Додано: Нед 10 кві, 2022 18:34

Учительница и сестра Дмитрия Козака, замглавы администрации президента РФ, обратились к нему с просьбой сделать все возможное, чтобы закончилась война в Украине. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале "Обозреватель".



бе женщины до сих пор живут в селе на Кировоградщине, где родился политик. Классная руководительница Дмитрия Козака, которая учила его с пятого класса, вспомнила, что он был хорошим учеником, а одноклассники в детстве называли парня Митей. Она попросила как-то повлиять на кровавую войну в Украине.



"Митя, я все вам старалась объяснить, чтобы вы понимали. Объясни теперь мне, дитя: что это за война? Кому она нужна? На колени бы перед всей Украиной встала - и просила бы прощения, что что-то я не додалала тебе в воспитании, что-то упустила... Я не знаю, что сказать больше. Я не понимаю этой войны. И не могу понять, что ты - в противоположном лагере - другом, чем тот, где твои одноклассники, наши односельчане и я тоже!", - обратилась пожилая женщина к Казаку.



Двоюродная сестра заместителя главы путинской администрации рассказала о реальности в Украине и попросила брата повлиять на ситуацию.



"У нас война. Если ты можешь как-то помочь нам, чтобы у нас закончилась война... У нас детей насилуют, женщин насилуют... Побили все города. Домов нет. Людям некуда пойти. Уезжают, кто куда видит. Очень у нас тяжело… Если ты можешь чем-нибудь помочь нам – помоги!", – сказала женщина.



