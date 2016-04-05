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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 718719720721722 ... 724>
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Для диванных аналитиков,

Так для кого розповідали про майські шашлики - для лохів? Знайома, з сином, ледве втікла з під Києва, добрі люди вже навели орків. То це її чоловік-військовий винен, що не підказав, чи вона, бо не тому президенту повірила?
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:00

  otg написав:
  BIGor написав:Легко и просто переложил ответственность руководства разведки и государства на пересичных. Пересичні все должны делать сами выходит.
Что он переложил? Что делаете Вы? Вы уже в строю с оружием? Или на диване?

Кто ты такое что-бы задавать такие вопросы?
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:На примере проблем с эвакуацией из Краматорска


влада мусить дати можливості для евакуації (жд чі авто транспорт, організувати зелені коридори)
а населення має право скористатися цими можливостями

я так розумію, примусової евакуації (як ДНР) не проводили?
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:01

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав: Тут нельзя говорить о "второй очереди".

Ресурсы объективно небезграничны и разбиение задач по их приоритетности объективно необходимо. Тут даже обсуждать нечего.

Действительно, нечего. :)
Историю с линией Мажино Вы, конечно, помните.
Сильная была оборона. Но немцы её не штурмовали, а зашли с другой стороны, где обороны не было. Так что лучше иметь более слабую оборону везде, чем сильную в одном месте и никакую в другом.

Хороший пример, но не наш случай. В нашем случае линия долговременных укреплений как раз себя оправдывает. Посмотрите по карте продвижение противника - десятки км в зоне ООС против сотен км на других направлениях.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:03

  andrijk777 написав:Плани РФ були озвучені публічно десятки разів:
"Новоросія" відходить до РФ.
Захід України - до Польші, чи до Європи.
Київ і околиці - це нова "Україна" з новим керівництвом, лояльним до РФ.
Кем озвучено? Идиотами с шоу? Наверное все таки Пу хочет всю Украину. Он сказал другое. "Распад СССР самая большая трагедия 20 века" и понятно что без Украины у него восстановить его не получится. А все эти новосросии это лишь тогда когда не получится захватить все.
Востаннє редагувалось otg в Нед 10 кві, 2022 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:03

  otg написав:
  juristkostya написав:
  otg написав:Як би эти "проукраинськи канали" не займалися шкодниством их би нихто не закривав.

Я не смотрю ТВ уже лет больше 20. Но по ю-тюбу смотрю некоторые аналитические передачи "эспресо". Мне кажется, это исключительно патриотический канал.
Можно пример "вредительской" передачи? Просто для понимания, о чём идёт речь.
Любые вбросы в сторону власти во время войны это вредительство.
просто дайте ссылку на ролик.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:04

  BIGor написав:Кто ты такое что-бы задавать такие вопросы?
Все, ответить не чем? :) Не коси под еврея.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:06

  lapay написав:
  _Mykola_ написав:Для диванных аналитиков,

Так для кого розповідали про майські шашлики - для лохів? Знайома, з сином, ледве втікла з під Києва, добрі люди вже навели орків. То це її чоловік-військовий винен, що не підказав, чи вона, бо не тому президенту повірила?
Так может и то что напали орки президент виноват? Петя конечно же б не допустил бы. Жгите еще. :)
Востаннє редагувалось otg в Нед 10 кві, 2022 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:06

  otg написав:
  ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны.
Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт.
Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался :)
Бачу фанам одного сонцесяйного треба пояснити.
1 В команді сонцесяйного був і є такий собі Арестович.
Цей Арестович піариться на тому що в 2019 заявляв що буде війна з росією
2 Цей самий Арестович заявляв що влада знала про напад ще за 1,5 місяця...але нічого не зробила щоб не почалась паніка...

В мене питання
Чи грає роль чому був не замінований перешийок станом на 24-02-2022?
Тому що з 2019 по 2022 не зважаючи на заяки про майбутню війну з росією -його не замінували?
Чи тому що в 2021 - його розмінували
Чи тому що маючи 100% інформацію про напад...його не замінували в проміжку між 01-01-2022 і 24-02-2022

Тепер розумієте чому розмінований перешийок - це помилка?
Розумієте що відповідальність за цю помилку несе сьогоднішня влада?
Розумієте, що якщо сьогоднішня влада, замість признання своїх помилок - почне їх перекидати на інших - кількість помилок буде рости в геометричній прогресії.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:07

  komant733 написав:maza5

Зображення

Судячи по цій карті евакуюватись мали 80% України. :D :D :D
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