так было и в Николаеве
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Додано: Нед 10 кві, 2022 15:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 10 кві, 2022 15:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Завязывайте пожалуйста уже здесь со своим Петром на 10 страниц, а то рассуждать, кто был бы или есть более лучшим гетьманом или худшим - не на часі.
Или хотя бы перейдите в Політичні дискусії
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 10 кві, 2022 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 кві, 2022 16:01
15:40 Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що Росія знову повторно атакувала аеропорт у Дніпрі. Він повністю зруйнований, як і його інфраструктура. Дані про руйнування і кількість жертв уточнюються.
Також ккупанти влучили в один з інфраструктурних об'єктів у Звонецькому: "там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування і кількість жертв уточнюємо".
Додано: Нед 10 кві, 2022 16:09
Как вам интерьер для допросов?
Додано: Нед 10 кві, 2022 16:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Не молчи", - саме такими словами ми намагались достукатись до російських блогерів, щоб ті сказали "Ні війні".
Чому ж ми маємо мовчати в нашій рідній Україні, коли бачимо, що деякі посіпаки прикриваючись війною - творять явне беззаконня та наближають нас до політичної цензури, з якої почалось перетворення на оркостан ерефії?!!
Додано: Нед 10 кві, 2022 16:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На умовному Заході бачать багато чого - ось передовиця з газети виборчої:
Додано: Нед 10 кві, 2022 16:25
по входу орков из крыма в Херсонскую область
Для объективности по входу орков из крыма в Херсонскую область.
Посмотрите на карту севера Крыма, да хотя бы здесь -
Из Крыма в Херсонскую область можно попасть 4-мя дорогами:
1. Через Арабатскую стрелку. Правда там была попытка взорвать мост, при этом погиб инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович, но взорвана была только часть моста, вторая половина была проезжей.
Видео от 24 февраля (
2. Через Чонгарский мост (точнее там 3 автомобильных моста - два новых (Новый Чонгар и Херсонский мосты) и старый -
Судя по этому видео, они не были взорваны -
3. Автодорога через КППВ "Каланчак" в сторону пгт Каланчак и далее на Херсон. Из приведенной Ой+ ссылки корреспонденты
Это они пишут со слов пограничников. Как на самом деле неизвестно.
4. Автодорога через заброшенный КПВВ "Чаплинка" в сторону пгт Чаплинка и далее на Новую Каховку. Из той же ссылки
Т.е. сама дорога не была заминирована. Именно по ней и шла рашистская техника на Новую Каховку (24.02 выкладывал видео с веб-камер Новой Каховки - Напад росії і білорусі на Україну) и далее через плотину Каховской ГЭС на Херсон, окружая его с востока.
Именно по этой дороге я писал, что вижу вспышки в небе и звуки похожие на артобстрел:
Четыре пути. Два из них чисто степные, без мостов. 3 и 4 это непересекающиеся, самостоятельные дороги. 3 идет вдоль Северо-Крымского канала.
И поверьте, я хорошо знаю все эти 4 дороги. На Арабатке ежегодно отдыхал где-то до 2010-го, в Армянск последний раз ездил в 2013-м, там был отличный книжный магазин, Сиваш объехал вдоль всего его побережья, чуть ли не по самой кромке берега, на мотоцикле (из-за бездорожья) в начале 90-х.
Додано: Нед 10 кві, 2022 16:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На 2022 рік КБ «Луч» не отримало від Міноборони замовлень на ПТРК
«На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по Державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли та готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби як снаряд 152-мм снаряд ОФ29 та РС-80. З першого кварталу 2021 року «Артем» вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень.
з.і. якщо відкинути етап проваленої підготовки та неприйнятну політичну цензуру, діями Зеленського в умовах війни приємно здивований!!!
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