Додано: Нед 10 кві, 2022 14:47

Для диванных аналитиков, фактические данные, из собственного опыта, по эвакуации...

С 15 февраля, поезда в сторону ЗУ ходили практически полные, в 20-х числах, во многие поезда на ЗУ Укрзализниця добавляла вагоны. Уже ЗА неделю, был сумашедший спрос на жилье в ЗУ, неделю ПЕРЕД войной жилье уходило практически сразу, и снять жилье УЖЕ было тяжело. После 15 февраля, многие котеджные поселки под Киевом, с _не простыми_ людьми, опустели, даже животных вывезли. И, после выступления Байдена 19 или 20 февраля (уже точной даты не помню), для тех кто следил за ситуацией и ВНИМАТЕЛЬНО, слушал и анализировал, УЖЕ стало понятно, что война будет в ближайшие дни.

Где-то так.

И, для теоретиков шаровой жизни в эвакуации на ЗУ или в Евросоюзе, а тем более США и Канаде (тут вообще все жестко и однозначно, приехал, работай, плати, точка!)... рулетка, как повезет, и, поверьте, МНОГИЕ, не готовы жить в спортзале, и условия получения "временной защиты" во многих странах довольно ЖЕСТКИЕ и с ограничениями как на перемещение, так и на получение пособия, питания, и.пр.

Без вопросов, раскладушку и покормят, и экстренную медпомощь, детей в школу, садик устроят, но не более того.