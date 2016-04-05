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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:34
Учительница и сестра Дмитрия Козака, замглавы администрации президента РФ, обратились к нему с просьбой сделать все возможное, чтобы закончилась война в Украине. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале "Обозреватель".
бе женщины до сих пор живут в селе на Кировоградщине, где родился политик. Классная руководительница Дмитрия Козака, которая учила его с пятого класса, вспомнила, что он был хорошим учеником, а одноклассники в детстве называли парня Митей. Она попросила как-то повлиять на кровавую войну в Украине.
"Митя, я все вам старалась объяснить, чтобы вы понимали. Объясни теперь мне, дитя: что это за война? Кому она нужна? На колени бы перед всей Украиной встала - и просила бы прощения, что что-то я не додалала тебе в воспитании, что-то упустила... Я не знаю, что сказать больше. Я не понимаю этой войны. И не могу понять, что ты - в противоположном лагере - другом, чем тот, где твои одноклассники, наши односельчане и я тоже!", - обратилась пожилая женщина к Казаку.
Двоюродная сестра заместителя главы путинской администрации рассказала о реальности в Украине и попросила брата повлиять на ситуацию.
"У нас война. Если ты можешь как-то помочь нам, чтобы у нас закончилась война... У нас детей насилуют, женщин насилуют... Побили все города. Домов нет. Людям некуда пойти. Уезжают, кто куда видит. Очень у нас тяжело… Если ты можешь чем-нибудь помочь нам – помоги!", – сказала женщина.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:44
budivelnik написав:
..............
А в якій з своїх цитат я стверджував що він був замінований в 2019?
..........
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5420788#p5420788
Тому питання
Хто винен що розміновані перешийки?
.
Если я правильно понимаю, эта фраза означает, что перешеек был заминирован
(не знаю, в каком году - в 2019 или раньше), а перед войной его разминировали?
И ещё.
Насколько помню, Вы недавно доказывали, что при явном преимуществе в авиации и артиллерии в открытой степи наши войска понесли бы неоправданные потери и, в любом случае, были бы разгромлены. Поэтому правильной тактикой было отступление с налётами с флангов и тыла.
Тогда зачем минировать перешеек? Разминирование проходов для военной техники не такая сложная задача. По противопехотным минам мы подписали договор, запрещающий их применение, т.е. ставить их не могли.
В таком случае, какой смысл вообще говорить о минировании перешейка?
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:51
juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
..............
Ресурсы объективно небезграничны и разбиение задач по их приоритетности объективно необходимо. Тут даже обсуждать нечего.
Действительно, нечего.
Историю с линией Мажино Вы, конечно, помните.
Сильная была оборона. Но немцы её не штурмовали, а зашли с другой стороны, где обороны не было. Так что лучше иметь более слабую оборону везде, чем сильную в одном месте и никакую в другом.
Хороший пример, но не наш случай. В нашем случае линия долговременных укреплений как раз себя оправдывает. Посмотрите по карте продвижение противника - десятки км в зоне ООС против сотен км на других направлениях.
Вполне наш.
В результате "продвижения противника - десятки км в зоне ООС против сотен км на других направлениях" сегодня существует вполне реальная угроза котла на Донбассе. А Мариуполь уже давно в осаде и вот-вот может быть потерян. И не сдан только благодаря мужеству наших бойцов и сложности взятия городов вообще.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:57
juristkostya написав: otg написав:
Речь о том что не надо делать на этом пиар одного отдельного человека. Этот отдельный человек сам лично в 2014 году об-ср-ся похлеще.
Вы почему-то ставите знак равенства между "анализ ошибок нынешней власти" и "пи-ар политического конкурента".
Хотя это совсем не синонимы.
У Вас - да.
У остальных, пишущих здесь, явно просматриваются именно политические причины "разоблачения" ошибок (и ещё большой вопрос, является ли это ошибками).
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:59
prodigy написав: ЛАД написав:
prodigy уже эвакуировался из Одессы или нет? И если нет, то чего ждёт?
эвакуировался (4км)
чего ждёт?
чекаю на нашу перемогу
Этого ждут все.
Но 4 км это не эвакуация. В Харькове росс. войска стоят в 4 км от города. А бывали и ближе.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:02
GALeon написав:
.........
Потяги евакуаційні запоріжжя-львів дніпро-львів курсують вже більше місяця - хто хотів, той поїхав, але решта запоріжців та дніпрян не поспішають виїджати - їх силоміць евакуйовувати?
Из Харькова точно так же.
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ЛАД
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:06
ЛАД написав:
перед войной его разминировали?
И ещё.
Насколько помню, Вы недавно доказывали, что при явном преимуществе в авиации и артиллерии в открытой степи наши войска понесли бы неоправданные потери и, в любом случае, были бы разгромлены. Поэтому правильной тактикой было отступление с налётами с флангов и тыла.
Тогда зачем минировать перешеек?
1 Навіщо мінувати - все просто , для того щоб виграти пару днів
2 Мінувати і позиційно обороняти - це різні речі
Замінувати і наносити вогневе ураження наскоками Градом, Артилерією чи Точкою-У - це якраз те що я проповідував
3 Якщо попередники не замінували..то це не знімає відповідальності з тих хто при владі
Якщо попередники замінували а сьогоднішні розмінували і знову не замінували маючи 2 місяці лагу - це викликає необхідність пошуків винуватого.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:08
juristkostya написав:
..........Внятная и своевременная информ кампания на первом месте.
