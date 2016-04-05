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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 кві, 2022 14:39
Словацкие гаубицы - очень хорошее оружие по ТТХ, главное, чтоб военные смогли разумно их дислоцировать и прикрыть ПВО.
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Zebra
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Додано: Нед 10 кві, 2022 14:41
otg написав: juristkostya написав: otg написав:
Як би эти "проукраинськи канали" не займалися шкодниством их би нихто не закривав.
Я не смотрю ТВ уже лет больше 20. Но по ю-тюбу смотрю некоторые аналитические передачи "эспресо". Мне кажется, это исключительно патриотический канал.
Можно пример "вредительской" передачи? Просто для понимания, о чём идёт речь.
Любые вбросы в сторону власти во время войны это вредительство.
Ну так, з точки зору Петена - діяльність де Голля взагалі зрада.
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kotyk222
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Додано: Нед 10 кві, 2022 14:42
tmp01 написав:
Не форум, а позор сплошной!
Ребята, вы всеръез тут всех уговариваете, что "Порошенко всрался"?!
Ну серьезно. За 3 года Зе-команда развалила все что только можно, отменила ракетные программы (Гром, Нептун, Вильха и т.д.), 3 года подряд урезала финансирование армии.
Даже КБ Луч не получал госзаказ на Стугны, половина видео работы Стугн в сети - с арабским интерфейсом (просто чудо, что их не отправили заказчику и второе чудо, что успели вывезти со складов в первый день войны - и то за это расследование(!!) на ребят открыли).
Перечислять преступления Зе-команды можно до бесконечности за эти 3 года.
Но самое противное, что Ермак, Портнов - до сих пор при власти. И это жесть для воюющей страны (((
Так что прекратите рассказывать про виноватого Порошенко - противно!
Неужели более важных дел нет?
Т.е при Порошенке на Б\Д заступили 100 Гром, 200 Нептун и 300 Вильха? Хватит нести этот бред.
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otg
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Додано: Нед 10 кві, 2022 14:47
Для диванных аналитиков, фактические данные, из собственного опыта, по эвакуации...
С 15 февраля, поезда в сторону ЗУ ходили практически полные, в 20-х числах, во многие поезда на ЗУ Укрзализниця добавляла вагоны. Уже ЗА неделю, был сумашедший спрос на жилье в ЗУ, неделю ПЕРЕД войной жилье уходило практически сразу, и снять жилье УЖЕ было тяжело. После 15 февраля, многие котеджные поселки под Киевом, с _не простыми_ людьми, опустели, даже животных вывезли. И, после выступления Байдена 19 или 20 февраля (уже точной даты не помню), для тех кто следил за ситуацией и ВНИМАТЕЛЬНО, слушал и анализировал, УЖЕ стало понятно, что война будет в ближайшие дни.
Где-то так.
И, для теоретиков шаровой жизни в эвакуации на ЗУ или в Евросоюзе, а тем более США и Канаде (тут вообще все жестко и однозначно, приехал, работай, плати, точка!)... рулетка, как повезет, и, поверьте, МНОГИЕ, не готовы жить в спортзале, и условия получения "временной защиты" во многих странах довольно ЖЕСТКИЕ и с ограничениями как на перемещение, так и на получение пособия, питания, и.пр.
Без вопросов, раскладушку и покормят, и экстренную медпомощь, детей в школу, садик устроят, но не более того.
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_Mykola_
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Додано: Нед 10 кві, 2022 14:52
juristkostya написав: otg написав:Schmit
не тащите всякие глупости. Этот идиот всякий бред рассказывает. Вы представляете что творилось бы если б объявили эвакуацию 22.02? Правильно что не создавали преждевременно паники.
Что творилось бы? Давайте моделировать:
1. Масштабы выезда были бы намного меньше, чем 24.02 (многие бы не поверили)
2. Не смотря на п. 1, тысячи семей успели бы выехать. То есть, выжили бы.
И те, кто спохватился только 24.02, ехали бы по более свободным дорогам. И тоже имели бы более высокие шансы.
3. Бизнес вполне смог бы вывезти имущество из приграничных городов
На примере северных пригородов Харькова я вижу, что это весьма актуально
4. И все это не под обстрелами
Аргумент "эти люди забили бы нам дороги и не дали перегнать военную технику" предлагаю отбросит сразу: 22-23 февраля у нас не было сколько-нибудь массового перемещения военной техники, в эпоху интернета мы бы о ней знали
Короче, безответственность вопиющая
Ваші аргументи 100% вірні, але "висновок" абсолютно невірний.
