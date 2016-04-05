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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:22
otg написав: budivelnik написав:
Бачу фанам одного сонцесяйного треба пояснити.
1 В команді сонцесяйного був і є такий собі Арестович.
Цей Арестович піариться на тому що в 2019 заявляв що буде війна з росією
2 Цей самий Арестович заявляв що влада знала про напад ще за 1,5 місяця...але нічого не зробила щоб не почалась паніка...
В мене питанняЧи грає роль чому був не замінований перешийок станом на 24-02-2022?
Тому що з 2019 по 2022 не зважаючи на заяки про майбутню війну з росією -його не замінували?
Чи тому що в 2021 - його розмінували
Чи тому що маючи 100% інформацію про напад...його не замінували в проміжку між 01-01-2022 і 24-02-2022
Тепер розумієте чому розмінований перешийок - це помилка?
Розумієте що відповідальність за цю помилку несе сьогоднішня влада?
Розумієте, що якщо сьогоднішня влада, замість признання своїх помилок - почне їх перекидати на інших - кількість помилок буде рости в геометричній прогресії.
То бишь до 2019 року он был заминирован? Правильно, только Петя, больше никто
А в якій з своїх цитат я стверджував що він був замінований в 2019?
Мені здається я чітко написав
Чому не замінували з 2019 по 2022
Чому не замінували з 01-01-2022 по 24-02-2022
і припустив
Чому розмінували ?
І при чому тут Порошенко?Нагадаю
Останніх 3 роки президент Зеленський...якого обрали щоб він покращив те що не доробив Порошенко
А не для того щоб Зеленський поломав все що зробив Порошенко
Різницю вловлюєте?
На цьому й базується змінність влад
Кожен наступний повинен бути кращий від попереднього.
Чи ні?
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:23
juristkostya написав:
Здесь ситуация как с "вредительскими" каналами:
дайте ссылку на публичное выступление Порошенко с критикой власти.
Вам мало на этом форуме? Они ж все это не из пальца высасывают.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:24
juristkostya написав: fler написав: juristkostya написав:
На примере проблем с эвакуацией из Краматорска мы видим, что прошел месяц, а власть не сделала выводов.
Поскольку война ещё не закончена, очевидно, подобные грабли нам предстоят и в дальнейшем.
Так почему не говорить об этом сейчас? Наоборот, мы
должны максимально предотвратить подобные глупости
Кто МЫ? Диванные аналитики вроде вас?
juristkostya написав:
Речь немного о другом: есть анализ и работа над ошибками. Попытка представить эту работу как политическую грызню есть верх цинизма.
Какая "работа" и над какими "ошибками"? Вы здесь зраду разгоняете, пытаясь замаскировать ее под благие намерения.
В Днепре и Запорожье суммарно 2 млн человек, не считая беженцев. Вероятность, что фронт к ним приблизится, вполне существует.
Назовите мне причину не проанализировать ошибки эвакуации, которые уже допущены.
Потяги евакуаційні запоріжжя-львів дніпро-львів курсують вже більше місяця - хто хотів, той поїхав, але решта запоріжців та дніпрян не поспішають виїджати - їх силоміць евакуйовувати?
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:25
budivelnik написав: otg написав: budivelnik написав:
Бачу фанам одного сонцесяйного треба пояснити.
1 В команді сонцесяйного був і є такий собі Арестович.
Цей Арестович піариться на тому що в 2019 заявляв що буде війна з росією
2 Цей самий Арестович заявляв що влада знала про напад ще за 1,5 місяця...але нічого не зробила щоб не почалась паніка...
В мене питанняЧи грає роль чому був не замінований перешийок станом на 24-02-2022?
Тому що з 2019 по 2022 не зважаючи на заяки про майбутню війну з росією -його не замінували?
Чи тому що в 2021 - його розмінували
Чи тому що маючи 100% інформацію про напад...його не замінували в проміжку між 01-01-2022 і 24-02-2022
Тепер розумієте чому розмінований перешийок - це помилка?
Розумієте що відповідальність за цю помилку несе сьогоднішня влада?
Розумієте, що якщо сьогоднішня влада, замість признання своїх помилок - почне їх перекидати на інших - кількість помилок буде рости в геометричній прогресії.
То бишь до 2019 року он был заминирован? Правильно, только Петя, больше никто
А в якій з своїх цитат я стверджував що він був замінований в 2019?
Мені здається я чітко написав
Чому не замінували з 2019 по 2022
Чому не замінували з 01-01-2022 по 24-02-2022
і припустив
Чому розмінували ?
І при чому тут Порошенко?Нагадаю
Останніх 3 роки президент Зеленський...якого обрали щоб він покращив те що не доробив Порошенко
А не для того щоб Зеленський поломав все що зробив Порошенко
Різницю вловлюєте?
