RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 719720721722723724>
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:08

  otg написав: Речь о том что не надо делать на этом пиар одного отдельного человека. Этот отдельный человек сам лично в 2014 году об-ср-ся похлеще.

Вы почему-то ставите знак равенства между "анализ ошибок нынешней власти" и "пи-ар политического конкурента".
Хот это совсем не синонимы.
juristkostya
 
Повідомлень: 4287
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:09

  budivelnik написав:
  otg написав:
  ЛАД написав:P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны.
Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт.
Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"?
Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался :)
Бачу фанам одного сонцесяйного треба пояснити.
1 В команді сонцесяйного був і є такий собі Арестович.
Цей Арестович піариться на тому що в 2019 заявляв що буде війна з росією
2 Цей самий Арестович заявляв що влада знала про напад ще за 1,5 місяця...але нічого не зробила щоб не почалась паніка...

В мене питання
Чи грає роль чому був не замінований перешийок станом на 24-02-2022?
Тому що з 2019 по 2022 не зважаючи на заяки про майбутню війну з росією -його не замінували?
Чи тому що в 2021 - його розмінували
Чи тому що маючи 100% інформацію про напад...його не замінували в проміжку між 01-01-2022 і 24-02-2022

Тепер розумієте чому розмінований перешийок - це помилка?
Розумієте що відповідальність за цю помилку несе сьогоднішня влада?
Розумієте, що якщо сьогоднішня влада, замість признання своїх помилок - почне їх перекидати на інших - кількість помилок буде рости в геометричній прогресії.
То бишь до 2019 року он был заминирован? Правильно, только Петя, больше никто :)
otg
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:09

  otg написав:
  Negotive написав:Почему до сих пор не прекратили прокачку агрессорского газа через территорию нашей независимой страны? Какие соблюдения контрактов со страной агрессором? И при этом требуют немедленный и полный запрет на импорт энергоносителей от агрессора в ЕС. Давайте тогда запустим коридор для агрессорских грузовиков, самолетов и всего остального.
Еще один. Останемся без оружия и без помощи. Вы этого хотите?

Это еще неизвестно кто прекратит а кто еще больше оружия поставлять будет. Ну и тогда пусть заявлят что в случае прекращения прокачки прекратим давать оружие. Можно и запустить прокачку опять.
Negotive
 
Повідомлень: 28
З нами з: 08.03.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:11

  juristkostya написав:Вы почему-то ставите знак равенства между "анализ ошибок нынешней власти" и "пи-ар политического конкурента".
Хот это совсем не синонимы.
Ставлю, потому что это заметно невооруженным взглядом. Про ошибки говорят тихо на ухо, а не пиарятся на всю страну. Заметьте Тимошенко не рассказывает на всех углах какой Зе плохой. Только порох со своими ботами повылазил.
otg
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:14

  andrijk777 написав:Ваші аргументи 100% вірні, але "висновок" абсолютно невірний.
Зеленський - не бог, не геній і не цар. Він просто озвучив те, що думають люди. 99% людей(українців) не вірили що буде війна. Чому Зе мав думати по іншому?

Ээээ....мне одному кажется, что _высший_пост_ в государственном аппарате налагает нерядовую ответственность?
juristkostya
 
Повідомлень: 4287
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:17

  otg написав:Только порох со своими ботами повылазил.

Здесь ситуация как с "вредительскими" каналами:
дайте ссылку на публичное выступление Порошенко с критикой власти.
juristkostya
 
Повідомлень: 4287
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:17

  Schmit написав:
  otg написав:Это жесть. Вы не в предвыборном штабе Пороха работаете случайно? :)Влада ничо не робить тильки порох :) Жесть Скажите, а Юлия Владимировна шото робить? Или тоже кричит про зраду и шо только она все сделала?
Знову перекручуєте. Зараз влада робить все правильно (окрім закриття проукраїнських каналів), на відміну від дій до 24.02.2022. І забудьте нарешті про Пороха.
Всі наші переваги - це продовження наших недоліків....
В чому головний недолік Зеленського - в популізмі....
Але цей недолік привів до того , що нас закидують зброєю і приймають в прискореному порядку в ЄС
І все тому , що якби Зеленський діяв як традиційний політик - то ми б отримали
1001 завірення в крайній мірі занепокоєння по симтуації в Україні
Але Зеленський зробив те що вміє робити найкраще - скинув відеоінформацію по Бучі...чим злякав бюргерів..які перелякавшись самі побігли до своїх влад з вимогою зробити все можливе і не можливе, щоб армія орків не дійшла до ситої Європи...
Це пишу я - переконаний Порохобот....
Але народна мудрість каже -
з брехнею можна світ пройти...але не вернутись...
Тому сьогоднішня влада повинна не ліпити бронзовий памятник сонцеликому...а аналізувати всі свої помилки, щоб в майбутньому прийняти правильне рішення.
А що буде якщо прихильники сонцесяйного переконають Великого Вождя і Гетьмана?..що перемога у війні це його заслуга?
Ви готові жити в Україні де Верховний Правитель буде поганою копією Пуйла?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 10 кві, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25592
З нами з: 15.01.09
Подякував: 251 раз.
Подякували: 2891 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:prodigy уже эвакуировался из Одессы или нет? И если нет, то чего ждёт?


эвакуировался (4км)

чего ждёт?


чекаю на нашу перемогу
prodigy
 
Повідомлень: 7693
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2998 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:18

  otg написав:
  lapay написав:
  _Mykola_ написав:Для диванных аналитиков,

Так для кого розповідали про майські шашлики - для лохів? Знайома, з сином, ледве втікла з під Києва, добрі люди вже навели орків. То це її чоловік-військовий винен, що не підказав, чи вона, бо не тому президенту повірила?
Так может и то что напали орки президент виноват? Петя конечно же б не допустил бы. Жгите еще. :)

Знов пєтя в штани насрав.. шо ж ви його ліпите всюди...
kotyk222
 
Повідомлень: 196
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:21

  otg написав:
  lapay написав:
  _Mykola_ написав:Для диванных аналитиков,

Так для кого розповідали про майські шашлики - для лохів? Знайома, з сином, ледве втікла з під Києва, добрі люди вже навели орків. То це її чоловік-військовий винен, що не підказав, чи вона, бо не тому президенту повірила?
Так может и то что напали орки президент виноват? Петя конечно же б не допустил бы. Жгите еще. :)

Винен, тільки не сучасний чи попередній, і сусідський. Влада повинна захищати населення. Не тільки армія захищає, але і евакуація, і мінування з партизанкою. Хтось з цими тезами буде сперечатись? Тоді чому влада не зробила багато чого, з цього переліку, перед війною?
Звісно, можна було б відкласти всі ці питання до кінця війни, якби влада сама не руйнувала політичну єдність беззаконням.
lapay
 
Повідомлень: 13072
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 719720721722723724>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Google Adsense [Bot], kotyk222, Negotive, otg і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93248
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 447931
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2716
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (856)
10.04.2022 16:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.