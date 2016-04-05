Додано: Нед 10 кві, 2022 19:13

Успіх написав: А для наступу, крім військових х3, яка саме техніка/зброя ще потрібна? А для наступу, крім військових х3, яка саме техніка/зброя ще потрібна?

Основними показниками операції є: кількість військ (сил), що беруть участь в операції, просторовий розмах (ширина смуги дій, глибина), тривалість, динамічність, напруженість бойових дій.

— у загальному вигляді являє собою форму ведення бойових дій оперативними (оперативно-стратегічними) об'єднаннями збройних сил; сукупність узгоджених й взаємозв'язаних за метою, завданнями, місцем й часом одночасних і послідовних битв, бойових та спеціальних дій, ударів, маневру та дій військ (сил), що проводяться на ТВД або стратегічному (операційному) напрямі за єдиним замислом і планом для вирішення стратегічних, оперативних завдань у визначеному районі у встановлений період часу.Військові операції можуть проводитися об'єднаннями одного або кількох видів збройних сил. За масштабом операції бувають:-стратегічні,-фронтові (флоту, округу ППО, групи армій),-армійські (корпусні), флотилії;за часом проведення — перші і наступні; залежно від сфери ведення бойових дій — сухопутних військ, морські, протиповітряні та повітряні; особливим видом операцій є спільні (повітряно-десантні, морські десантні та протидесантні).Операції за своїми цілями— військова операція, яка у загальному вигляді являє собою сукупність узгоджених й взаємозв'язаних за метою, завданнями, місцем й часом одночасних і послідовних битв, бойових та спеціальних дій, ударів, маневру та дій військ (сил), що проводяться за єдиним замислом і планом шляхом наступу для, що протистоять, та опанування певними районами місцевості на певних стратегічних напрямках.велике значення має розвідка:- військова— вид забезпечення бойової діяльності ракетних військ і артилерії. Основне завдання артилерійської розвідки — добування і обробка даних, необхідних для підготовки ефективного вогню артилерії та ударів тактичних ракет.Є складовою частиною військової розвідки. Артилерійська розвідка ведеться в тісній взаємодії з розвідкою інших родів військ сухопутних військ, військово-повітряних сил, а на приморських напрямах і військово-морських сил.виявлення і визначення координат тактичних засобів зброї масового ураження та високоточної зброї противника, його артилерії, мінометів, танків, протитанкових засобів, пунктів управління, радіоелектронних засобів та інших важливих об'єктів (цілей) на позиціях, в районах зосередження і на марші;визначення місця розташування опорних пунктів, характеру їх оборонних споруд, загороджень і системи вогню;дорозвідка об'єктів (цілей), намічених для ураження ракетами і вогнем артилерії;розвідка місцевості і метеоумов в районах розгортання частин в бойовий порядок і маршрутів їх пересування.На артилерійську розвідку покладається також контроль за результатами ударів тактичних ракет, коректування вогню артилерії, спостереження за діями противника та своїх військ.Залежно від вживаних засобів а- радіолокаційна;- радіо- і радіотехнічна;- інженерна;- радіаційна;- хімічна;- неспецифічна біологічна (бактеріологічна);- топографічна;- повітрянадля сучасної Стратегі́чної наступа́льної опера́ціїважливо використовуючи данні різних видів розвідки нанести супротивнику найбільше шкоди артилерію, ракетники ударами, авіацією, потім в прорив іде мотопіхота і танкипотужність артилерійського обстрілу залежить не тільки від кількості "умовних стволів на 1 км фронту" а відстріляйте влучно і все буде добре