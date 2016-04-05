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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 722723724725726>
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:15

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:..........
Внятная и своевременная информ кампания на первом месте. А была дезинформационная, по сути

Далеко не всегда. Тем более, во время войны или непосредственно перед ней.
Вы сейчас обладаете информацией о боевых действиях?
Ну разве что, если считать внятной информацией, что "Харьков сильно укреплён и мы его не сдадим". :)

Ну, конкретно мариупольцам "настоятельно рекомендовать" выехать явно надо было. Они в зоне максимального риска при любом сценарии
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:15

  ЛАД написав:
  GALeon написав:.........
Потяги евакуаційні запоріжжя-львів дніпро-львів курсують вже більше місяця - хто хотів, той поїхав, але решта запоріжців та дніпрян не поспішають виїджати - їх силоміць евакуйовувати?

Из Харькова точно так же.

Тем кто поднимает вопрос зрады по поводу знаний о начале войны и непредупреждения населения:

А вам не приходило в голову, что те, кому необходимо - знали обо всем? Диванным экспердам, конечно, видней со своего дивана.

А о том, что бы предупредить население: Судя по расположению их войск, необходимо было бы эвакуировать миллионов 25-27. Как вы это себе представляете.



П.С. Законопроэкт по ленд-лизу Америка подготовила для Украины еще в середине января.
Теж цього не розумію. До війни готувалися. Більшість техніки була передислокована якраз перед початком війни. І ракети прилітали по порожніх обʼєктах. Наскільки добре готувалися то вже інше питання.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:18

теж знав про війну

Олександр Сирський: Ми будуємо плани так, щоб сценарій стратегічної наступальної операції з боку РФ ніколи не зміг бути втіленим в життя

https://armyinform.com.ua/2021/08/20/oleksandr-syrskyj-my-buduyemo-plany-tak-shhob-sczenarij-strategichnoyi-nastupalnoyi-operacziyi-z-boku-rf-nikoly-ne-zmig-buty-vtilenym-v-zhyttya/
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тогда зачем минировать перешеек? Разминирование проходов для военной техники не такая сложная задача.


Затримати орків, щоб підготуватися на 2-ій лінії оборони, підтягнути резерви ...
Наче, елементарні ж речі!!!
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:20

  ЛАД написав:
  V2 написав:
  ЛАД написав:Не захоплює. Но... война. После войны ток-шоу, межпартийные споры и даже просто свары. Сейчас "не на часі".


"Не молчи", - саме такими словами ми намагались достукатись до російських блогерів, щоб ті сказали "Ні війні".
Чому ж ми маємо мовчати в нашій рідній Україні, коли бачимо, що деякі посіпаки прикриваючись війною - творять явне беззаконня та наближають нас до політичної цензури, з якої почалось перетворення на оркостан ерефії?!!

Уже устал повторять вопрос - почему Вы протестуете против "беззаконня" с закрытием каналов (которые всё же не закрыты) и не протестуете против приостановки деятельности нескольких парламентских партий?

Мне кажется, тут все вполне прозрачно:
Есть политические силы, которые в том или ином виде работают на РФ, оправдывают ее. Их лозунги, публичные выступления не секрет.

В то же время, примеров "подрывных телепередач" от того же "Эспресо" пока никто не привел.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Уже устал повторять вопрос - почему Вы протестуете против "беззаконня" с закрытием каналов (которые всё же не закрыты) и не протестуете против приостановки деятельности нескольких парламентских партий?


Розумію, що ви їх підтримуєте, проте, нагадайте всім - про які партії мова?
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:23

  Ukrainian написав:А вам не приходило в голову, что те, кому необходимо - знали обо всем?

об этом и речь:
"Кому надо" явно знали, но не смотря на это 400 тысяч человек зависли в подвалах Мариуполя.
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Помните ранее я писал что в чернобаевке раздают бесплатно кур любое количество?

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vitaliian
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Голова трибуналу над Мілошевичем пояснив, чому потрібно виключити Росію з Радбезу ООН
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:28

  vitaliian написав:Помните ранее я писал что в чернобаевке раздают бесплатно кур любое количество?

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срочно закопать пока не жарко
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