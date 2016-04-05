juristkostya написав:.......... Внятная и своевременная информ кампания на первом месте. А была дезинформационная, по сути
Далеко не всегда. Тем более, во время войны или непосредственно перед ней. Вы сейчас обладаете информацией о боевых действиях? Ну разве что, если считать внятной информацией, что "Харьков сильно укреплён и мы его не сдадим".
Ну, конкретно мариупольцам "настоятельно рекомендовать" выехать явно надо было. Они в зоне максимального риска при любом сценарии
GALeon написав:......... Потяги евакуаційні запоріжжя-львів дніпро-львів курсують вже більше місяця - хто хотів, той поїхав, але решта запоріжців та дніпрян не поспішають виїджати - їх силоміць евакуйовувати?
Из Харькова точно так же.
Тем кто поднимает вопрос зрады по поводу знаний о начале войны и непредупреждения населения:
А вам не приходило в голову, что те, кому необходимо - знали обо всем? Диванным экспердам, конечно, видней со своего дивана.
А о том, что бы предупредить население: Судя по расположению их войск, необходимо было бы эвакуировать миллионов 25-27. Как вы это себе представляете.
П.С. Законопроэкт по ленд-лизу Америка подготовила для Украины еще в середине января. Теж цього не розумію. До війни готувалися. Більшість техніки була передислокована якраз перед початком війни. І ракети прилітали по порожніх обʼєктах. Наскільки добре готувалися то вже інше питання.
ЛАД написав:Не захоплює. Но... война. После войны ток-шоу, межпартийные споры и даже просто свары. Сейчас "не на часі".
"Не молчи", - саме такими словами ми намагались достукатись до російських блогерів, щоб ті сказали "Ні війні". Чому ж ми маємо мовчати в нашій рідній Україні, коли бачимо, що деякі посіпаки прикриваючись війною - творять явне беззаконня та наближають нас до політичної цензури, з якої почалось перетворення на оркостан ерефії?!!
Уже устал повторять вопрос - почему Вы протестуете против "беззаконня" с закрытием каналов (которые всё же не закрыты) и не протестуете против приостановки деятельности нескольких парламентских партий?
Мне кажется, тут все вполне прозрачно: Есть политические силы, которые в том или ином виде работают на РФ, оправдывают ее. Их лозунги, публичные выступления не секрет.
В то же время, примеров "подрывных телепередач" от того же "Эспресо" пока никто не привел.
ЛАД написав:Уже устал повторять вопрос - почему Вы протестуете против "беззаконня" с закрытием каналов (которые всё же не закрыты) и не протестуете против приостановки деятельности нескольких парламентских партий?
Розумію, що ви їх підтримуєте, проте, нагадайте всім - про які партії мова?