за месяц уже наверняка ожидали вторжение почти точно. А вот войска в больших количествах на смерть на открытых позициях там точно не надо.
Согласен. Но 28 дней до нападения я почему то от Вас здесь не видел этого поста. Как раз бы за 28 дней бетон набрал бы почности
Та 59-я бригада которая была брошена на погибель 24 числа - это точно не надо было. С техникой в открытой степи под ударами авиации - это глупость была. Ну и вторая линия обороны - это мост и Херсон. Вот там 59-я и должна была встречать. На естественных препятствиях, то есть реке. Тогда вот то все , что получил Нико, получил бы Херсон, но на высоком берегу Днепра было бы выгодное положение и за Днепр никто бы не прошел.
Никто не говорит что не было ошибок. И еще будут. Речь о том что не надо делать на этом пиар одного отдельного человека. Этот отдельный человек сам лично в 2014 году об-ср-ся похлеще.
Востаннє редагувалось otg в Нед 10 кві, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:......... Після війни буде друга серія, про те як вони непрсрали золотий місяць підготовки до нападу, від евакуації до партизанки.
Не буває "золотих місяців" підготовки до нападу. Підготовка до нападу йдеться роками.
Можливо оголошувати "евакуацію і партизанку" без оголошення воєнного стану? На мій погляд, ні. Прийняла би ВР военний стан до рос. нападу? Впевнений, що ні.
Прочитайте мій попередній допис. Ви з ним не згодні? Продовжимо дерти чуби один одному?
P.s. Пока писал прозвучало 6 о-о-очень громких выстрелов (3 раза по 2). Это сегодня важнее прошлых заслуг или ошибок. О, ещё 2 выстрела. И ещё 2. Сидящие в 1000 км могут продолжать спорить о По и Зе и "закрытии" 3 каналов. Удачи в спорах!
Schmit написав:Кожен громадянин, виборець має право судити. У нас же демократична країна, а не монархія.
Вот на вибори прийдете, тогда судите. Сейчас война и Вы не спец что б судить о тех или иных действиях. И не только. Мы многого не знаем все. Кончится война тогда будем рассуждать.
На скільки знаю, ці канали перестали критикувати владу під час війни, та їх всеодно закрили і сумніваюсь, що відкриють після всього.
Перестаньте, той же срач що твориться на форумах шов с этих каналов. Им предлагали уавствовать в марафоне по очереди с др. каналами. Они отказались. Не переживайте кончится война все они откроются.
Schmit написав:Ну так, з 2019 все робили "правильно", лише дрібні помилки. Прийшли до влади на обіцянках закінчити війну, результат - неочікувана велика війна.
Ну обицяють на виборах вси. Я тоже голосовал когда то за пороха, потому что он красиво говорил на шоу. Придя к власти, не делал ничего. Уповался только властью и деньгами, которые колотил с помощью ее. В данном случае можно многое обещать, но имея рядом неадекватного соседа, это воплотить не всегда получится. Если б у власти был порох, война началась бы еще скорее. И я не уверен что мы выстояли б полтора месяца, как сегодня.