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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 кві, 2022 17:01
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flysoulfly
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Додано: Нед 10 кві, 2022 17:05
А для наступу, крім військових х3, яка саме техніка/зброя ще потрібна?
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