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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:08
otg написав:
Речь о том что не надо делать на этом пиар одного отдельного человека. Этот отдельный человек сам лично в 2014 году об-ср-ся похлеще.
Вы почему-то ставите знак равенства между "анализ ошибок нынешней власти" и "пи-ар политического конкурента".
Хот это совсем не синонимы.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:09
budivelnik написав:
Бачу фанам одного сонцесяйного треба пояснити.
1 В команді сонцесяйного був і є такий собі Арестович.
Цей Арестович піариться на тому що в 2019 заявляв що буде війна з росією
2 Цей самий Арестович заявляв що влада знала про напад ще за 1,5 місяця...але нічого не зробила щоб не почалась паніка...
В мене питанняЧи грає роль чому був не замінований перешийок станом на 24-02-2022?
Тому що з 2019 по 2022 не зважаючи на заяки про майбутню війну з росією -його не замінували?
Чи тому що в 2021 - його розмінували
Чи тому що маючи 100% інформацію про напад...його не замінували в проміжку між 01-01-2022 і 24-02-2022
Тепер розумієте чому розмінований перешийок - це помилка?
Розумієте що відповідальність за цю помилку несе сьогоднішня влада?
Розумієте, що якщо сьогоднішня влада, замість признання своїх помилок - почне їх перекидати на інших - кількість помилок буде рости в геометричній прогресії.
То бишь до 2019 року он был заминирован? Правильно, только Петя, больше никто
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:09
otg написав: Negotive написав:
Почему до сих пор не прекратили прокачку агрессорского газа через территорию нашей независимой страны? Какие соблюдения контрактов со страной агрессором? И при этом требуют немедленный и полный запрет на импорт энергоносителей от агрессора в ЕС. Давайте тогда запустим коридор для агрессорских грузовиков, самолетов и всего остального.
Еще один. Останемся без оружия и без помощи. Вы этого хотите?
Это еще неизвестно кто прекратит а кто еще больше оружия поставлять будет. Ну и тогда пусть заявлят что в случае прекращения прокачки прекратим давать оружие. Можно и запустить прокачку опять.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:11
juristkostya написав:
Вы почему-то ставите знак равенства между "анализ ошибок нынешней власти" и "пи-ар политического конкурента".
Хот это совсем не синонимы.
Ставлю, потому что это заметно невооруженным взглядом. Про ошибки говорят тихо на ухо, а не пиарятся на всю страну. Заметьте Тимошенко не рассказывает на всех углах какой Зе плохой. Только порох со своими ботами повылазил.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:14
andrijk777 написав:
Ваші аргументи 100% вірні, але "висновок" абсолютно невірний.
Зеленський - не бог, не геній і не цар. Він просто озвучив те, що думають люди. 99% людей(українців) не вірили що буде війна. Чому Зе мав думати по іншому?
Ээээ....мне одному кажется, что _высший_пост_ в государственном аппарате налагает нерядовую ответственность?
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:17
otg написав:
Только порох со своими ботами повылазил.
Здесь ситуация как с "вредительскими" каналами:
дайте ссылку на публичное выступление Порошенко с критикой власти.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:17
Всі наші переваги - це продовження наших недоліків....
Schmit написав: otg написав:
Это жесть. Вы не в предвыборном штабе Пороха работаете случайно?
Влада ничо не робить тильки порох
Жесть Скажите, а Юлия Владимировна шото робить? Или тоже кричит про зраду и шо только она все сделала?
Знову перекручуєте. Зараз влада робить все правильно (окрім закриття проукраїнських каналів), на відміну від дій до 24.02.2022. І забудьте нарешті про Пороха.
В чому головний недолік Зеленського - в популізмі....
Але цей недолік привів до того , що нас закидують зброєю і приймають в прискореному порядку в ЄС
І все тому , що якби Зеленський діяв як традиційний політик - то ми б отримали 1001 завірення в крайній мірі занепокоєння по симтуації в Україні
Але Зеленський зробив те що вміє робити найкраще - скинув відеоінформацію по Бучі...чим злякав бюргерів..які перелякавшись самі побігли до своїх влад з вимогою зробити все можливе і не можливе, щоб армія орків не дійшла до ситої Європи...Це пишу я - переконаний Порохобот....
Але народна мудрість каже - з брехнею можна світ пройти...але не вернутись...
Тому сьогоднішня влада повинна не ліпити бронзовий памятник сонцеликому...а аналізувати всі свої помилки, щоб в майбутньому прийняти правильне рішення.
А що буде якщо прихильники сонцесяйного переконають Великого Вождя і Гетьмана?
..що перемога у війні це його заслуга?
Ви готові жити в Україні де Верховний Правитель буде поганою копією Пуйла?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 10 кві, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:17
ЛАД написав:
prodigy уже эвакуировался из Одессы или нет? И если нет, то чего ждёт?
эвакуировался (4км)
чего ждёт?
чекаю на нашу перемогу
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:18
otg написав: lapay написав: _Mykola_ написав:
Для диванных аналитиков,
Так для кого розповідали про майські шашлики - для лохів? Знайома, з сином, ледве втікла з під Києва, добрі люди вже навели орків. То це її чоловік-військовий винен, що не підказав, чи вона, бо не тому президенту повірила?
Так может и то что напали орки президент виноват? Петя конечно же б не допустил бы. Жгите еще.
Знов пєтя в штани насрав.. шо ж ви його ліпите всюди...
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:21
otg написав: lapay написав: _Mykola_ написав:
Для диванных аналитиков,
Так для кого розповідали про майські шашлики - для лохів? Знайома, з сином, ледве втікла з під Києва, добрі люди вже навели орків. То це її чоловік-військовий винен, що не підказав, чи вона, бо не тому президенту повірила?
Так может и то что напали орки президент виноват? Петя конечно же б не допустил бы. Жгите еще.
Винен, тільки не сучасний чи попередній, і сусідський. Влада повинна захищати населення. Не тільки армія захищає, але і евакуація, і мінування з партизанкою. Хтось з цими тезами буде сперечатись? Тоді чому влада не зробила багато чого, з цього переліку, перед війною?
Звісно, можна було б відкласти всі ці питання до кінця війни, якби влада сама не руйнувала політичну єдність беззаконням.
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