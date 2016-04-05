Додано: Нед 10 кві, 2022 17:55



Поспілкувались на такі теми:

➤ Про ділення поведінки українських чоловіків за внутрішнім вибором перед обличчям небезпеки;

➤ Кого звинуватити фронтальним злом України;

➤ Кому та як вдалось евакуюватись після початку війни, а потім повернутись маніпулювати суспільною свідомістю;

➤ Влада України знала день вторгнення окупантів, а перший ультиматум Росії з’явився через 14 годин після вторгнення;

➤ Звинувачення української влади в розпуску резервістів на початку вторгнення;

➤ Виправданий вибір влади між поганим та дуже поганим: не можна було оголосити Україні про напад Росії тому, щоб уникнути масової паніки та паралічу доріг для проходу армії ВСУ в оборону;

➤ Після закінчення війни українська влада зробить певні висновки для підготовки перед невідворотним другим та третім раундами нападу Росії;

➤ Вкид інформації про розмінування Чонгару;

➤ Прогнози про масштаби вторгнень будь-якої влади Росії в Україну для відрізання від Азовського моря, або захопленню Харкова, або до виходу на кордони ЛНР/ДНР та вирішення метаісторичного конфлікту;

➤ Захід чекає страшенний внутрішній удар через оцінку своєї слабкості;

➤ Ключова задача України — донести, що російська армія — армія мародерів;

➤ Сценарій Кремля передбачав знищення 500 людей з української влади;

➤ Росіяни хотіли призначити регулятором України Януковича, Лукашенко або Мураєва;

➤ Що сталось з Мураєвим;

➤ Доля людини: Медведчука шукають на Західній Україні;

➤ Доля путіна: саркома та якір розвитку людства;

➤ Примітивний царизм Росії та чому на нього такий запит;

➤ Ґвалтувати, грабувати, мародерити росіянам наказували командири;

➤ Росія — це країна орків з важкою кармою, яка існує, щоб показувати світові, як діяти не треба;

➤ Підрозділів кадирівців і вагнерівців, які щось вміють, більше немає завдяки ВСУ;

➤ Буча: звірство окупантів від втрат та відходу відбувалось з дозволу та заохочування командувачів;

➤ Як Україна буде мстити за Бучу;

➤ Європа: після Бучі не може бути нейтралітету;

➤ Чому члени ОПЗЖ не під вартою;

➤ Порошенко оголосив перемир'я та продовжує напад на команду Президента, цитуючи російські джерела інформації;

➤ Спілкування з Гордоном та іншими медійниками, які зневажали команду Президента — виключно з військовою метою інформування людей;

➤ Які 2 епізоди не врахували росіяни та тому програли в війні;

➤ Допомога Маріуполю, очагова оборона міста військами ЗСУ, гуманітарні коридори.