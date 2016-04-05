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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:34
Учительница и сестра Дмитрия Козака, замглавы администрации президента РФ, обратились к нему с просьбой сделать все возможное, чтобы закончилась война в Украине. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале "Обозреватель".
бе женщины до сих пор живут в селе на Кировоградщине, где родился политик. Классная руководительница Дмитрия Козака, которая учила его с пятого класса, вспомнила, что он был хорошим учеником, а одноклассники в детстве называли парня Митей. Она попросила как-то повлиять на кровавую войну в Украине.
"Митя, я все вам старалась объяснить, чтобы вы понимали. Объясни теперь мне, дитя: что это за война? Кому она нужна? На колени бы перед всей Украиной встала - и просила бы прощения, что что-то я не додалала тебе в воспитании, что-то упустила... Я не знаю, что сказать больше. Я не понимаю этой войны. И не могу понять, что ты - в противоположном лагере - другом, чем тот, где твои одноклассники, наши односельчане и я тоже!", - обратилась пожилая женщина к Казаку.
Двоюродная сестра заместителя главы путинской администрации рассказала о реальности в Украине и попросила брата повлиять на ситуацию.
"У нас война. Если ты можешь как-то помочь нам, чтобы у нас закончилась война... У нас детей насилуют, женщин насилуют... Побили все города. Домов нет. Людям некуда пойти. Уезжают, кто куда видит. Очень у нас тяжело… Если ты можешь чем-нибудь помочь нам – помоги!", – сказала женщина.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:44
budivelnik написав:
..............
А в якій з своїх цитат я стверджував що він був замінований в 2019?
..........
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5420788#p5420788
Тому питання
Хто винен що розміновані перешийки?
.
Если я правильно понимаю, эта фраза означает, что перешеек был заминирован
(не знаю, в каком году - в 2019 или раньше), а перед войной его разминировали?
И ещё.
Насколько помню, Вы недавно доказывали, что при явном преимуществе в авиации и артиллерии в открытой степи наши войска понесли бы неоправданные потери и, в любом случае, были бы разгромлены. Поэтому правильной тактикой было отступление с налётами с флангов и тыла.
Тогда зачем минировать перешеек? Разминирование проходов для военной техники не такая сложная задача. По противопехотным минам мы подписали договор, запрещающий их применение, т.е. ставить их не могли.
В таком случае, какой смысл вообще говорить о минировании перешейка?
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ЛАД
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:51
juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
..............
Ресурсы объективно небезграничны и разбиение задач по их приоритетности объективно необходимо. Тут даже обсуждать нечего.
Действительно, нечего.
Историю с линией Мажино Вы, конечно, помните.
Сильная была оборона. Но немцы её не штурмовали, а зашли с другой стороны, где обороны не было. Так что лучше иметь более слабую оборону везде, чем сильную в одном месте и никакую в другом.
Хороший пример, но не наш случай. В нашем случае линия долговременных укреплений как раз себя оправдывает. Посмотрите по карте продвижение противника - десятки км в зоне ООС против сотен км на других направлениях.
Вполне наш.
В результате "продвижения противника - десятки км в зоне ООС против сотен км на других направлениях" сегодня существует вполне реальная угроза котла на Донбассе. А Мариуполь уже давно в осаде и вот-вот может быть потерян. И не сдан только благодаря мужеству наших бойцов и сложности взятия городов вообще.
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ЛАД
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