нашел статью от 21 апреля 1995г о том как РФ и Украина делили Черноморский флот
https://zn.ua/politcs_archive/ukraina__rossiya_budet_li_mir_posle_dnya_pobedy.html Всеобщую гармонию нарушил было замглавкома ВМФ России Игорь Касатонов, который с солдатской прямотой заявил, что в вопросе раздела ЧФ Украина для отвода глаз делает второстепенные уступки, а по сути ее предложения — дискриминационны и неприемлемы для России. Стало даже как-то неловко: ну вот, так все было хорошо... Ситуацию разрядил украинский министр обороны Валерий Шмаров, походя заметивший: «Олег Николаевич, что-то у нас повис вопрос о компенсации Украине за тактическое ядерное оружие... К президентской встрече этот товар неплохо бы и подготовить». Раунд начался.
budivelnik написав:І все тому , що якби Зеленський діяв як традиційний політик - то ми б отримали 1001 завірення в крайній мірі занепокоєння по симтуації в Україні Але Зеленський зробив те що вміє робити найкраще - скинув відеоінформацію по Бучі...чим злякав бюргерів..які перелякавшись самі побігли до своїх влад з вимогою зробити все можливе і не можливе, щоб армія орків не дійшла до ситої Європи...
Якби це зробив президент По, а не Зе, то ті, хто зараз закликає не критикувати владу, писали б, що влада піариться на крові, як зараз пише про волонтерство По. Нехай хоч зараз Зеленський добре зробить свою роботу, але не порушуючи закон. Війна не дає індульгенцій.
lapay написав:Винен, тільки не сучасний чи попередній, і сусідський. Влада повинна захищати населення. Не тільки армія захищає, але і евакуація, і мінування з партизанкою. Хтось з цими тезами буде сперечатись? Тоді чому влада не зробила багато чого, з цього переліку, перед війною?
З якого перелику? С того що ви придумали щоб об-ср-ти владу? Це жесть, эксперти. Ти б побыг на другий день, знаток що треба зробити.
Звісно, можна було б відкласти всі ці питання до кінця війни, якби влада сама не руйнувала політичну єдність беззаконням.