budivelnik написав:

otg написав: ЛАД написав: P.s. Тут многократно упоминается о разминировании перешейка за неделю до войны.

Причём у Будивельника это звучит уже как твёрдо установленный факт.

Есть какие-то доказательства, что это не "клуб ОБС"? Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался Это один из порохоботов сказал и все они подхватили с радостью. Как же хоть где то зе обделался

чому був не замінований

Бачу фанам одного сонцесяйного треба пояснити.1 В команді сонцесяйного був і є такий собі Арестович.Цей Арестович піариться на тому що в 2019 заявляв що буде війна з росією2 Цей самий Арестович заявляв що влада знала про напад ще за 1,5 місяця...але нічого не зробила щоб не почалась паніка...В мене питанняТому що з 2019 по 2022 не зважаючи на заяки про майбутню війну з росією -його не замінували?Чи тому що в 2021 - його розмінувалиЧи тому що маючи 100% інформацію про напад...його не замінували в проміжку між 01-01-2022 і 24-02-2022Тепер розумієте чому розмінований перешийок - це помилка?Розумієте що відповідальність за цю помилку несе сьогоднішня влада?Розумієте, що якщо сьогоднішня влада, замість признання своїх помилок - почне їх перекидати на інших - кількість помилок буде рости в геометричній прогресії.