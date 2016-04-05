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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 720721722723>
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вот когда ракета/снаряд попадали в соседний подъезд и разрушалось несколько квартир/этажей - тут же уезжали.


так было и в Николаеве
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Завязывайте пожалуйста уже здесь со своим Петром на 10 страниц, а то рассуждать, кто был бы или есть более лучшим гетьманом или худшим - не на часі.
Или хотя бы перейдите в Політичні дискусії
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 10 кві, 2022 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:01

15:40 Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що Росія знову повторно атакувала аеропорт у Дніпрі. Він повністю зруйнований, як і його інфраструктура. Дані про руйнування і кількість жертв уточнюються.

Також ккупанти влучили в один з інфраструктурних об'єктів у Звонецькому: "там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування і кількість жертв уточнюємо".
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:09

Как вам интерьер для допросов?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не захоплює. Но... война. После войны ток-шоу, межпартийные споры и даже просто свары. Сейчас "не на часі".


"Не молчи", - саме такими словами ми намагались достукатись до російських блогерів, щоб ті сказали "Ні війні".
Чому ж ми маємо мовчати в нашій рідній Україні, коли бачимо, що деякі посіпаки прикриваючись війною - творять явне беззаконня та наближають нас до політичної цензури, з якої почалось перетворення на оркостан ерефії?!!
V2
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:20

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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Чому ж ми маємо мовчати в нашій рідній Україні, коли бачимо, що деякі посіпаки прикриваючись війною - творять явне беззаконня та наближають нас до політичної цензури, з якої почалось перетворення на оркостан ерефії?!!

На умовному Заході бачать багато чого - ось передовиця з газети виборчої:
Versilia - przyczółek rosyjskich oligarchów we Włoszech. Majątki mają tu koledzy Putina, ale też... Zełenski https://wyborcza.pl/7,75399,28318204,ve ... 2-L.1.maly
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:25

по входу орков из крыма в Херсонскую область

Для объективности по входу орков из крыма в Херсонскую область.

Посмотрите на карту севера Крыма, да хотя бы здесь - https://liveuamap.com/.

Из Крыма в Херсонскую область можно попасть 4-мя дорогами:

1. Через Арабатскую стрелку. Правда там была попытка взорвать мост, при этом погиб инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович, но взорвана была только часть моста, вторая половина была проезжей.

Видео от 24 февраля (https://www.youtube.com/watch?v=utL_e9ElsXY) и от 7 марта (https://www.youtube.com/watch?v=Xnztw0wyzkw&t=135s)

2. Через Чонгарский мост (точнее там 3 автомобильных моста - два новых (Новый Чонгар и Херсонский мосты) и старый - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%82%D1%8B), КПВВ "Чонгар" и далее в сторону Мелитополя и Каховки (Т-образный перекресток). Были ли они заминированы и делались ли попытки их взорвать, не знаю. По ссылке от Ой+ ни слова о минировании этих мостов.

Судя по этому видео, они не были взорваны - https://www.youtube.com/watch?v=pHqNBz-PY_s

3. Автодорога через КППВ "Каланчак" в сторону пгт Каланчак и далее на Херсон. Из приведенной Ой+ ссылки корреспонденты
дізнались, що дорога, по яка йде до Криму замінована.

Это они пишут со слов пограничников. Как на самом деле неизвестно.

4. Автодорога через заброшенный КПВВ "Чаплинка" в сторону пгт Чаплинка и далее на Новую Каховку. Из той же ссылки
Територія навколо огороджена колючим дротом, а суміжні поля заміновані.

Т.е. сама дорога не была заминирована. Именно по ней и шла рашистская техника на Новую Каховку (24.02 выкладывал видео с веб-камер Новой Каховки - Напад росії і білорусі на Україну) и далее через плотину Каховской ГЭС на Херсон, окружая его с востока.

Именно по этой дороге я писал, что вижу вспышки в небе и звуки похожие на артобстрел:
Додано: Чет 24 лют, 2022 05:31 - Політичні дискусії


Четыре пути. Два из них чисто степные, без мостов. 3 и 4 это непересекающиеся, самостоятельные дороги. 3 идет вдоль Северо-Крымского канала.

И поверьте, я хорошо знаю все эти 4 дороги. На Арабатке ежегодно отдыхал где-то до 2010-го, в Армянск последний раз ездил в 2013-м, там был отличный книжный магазин, Сиваш объехал вдоль всего его побережья, чуть ли не по самой кромке берега, на мотоцикле (из-за бездорожья) в начале 90-х.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  komant733 написав:що влада зробила с листопада 2021 року для підвищення обороноздатності?


На 2022 рік КБ «Луч» не отримало від Міноборони замовлень на ПТРК
https://mil.in.ua/uk/news/na-2022-rik-k ... n-na-ptrk/

«На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по Державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли та готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби як снаряд 152-мм снаряд ОФ29 та РС-80. З першого кварталу 2021 року «Артем» вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень.
https://mil.in.ua/uk/news/u-genshtabi-n ... yut-vilhu/


з.і. якщо відкинути етап проваленої підготовки та неприйнятну політичну цензуру, діями Зеленського в умовах війни приємно здивований!!!
V2
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:59

yanyura как вы там держитесь?
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