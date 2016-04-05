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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 721722723724
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:42

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Как бы там ни было,но тут должно было быть или трусы, или крестик:

если , как заявляют , знали на 99% о дате вторжения (даже если +- несколько дней) , то надо было глубоко и многополосно минировать дороги, минировать мосты (естественно полностью закрыв въезд/выезд в Крым).
Ров глубокий и широкий (с единственным мостом) на перешейке сделать ещё заранее.
Кароч, инженерной подготовки позиций не было вовсе. За много лет.
Я понимаю, что через каналы и небольшие реки наводят пантоны и это вообще не проблема. Но через ров на перешейке , да ещё при обстрелах из бетонных укреплений...

Далее: бетонные укрепления можно было начать строить хотя бы за месяц-два. (хотя конечно нужно было намного раньше, ведь наступать мы точно не собирались, зато агрессию рано или поздно можно было ожидать) . Бетон бы успел набрать прочности. А за месяц уже наверняка ожидали вторжение почти точно.
А вот войска в больших количествах на смерть на открытых позициях там точно не надо. Та 59-я бригада которая была брошена на погибель 24 числа - это точно не надо было. С техникой в открытой степи под ударами авиации - это глупость была.
Ну и вторая линия обороны - это мост и Херсон. Вот там 59-я и должна была встречать. На естественных препятствиях, то есть реке.
Тогда вот то все , что получил Нико, получил бы Херсон, но на высоком берегу Днепра было бы выгодное положение и за Днепр никто бы не прошел.

Вы правы. Это вопросы.
Почему это не сделали? Не знаю.
Но, опять же, это такой же вопрос к Зе, как и к По. Причём, к Порошенко даже больше. Зеленский рассчитывал/надеялся на примирение с Россией и мирное решение вопроса с Донбассом, Порошенко явно был нацелен на военное решение.
В том, что при военном решении вмешательство росс. армии практически неизбежно, сомнений не вызывало. Почему этого не сделал Порошенко? Оборонительные сооружения сооружаются заранее, а не за 2 месяца до начала войны.

Класно ви перекладаєте з хворої голови на здорову.
Загроза повноцінного вторгнення з'явилась весною 2021 року. До чого тут По?
По займався армією достатньо.
А загроза вторгнення з Криму стала реальною тільки при Зе, тому тільки до нього можуть бути питання.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:43

  lapay написав:
  otg написав:
  lapay написав:Так для кого розповідали про майські шашлики - для лохів? Знайома, з сином, ледве втікла з під Києва, добрі люди вже навели орків. То це її чоловік-військовий винен, що не підказав, чи вона, бо не тому президенту повірила?
Так может и то что напали орки президент виноват? Петя конечно же б не допустил бы. Жгите еще. :)

Винен, тільки не сучасний чи попередній, і сусідський. Влада повинна захищати населення. Не тільки армія захищає, але і евакуація, і мінування з партизанкою. Хтось з цими тезами буде сперечатись? Тоді чому влада не зробила багато чого, з цього переліку, перед війною?
Звісно, можна було б відкласти всі ці питання до кінця війни, якби влада сама не руйнувала політичну єдність беззаконням.

Вспомнили за законность аж когда каналы пороха забанли. Кроме каналов пороха была вообще почти идиллия.
По ограничениях касаемо короны тоже никто никаких особых беспокойств не высказывал. Получаем теперь все вместе.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:45

  lapay написав:Якби це зробив президент По, а не Зе, то ті, хто зараз закликає не критикувати владу, писали б, що влада піариться на крові, як зараз пише про волонтерство По.
Нехай хоч зараз Зеленський добре зробить свою роботу, але не порушуючи закон. Війна не дає індульгенцій.

Ще раз напомню. Я голосував як за одного, так і за другого. Не той не другий не оправдав надії в мирний час. Ніхто з них не робив ні яких реформ, крім косметіки. Але сьогодні другий час. Не на часі сперечатись хот ліпший. Не ви не я багато чого не знаєм. Кінчится війна, росказуйте.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:48

  otg написав:
  kotyk222 написав:Знов пєтя в штани насрав.. шо ж ви його ліпите всюди...
Да не, это вы готовы проср-ть страну, лишь бы обоср-ть президента. И еще раз напоминаю, идет война.

"Война идет" в тому числі за вибір українців на користь демократії і свободи слова. А влада прикриваючись війною свободу слова руйнує
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:49

  Василь-Рівне написав:otg Я дуже сподіваюсь, що Вас заблокують як мінімум на місяць за розпалювання ворожнечі сред українців під час війни за політичними уподобаннями.
А може Вас? Ще раз, сьогодні всі мають об'єднатись против ворога, а не проти президента. Так кого з нас треба блокувати?
otg
 
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