Зеленський - не бог, не геній і не цар. Він просто озвучив те, що думають люди. 99% людей(українців) не вірили що буде війна. Чому Зе мав думати по іншому?
Розвідка США публічно
озвучила що війна неминуча - це майже безпрецедентний крок, але наш народ(в тому числі експерти і спеціалісти) не повірив.
Усі(по крайній мірі моє оточення) вірили в якусь конспірологію, що США для чогось це потрібно, а реальність виявилась примітивною - США просто сказали правду.
--------------
Насправді це і є демократія! Так, так саме демократія.
Всі чомусь думають що демократія - це коли ми всі чесно вибираємо президента, а потім він вирішує усі наші проблеми.
Це не так. Демократія це коли президент робить те, що хоче народ.
Я Зе недолюблюю, але в цьому питання вини Зе немає - 100%. Він звичайна людина.
Ось у військових питаннях підготовки я бачу помилки. Будемо напевно розбиратись з цим після війни.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Нед 10 кві, 2022 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 14:53
Почему до сих пор не прекратили прокачку агрессорского газа через территорию нашей независимой страны? Какие соблюдения контрактов со страной агрессором? И при этом требуют немедленный и полный запрет на импорт энергоносителей от агрессора в ЕС. Давайте тогда запустим коридор для агрессорских грузовиков, самолетов и всего остального.
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Negotive
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Додано: Нед 10 кві, 2022 14:55
_Mykola_ написав:
Для диванных аналитиков, фактические данные, из собственного опыта, по эвакуации...
С 15 февраля, поезда в сторону ЗУ ходили практически полные, в 20-х числах, во многие поезда на ЗУ Укрзализниця добавляла вагоны. Уже ЗА неделю, был сумашедший спрос на жилье в ЗУ, неделю ПЕРЕД войной жилье уходило практически сразу, и снять жилье УЖЕ было тяжело. После 15 февраля, многие котеджные поселки под Киевом, с _не простыми_ людьми, опустели, даже животных вывезли. И, после выступления Байдена 19 или 20 февраля (уже точной даты не помню), для тех кто следил за ситуацией и ВНИМАТЕЛЬНО, слушал и анализировал, УЖЕ стало понятно, что война будет в ближайшие дни.
Где-то так.
И, для теоретиков шаровой жизни в эвакуации на ЗУ или в Евросоюзе, а тем более США и Канаде (тут вообще все жестко и однозначно, приехал, работай, плати, точка!)... рулетка, как повезет, и, поверьте, МНОГИЕ, не готовы жить в спортзале, и условия получения "временной защиты" во многих странах довольно ЖЕСТКИЕ и с ограничениями как на перемещение, так и на получение пособия, питания, и.пр.
Без вопросов, раскладушку и покормят, и экстренную медпомощь, детей в школу, садик устроят, но не более того.
Легко и просто переложил ответственность руководства разведки и государства на пересичных. Пересичні все должны делать сами выходит.
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BIGor
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Додано: Нед 10 кві, 2022 14:57
Negotive написав:
Почему до сих пор не прекратили прокачку агрессорского газа через территорию нашей независимой страны? Какие соблюдения контрактов со страной агрессором? И при этом требуют немедленный и полный запрет на импорт энергоносителей от агрессора в ЕС. Давайте тогда запустим коридор для агрессорских грузовиков, самолетов и всего остального.
Еще один. Останемся без оружия и без помощи. Вы этого хотите?
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otg
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Додано: Нед 10 кві, 2022 14:59
Zebra написав: otg написав: Zebra написав:
Нет. Путин произносил неоднократно слово "Новороссия". Понимаете? Он бредил этим. Я на форуме лет 5 предупреждал, что это ключевое слово, почему нужно бояться, или готовиться
Он бредил не новороссией, а Украиной. Новороссия это лишь часть плана по захвату, так же как эти ДНРхЛнр.
Он бредит именно "новороссией". Когда он ставил свечку с его слов за "защитников новороссии" мне все стало ясно.
Плани РФ були озвучені публічно десятки разів:
"Новоросія" відходить до РФ.
Захід України - до Польші, чи до Європи.
Київ і околиці - це нова "Україна" з новим керівництвом, лояльним до РФ.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 14:59
BIGor написав:
Легко и просто переложил ответственность руководства разведки и государства на пересичных. Пересичні все должны делать сами выходит.
Что он переложил? Что делаете Вы? Вы уже в строю с оружием? Или на диване?
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otg
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