А была дезинформационная, по сути
Далеко не всегда. Тем более, во время войны или непосредственно перед ней.
Вы сейчас обладаете информацией о боевых действиях?
Ну разве что, если считать внятной информацией, что "Харьков сильно укреплён и мы его не сдадим".
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:13
V2 написав: ЛАД написав:
Не захоплює. Но... война. После войны ток-шоу, межпартийные споры и даже просто свары. Сейчас "не на часі".
"Не молчи", - саме такими словами ми намагались достукатись до російських блогерів, щоб ті сказали "Ні війні".
Чому ж ми маємо мовчати в нашій рідній Україні, коли бачимо, що деякі посіпаки прикриваючись війною - творять явне беззаконня та наближають нас до політичної цензури, з якої почалось перетворення на оркостан ерефії?!!
Уже устал повторять вопрос - почему Вы протестуете против "беззаконня" с закрытием каналов (которые всё же не закрыты) и не протестуете против приостановки деятельности нескольких парламентских
партий?
Кстати, вопрос (действительно не знаю) - почему эти каналы не принимают участие в марафоне?
Желательно не голыми словами. а хоть какой-то пусть не документ, но хотя бы заявление человека, имеющего к этому отношение (а не произвольного журналиста или политолога).
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 10 кві, 2022 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:13
Військо́ва опера́ція
Успіх написав:
А для наступу, крім військових х3, яка саме техніка/зброя ще потрібна?
— у загальному вигляді являє собою форму ведення бойових дій оперативними (оперативно-стратегічними) об'єднаннями збройних сил; сукупність узгоджених й взаємозв'язаних за метою, завданнями, місцем й часом одночасних і послідовних битв, бойових та спеціальних дій, ударів, маневру та дій військ (сил), що проводяться на ТВД або стратегічному (операційному) напрямі за єдиним замислом і планом для вирішення стратегічних, оперативних завдань у визначеному районі у встановлений період часу.
Військові операції можуть проводитися об'єднаннями одного або кількох видів збройних сил. За масштабом операції бувають:
-стратегічні,
-фронтові (флоту, округу ППО, групи армій),
-армійські (корпусні), флотилії;
за часом проведення — перші і наступні; залежно від сфери ведення бойових дій — сухопутних військ, морські, протиповітряні та повітряні; особливим видом операцій є спільні (повітряно-десантні, морські десантні та протидесантні).
Операції за своїми цілями можуть бути наступальні і оборонні
.У стратегічних операціях можуть проводитися кілька фронтових, у фронтовій — кілька армійських операцій. Основними показниками операції є: кількість військ (сил), що беруть участь в операції, просторовий розмах (ширина смуги дій, глибина), тривалість, динамічність, напруженість бойових дій.Стратегі́чна наступа́льна опера́ція
— військова операція, яка у загальному вигляді являє собою сукупність узгоджених й взаємозв'язаних за метою, завданнями, місцем й часом одночасних і послідовних битв, бойових та спеціальних дій, ударів, маневру та дій військ (сил), що проводяться за єдиним замислом і планом шляхом наступу для досягнення стратегічної цілі з метою розгрому сил противника
, що протистоять, та опанування певними районами місцевості на певних стратегічних напрямках.
велике значення має розвідка:
- військова
- Артилері́йська ро́звідка
— вид забезпечення бойової діяльності ракетних військ і артилерії. Основне завдання артилерійської розвідки — добування і обробка даних, необхідних для підготовки ефективного вогню артилерії та ударів тактичних ракет.
Є складовою частиною військової розвідки. Артилерійська розвідка ведеться в тісній взаємодії з розвідкою інших родів військ сухопутних військ, військово-повітряних сил, а на приморських напрямах і військово-морських сил.Завдання артилерійської розвідки:
виявлення і визначення координат тактичних засобів зброї масового ураження та високоточної зброї противника, його артилерії, мінометів, танків, протитанкових засобів, пунктів управління, радіоелектронних засобів та інших важливих об'єктів (цілей) на позиціях, в районах зосередження і на марші;
визначення місця розташування опорних пунктів, характеру їх оборонних споруд, загороджень і системи вогню;
дорозвідка об'єктів (цілей), намічених для ураження ракетами і вогнем артилерії;
розвідка місцевості і метеоумов в районах розгортання частин в бойовий порядок і маршрутів їх пересування.
На артилерійську розвідку покладається також контроль за результатами ударів тактичних ракет, коректування вогню артилерії, спостереження за діями противника та своїх військ.
Залежно від вживаних засобів артилерійська розвідка підрозділяється на оптичну, звукову, радіолокаційну, радіотехнічну, фотограмметричну.
- радіолокаційна;
- радіо- і радіотехнічна;
- інженерна;
- радіаційна;
- хімічна;
- неспецифічна біологічна (бактеріологічна);
- топографічна;
- повітряна
для сучасної Стратегі́чної наступа́льної опера́ції
важливо використовуючи данні різних видів розвідки нанести супротивнику найбільше шкоди артилерію, ракетники ударами, авіацією, потім в прорив іде мотопіхота і танки
потужність артилерійського обстрілу залежить не тільки від кількості "умовних стволів на 1 км фронту" а від якості стрільби артилеристів
стріляйте влучно і все буде добре
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