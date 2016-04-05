Додано: Нед 10 кві, 2022 19:40

Вопрос информирования населения до войны достаточно сложный. Я из западных источников понимал, что будет война, но думал, что в основном Харьков, зона ООС и Юг, так как нужна дорога и вода в Крым. Я прочертил себе план, что останусь в Киеве, хотя бы в качестве рабочей силы, если понадобится в экстренном случае.

Представляете, что если бы президент сказал, через месяц война, поэтому все уезжайте, бросайте роботу, страна как-нибудь проживет. Все мужское население выехало бы. Курс уронили бы до уровня, когда можно гривной разжигать печь. Инвесторы бы офигели.

Политики бы кричали зрада. Политический и экономический кризис - это основное, чего хотел Путин до начала военной операции.

Куда эвакуировать население - это можно сейчас говорить, когда Киеву покаместь сегодня не угрожает наступление. Никто не предполагал наступления со всех сторон и быстрого продвижения. А представте если бы захватили Ровно или Житомир и двинули бы еще и белорусские войска для того, что бы окружить Киев. А там и Львов рядом. Вы оперируете текущей ситуацией. Недавно сказали, что бы по возможности эвакуировались с Днепра, много жителей выезжает?

Другое дело, что нужно было готовится еще лучше, и не рассказывать про шашлыки. Но судя по тому, как противостоит армия ВСУ, можно сказать, что они не проводили времени зря. Да были тактические ошибки, но идеально сделать все не возможно. Я, например, и не только я, до сих пор удивляюсь мужеству солдат РФ идти на смерть, как камикадзе. И пилоты тоже, хоть сейчас и боятся, но вылетают, и каждый день есть сбитые самолеты.