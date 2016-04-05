V2 написав:Чому ж ми маємо мовчати в нашій рідній Україні, коли бачимо, що деякі посіпаки прикриваючись війною - творять явне беззаконня та наближають нас до політичної цензури, з якої почалось перетворення на оркостан ерефії?!!
На умовному Заході бачать багато чого - ось передовиця з газети виборчої:
Из Крыма в Херсонскую область можно попасть 4-мя дорогами:
1.Через Арабатскую стрелку. Правда там была попытка взорвать мост, при этом погиб инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович, но взорвана была только часть моста, вторая половина была проезжей.
2.Через Чонгарский мост (точнее там 3 автомобильных моста - два новых (Новый Чонгар и Херсонский мосты) и старый - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%82%D1%8B), КПВВ "Чонгар" и далее в сторону Мелитополя и Каховки (Т-образный перекресток). Были ли они заминированы и делались ли попытки их взорвать, не знаю. По ссылке от Ой+ ни слова о минировании этих мостов.
3. Автодорога через КППВ "Каланчак" в сторону пгт Каланчак и далее на Херсон. Из приведенной Ой+ ссылки корреспонденты
дізнались, що дорога, по яка йде до Криму замінована.
Это они пишут со слов пограничников. Как на самом деле неизвестно.
4. Автодорога через заброшенный КПВВ "Чаплинка" в сторону пгт Чаплинка и далее на Новую Каховку. Из той же ссылки
Територія навколо огороджена колючим дротом, а суміжні поля заміновані.
Т.е. сама дорога не была заминирована. Именно по ней и шла рашистская техника на Новую Каховку (24.02 выкладывал видео с веб-камер Новой Каховки - Напад росії і білорусі на Україну) и далее через плотину Каховской ГЭС на Херсон, окружая его с востока.
Именно по этой дороге я писал, что вижу вспышки в небе и звуки похожие на артобстрел:
Четыре пути. Два из них чисто степные, без мостов. 3 и 4 это непересекающиеся, самостоятельные дороги. 3 идет вдоль Северо-Крымского канала.
И поверьте, я хорошо знаю все эти 4 дороги. На Арабатке ежегодно отдыхал где-то до 2010-го, в Армянск последний раз ездил в 2013-м, там был отличный книжный магазин, Сиваш объехал вдоль всего его побережья, чуть ли не по самой кромке берега, на мотоцикле (из-за бездорожья) в начале 90-х.
«На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по Державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли та готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби як снаряд 152-мм снаряд ОФ29 та РС-80. З першого кварталу 2021 року «Артем» вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень. https://mil.in.ua/uk/news/u-genshtabi-n ... yut-vilhu/
з.і. якщо відкинути етап проваленої підготовки та неприйнятну політичну цензуру, діями Зеленського в умовах війни приємно здивований!!!
otg написав:Вы же решили что можно еще и воевать с властью
Вкотре запитаю - в чому конкретно проявлялась війна із владою закритих 3-х каналів? Дайте посилання!!! Інакше це все - просто шаблонне тріпання із одного штабу, яке не має нічого спільного із реальністю!!!
❗️Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що у Росії закінчилися боєздатні солдати, яких можна перекинути на війну в Україну. За його словами, російські військові або в Україні, або на кордоні, або в землі.
"Це останні солдати "великої Росії" і більше немає. Росія порожня", - сказав Арестович.
Путина под суд! Повторим Нюрнбергский трибунал! Детали: идею выдвинули бывшие премьер-министры Великобритании Джон Мейджор и Гордон Браун с группой выдающихся ученых и юристов. Массовая общественная поддержка придаст этой идее непреодолимый импульс и пошлет путину и его приспешникам мощный сигнал: мир собирается призвать его лично к ответу. Чтобы начать дальнейшие практические шаги, петиция должна собрать 2 миллиона подписей. Уже собрано более 1,7 млн. Присоединяйтесь к глобальному призыву расследовать преступление путина в новом трибунале «Нюрнберг-2». Каждый из вас может подписать петицию по ссылке: https://secure.avaaz.org/campaign/en/pr ... putin_loc/