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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 721722723724>
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:32

  kotyk222 написав:Отже канали заблоковані через критику сонцесяйного на форумах finance.ua. Більше питань нема.
Какнали заблокованы тому що нормальны роблять одну справу. Захищають батькывщину. А не нормальны лише пиар.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:34

  otg написав:
  kotyk222 написав:Отже канали заблоковані через критику сонцесяйного на форумах finance.ua. Більше питань нема.
Какнали заблокованы тому що нормальны роблять одну справу. Захищають батькывщину. А не нормальны лише пиар.

В четвертый раз:
Пример "вредительской ролика"
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:34

  kotyk222 написав:Знов пєтя в штани насрав.. шо ж ви його ліпите всюди...
Да не, это вы готовы проср-ть страну, лишь бы обоср-ть президента. И еще раз напоминаю, идет война.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:35

otg Я дуже сподіваюсь, що Вас заблокують як мінімум на місяць за розпалювання ворожнечі сред українців під час війни за політичними уподобаннями.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:36

УКРАИНА — РОССИЯ: БУДЕТ ЛИ МИР ПОСЛЕ ДНЯ ПОБЕДЫ?

нашел статью от 21 апреля 1995г
о том как РФ и Украина делили Черноморский флот

https://zn.ua/politcs_archive/ukraina__rossiya_budet_li_mir_posle_dnya_pobedy.html
Всеобщую гармонию нарушил было замглавкома ВМФ России Игорь Касатонов, который с солдатской прямотой заявил, что в вопросе раздела ЧФ Украина для отвода глаз делает второстепенные уступки, а по сути ее предложения — дискриминационны и неприемлемы для России. Стало даже как-то неловко: ну вот, так все было хорошо... Ситуацию разрядил украинский министр обороны Валерий Шмаров, походя заметивший: «Олег Николаевич, что-то у нас повис вопрос о компенсации Украине за тактическое ядерное оружие... К президентской встрече этот товар неплохо бы и подготовить». Раунд начался.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:І все тому , що якби Зеленський діяв як традиційний політик - то ми б отримали
1001 завірення в крайній мірі занепокоєння по симтуації в Україні
Але Зеленський зробив те що вміє робити найкраще - скинув відеоінформацію по Бучі...чим злякав бюргерів..які перелякавшись самі побігли до своїх влад з вимогою зробити все можливе і не можливе, щоб армія орків не дійшла до ситої Європи...

Якби це зробив президент По, а не Зе, то ті, хто зараз закликає не критикувати владу, писали б, що влада піариться на крові, як зараз пише про волонтерство По.
Нехай хоч зараз Зеленський добре зробить свою роботу, але не порушуючи закон. Війна не дає індульгенцій.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вот когда ракета/снаряд попадали в соседний подъезд и разрушалось несколько квартир/этажей - тут же уезжали.


так было и в Николаеве
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Завязывайте пожалуйста уже здесь со своим Петром на 10 страниц, а то рассуждать, кто был бы или есть более лучшим гетьманом или худшим - не на часі.
Или хотя бы перейдите в Політичні дискусії
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 10 кві, 2022 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:37

  lapay написав:Винен, тільки не сучасний чи попередній, і сусідський. Влада повинна захищати населення. Не тільки армія захищає, але і евакуація, і мінування з партизанкою. Хтось з цими тезами буде сперечатись? Тоді чому влада не зробила багато чого, з цього переліку, перед війною?
З якого перелику? С того що ви придумали щоб об-ср-ти владу? Це жесть, эксперти. Ти б побыг на другий день, знаток що треба зробити.
Звісно, можна було б відкласти всі ці питання до кінця війни, якби влада сама не руйнувала політичну єдність беззаконням.
Яким беззаконням? Бред не пиши.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:40

  lapay написав:Нехай хоч зараз Зеленський добре зробить свою роботу, але не порушуючи закон. Війна не дає індульгенцій.
Що він порушує? Ще раз напомню, йде війна. Ви хочете вести полеміку з головнокомандуючим під час війни? В загалі в армії служили?
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