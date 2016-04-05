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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 719720721722723>
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Чому ж ми маємо мовчати в нашій рідній Україні, коли бачимо, що деякі посіпаки прикриваючись війною - творять явне беззаконня та наближають нас до політичної цензури, з якої почалось перетворення на оркостан ерефії?!!

На умовному Заході бачать багато чого - ось передовиця з газети виборчої:
Versilia - przyczółek rosyjskich oligarchów we Włoszech. Majątki mają tu koledzy Putina, ale też... Zełenski https://wyborcza.pl/7,75399,28318204,ve ... 2-L.1.maly
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:25

по входу орков из крыма в Херсонскую область

Для объективности по входу орков из крыма в Херсонскую область.

Посмотрите на карту севера Крыма, да хотя бы здесь - https://liveuamap.com/.

Из Крыма в Херсонскую область можно попасть 4-мя дорогами:

1. Через Арабатскую стрелку. Правда там была попытка взорвать мост, при этом погиб инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович, но взорвана была только часть моста, вторая половина была проезжей.

Видео от 24 февраля (https://www.youtube.com/watch?v=utL_e9ElsXY) и от 7 марта (https://www.youtube.com/watch?v=Xnztw0wyzkw&t=135s)

2. Через Чонгарский мост (точнее там 3 автомобильных моста - два новых (Новый Чонгар и Херсонский мосты) и старый - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%82%D1%8B), КПВВ "Чонгар" и далее в сторону Мелитополя и Каховки (Т-образный перекресток). Были ли они заминированы и делались ли попытки их взорвать, не знаю. По ссылке от Ой+ ни слова о минировании этих мостов.

Судя по этому видео, они не были взорваны - https://www.youtube.com/watch?v=pHqNBz-PY_s

3. Автодорога через КППВ "Каланчак" в сторону пгт Каланчак и далее на Херсон. Из приведенной Ой+ ссылки корреспонденты
дізнались, що дорога, по яка йде до Криму замінована.

Это они пишут со слов пограничников. Как на самом деле неизвестно.

4. Автодорога через заброшенный КПВВ "Чаплинка" в сторону пгт Чаплинка и далее на Новую Каховку. Из той же ссылки
Територія навколо огороджена колючим дротом, а суміжні поля заміновані.

Т.е. сама дорога не была заминирована. Именно по ней и шла рашистская техника на Новую Каховку (24.02 выкладывал видео с веб-камер Новой Каховки - Напад росії і білорусі на Україну) и далее через плотину Каховской ГЭС на Херсон, окружая его с востока.

Именно по этой дороге я писал, что вижу вспышки в небе и звуки похожие на артобстрел:
Додано: Чет 24 лют, 2022 05:31 - Політичні дискусії


Четыре пути. Два из них чисто степные, без мостов. 3 и 4 это непересекающиеся, самостоятельные дороги. 3 идет вдоль Северо-Крымского канала.

И поверьте, я хорошо знаю все эти 4 дороги. На Арабатке ежегодно отдыхал где-то до 2010-го, в Армянск последний раз ездил в 2013-м, там был отличный книжный магазин, Сиваш объехал вдоль всего его побережья, чуть ли не по самой кромке берега, на мотоцикле (из-за бездорожья) в начале 90-х.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  komant733 написав:що влада зробила с листопада 2021 року для підвищення обороноздатності?


На 2022 рік КБ «Луч» не отримало від Міноборони замовлень на ПТРК
https://mil.in.ua/uk/news/na-2022-rik-k ... n-na-ptrk/

«На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по Державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли та готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби як снаряд 152-мм снаряд ОФ29 та РС-80. З першого кварталу 2021 року «Артем» вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень.
https://mil.in.ua/uk/news/u-genshtabi-n ... yut-vilhu/


з.і. якщо відкинути етап проваленої підготовки та неприйнятну політичну цензуру, діями Зеленського в умовах війни приємно здивований!!!
V2
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:59

yanyura как вы там держитесь?
vitaliian
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Востаннє редагувалось Успіх в Нед 10 кві, 2022 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Вы же решили что можно еще и воевать с властью


Вкотре запитаю - в чому конкретно проявлялась війна із владою закритих 3-х каналів?
Дайте посилання!!!
Інакше це все - просто шаблонне тріпання із одного штабу, яке не має нічого спільного із реальністю!!!
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 17:23

❗️Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що у Росії закінчилися боєздатні солдати, яких можна перекинути на війну в Україну. За його словами, російські військові або в Україні, або на кордоні, або в землі.

"Це останні солдати "великої Росії" і більше немає. Росія порожня", - сказав Арестович.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Оборонительные сооружения сооружаются заранее, а не за 2 месяца до начала войны.


Арестович стверджує, що знав про вторгнення, здається, з літа 2021 р.
Приблизно з цього часу даними розвідки ділились вже партнери!
Тобто часу явно не 2 місяці!!!
Але всі були зайняті дорогами ...
V2
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 17:32

Путина под суд! Повторим Нюрнбергский трибунал!
Детали: идею выдвинули бывшие премьер-министры Великобритании Джон Мейджор и Гордон Браун с группой выдающихся ученых и юристов.
Массовая общественная поддержка придаст этой идее непреодолимый импульс и пошлет путину и его приспешникам мощный сигнал: мир собирается призвать его лично к ответу.
Чтобы начать дальнейшие практические шаги, петиция должна собрать 2 миллиона подписей. Уже собрано более 1,7 млн.
Присоединяйтесь к глобальному призыву расследовать преступление путина в новом трибунале «Нюрнберг-2».
Каждый из вас может подписать петицию по ссылке:
https://secure.avaaz.org/campaign/en/pr ... putin_loc/
edvardd
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