На цьому й базується змінність влад
Кожен наступний повинен бути кращий від попереднього.
Чи ні?
Так не було що дороблювати. Война началась не 24.2.22. До 19 года враг мог так же напасть. Почему то Ваш кумир ничего не минировал
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:25
prodigy написав: juristkostya написав:
На примере проблем с эвакуацией из Краматорска
влада мусить дати можливості для евакуації (жд чі авто транспорт, організувати зелені коридори)
а населення має право скористатися цими можливостями
я так розумію, примусової евакуації (як ДНР) не проводили?
Внятная и своевременная информ кампания на первом месте. А была дезинформационная, по сути
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:29
otg написав: juristkostya написав:
Здесь ситуация как с "вредительскими" каналами:
дайте ссылку на публичное выступление Порошенко с критикой власти.
Вам мало на этом форуме? Они ж все это не из пальца высасывают.
Отже канали заблоковані через критику сонцесяйного на форумах finance.ua. Більше питань нема.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:30
otg написав: lapay написав: _Mykola_ написав:
Для диванных аналитиков,
Так для кого розповідали про майські шашлики - для лохів? Знайома, з сином, ледве втікла з під Києва, добрі люди вже навели орків. То це її чоловік-військовий винен, що не підказав, чи вона, бо не тому президенту повірила?
Так может и то что напали орки президент виноват? Петя конечно же б не допустил бы. Жгите еще.
Не дурите. Честно сказать гражданам об опасности - нормальная президентская задача.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:31
Hotab написав:
Как бы там ни было,но тут должно было быть или трусы, или крестик:
если , как заявляют , знали на 99% о дате вторжения (даже если +- несколько дней) , то надо было глубоко и многополосно минировать дороги, минировать мосты (естественно полностью закрыв въезд/выезд в Крым).
Ров глубокий и широкий (с единственным мостом) на перешейке сделать ещё заранее.
Кароч, инженерной подготовки позиций не было вовсе. За много лет.
Я понимаю, что через каналы и небольшие реки наводят пантоны и это вообще не проблема. Но через ров на перешейке , да ещё при обстрелах из бетонных укреплений...
Далее: бетонные укрепления можно было начать строить хотя бы за месяц-два. (хотя конечно нужно было намного раньше, ведь наступать мы точно не собирались, зато агрессию рано или поздно можно было ожидать) . Бетон бы успел набрать прочности. А за месяц уже наверняка ожидали вторжение почти точно.
А вот войска в больших количествах на смерть на открытых позициях там точно не надо. Та 59-я бригада которая была брошена на погибель 24 числа - это точно не надо было. С техникой в открытой степи под ударами авиации - это глупость была.
Ну и вторая линия обороны - это мост и Херсон. Вот там 59-я и должна была встречать. На естественных препятствиях, то есть реке.
Тогда вот то все , что получил Нико, получил бы Херсон, но на высоком берегу Днепра было бы выгодное положение и за Днепр никто бы не прошел.
есть два ответа на вопрос почему реально ничего не было сделано на юге:
1/ боялись дать повод ( casus belli)
2/ Ермак сказал, Володя я поговорил с Дмитрием Козаком (а тому лично сказал Путин)-войны не будет , вован колотит понты перед Байденом (попугают как в апреле 2021 и разъедутся по местам базирования)
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:32
lapay написав: _Mykola_ написав:
Для диванных аналитиков,
Так для кого розповідали про майські шашлики - для лохів? Знайома, з сином, ледве втікла з під Києва, добрі люди вже навели орків. То це її чоловік-військовий винен, що не підказав, чи вона, бо не тому президенту повірила?
Чессное слово, как дети малые, неужели за десятилетия никак не научили читать между строк, и анализировать информацию с "разных" источников?
У меня это выступление вызвало нервных смех, скепсис, и уверенность, что жену и детей нужно отправлять на ЗУ, Байден был последней каплей, что срочно нужно выпихивать в безопасное место.
Хотя, да многих это успокоило, и непосредственно перед войной даже сильно ругались с родней, чтобы отправили с женой и своих детей хотя бы на две-три недели...
Что пришлось выслушать, даже трудно передать словами, и их дети остались, но все-таки потом с мамой добрались... через неделю.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:32
otg написав: juristkostya написав:
Здесь ситуация как с "вредительскими" каналами:
дайте ссылку на публичное выступление Порошенко с критикой власти.
Вам мало на этом форуме? Они ж все это не из пальца высасывают.
Я правильно понял:
Порошенко виноват, что люди в нашем форуме пишут критические мнения?
Востаннє редагувалось juristkostya
в Нед 10 кві, 2022 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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