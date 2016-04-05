Що тоді такого сказав Байден?
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Додано: Нед 10 кві, 2022 17:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 10 кві, 2022 17:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Влада цього разу грає вже на випередження - щоб не було не зручних питань після війни - обмежила мовлення 3-х каналів. Не факт, що поновить після війни!
Додано: Нед 10 кві, 2022 17:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
на супутнику все працює, кожна плптформа веде свій список мовлення, дадоючи незначне з марафону. на Т2 та кабельному світ клином не зійшовся.
Додано: Нед 10 кві, 2022 17:52
Взрыв Рубежное
Додано: Нед 10 кві, 2022 17:55
смотреть всем...
Поспілкувались на такі теми:
➤ Про ділення поведінки українських чоловіків за внутрішнім вибором перед обличчям небезпеки;
➤ Кого звинуватити фронтальним злом України;
➤ Кому та як вдалось евакуюватись після початку війни, а потім повернутись маніпулювати суспільною свідомістю;
➤ Влада України знала день вторгнення окупантів, а перший ультиматум Росії з’явився через 14 годин після вторгнення;
➤ Звинувачення української влади в розпуску резервістів на початку вторгнення;
➤ Виправданий вибір влади між поганим та дуже поганим: не можна було оголосити Україні про напад Росії тому, щоб уникнути масової паніки та паралічу доріг для проходу армії ВСУ в оборону;
➤ Після закінчення війни українська влада зробить певні висновки для підготовки перед невідворотним другим та третім раундами нападу Росії;
➤ Вкид інформації про розмінування Чонгару;
➤ Прогнози про масштаби вторгнень будь-якої влади Росії в Україну для відрізання від Азовського моря, або захопленню Харкова, або до виходу на кордони ЛНР/ДНР та вирішення метаісторичного конфлікту;
➤ Захід чекає страшенний внутрішній удар через оцінку своєї слабкості;
➤ Ключова задача України — донести, що російська армія — армія мародерів;
➤ Сценарій Кремля передбачав знищення 500 людей з української влади;
➤ Росіяни хотіли призначити регулятором України Януковича, Лукашенко або Мураєва;
➤ Що сталось з Мураєвим;
➤ Доля людини: Медведчука шукають на Західній Україні;
➤ Доля путіна: саркома та якір розвитку людства;
➤ Примітивний царизм Росії та чому на нього такий запит;
➤ Ґвалтувати, грабувати, мародерити росіянам наказували командири;
➤ Росія — це країна орків з важкою кармою, яка існує, щоб показувати світові, як діяти не треба;
➤ Підрозділів кадирівців і вагнерівців, які щось вміють, більше немає завдяки ВСУ;
➤ Буча: звірство окупантів від втрат та відходу відбувалось з дозволу та заохочування командувачів;
➤ Як Україна буде мстити за Бучу;
➤ Європа: після Бучі не може бути нейтралітету;
➤ Чому члени ОПЗЖ не під вартою;
➤ Порошенко оголосив перемир'я та продовжує напад на команду Президента, цитуючи російські джерела інформації;
➤ Спілкування з Гордоном та іншими медійниками, які зневажали команду Президента — виключно з військовою метою інформування людей;
➤ Які 2 епізоди не врахували росіяни та тому програли в війні;
➤ Допомога Маріуполю, очагова оборона міста військами ЗСУ, гуманітарні коридори.
Додано: Нед 10 кві, 2022 18:03
edvardd
І зробити правильні висновки.
Один з епізодів - в цьому відео Арестович стверджує, що Бурба в Дубаї.
Той показав, як захищає Україну
Та й по іншим епізодам є питання.
Тому, дивитись - можна, вірити - не завжди!!!
Додано: Нед 10 кві, 2022 18:15
Додано: Нед 10 кві, 2022 18:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Это интервью обмусолили здесь ещё 3 дня назад
Додано: Нед 10 кві, 2022 18:16
Рашка планує підривати свої будинки з Z в Криму та Белгородіі і списувати це на українські спец служби
Додано: Нед 10 кві, 2022 18:19
Це?
Виступаючи перед журналістами, Байден сказав, що є "всі ознаки того, що вони (РФ – ред.) готові відправитися в Україну".
За його словами, "це може статися протягом кількох наступних днів".
На питання, наскільки високою наразі є загроза російського вторгнення, він відповів: "Вона дуже висока".
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