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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:29
juristkostya написав: Ukrainian написав:
А вам не приходило в голову, что те, кому необходимо - знали обо всем?
об этом и речь:
"Кому надо" явно знали, но не смотря на это 400 тысяч человек зависли в подвалах Мариуполя.
А звідки впевненість що в них тоді
було бажання кудись їхати?
Тут на форумі не дивлячись на заяви Америки мало не щотижня з грудня місяця «путіннападет» на сміх піднімали ну дуже багато переважно російсько мовних форумчан
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:32
Ukrainian написав: juristkostya написав: Ukrainian написав:
А вам не приходило в голову, что те, кому необходимо - знали обо всем?
об этом и речь:
"Кому надо" явно знали, но не смотря на это 400 тысяч человек зависли в подвалах Мариуполя.
А звідки впевненість що в них тоді
було бажання кудись їхати?
Тут на форумі не дивлячись на заяви Америки мало не щотижня з грудня місяця «путіннападет» на сміх піднімали ну дуже багато переважно російсько мовних форумчан
В восемнадцатый раз:
- дело государства - заблаговременно ответственно проинформировать и обеспечить техническую возможность
- дело граждан - принять решение
Государство свою функцию провалило.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:36
Ukrainian написав: juristkostya написав: Ukrainian написав:
А вам не приходило в голову, что те, кому необходимо - знали обо всем?
об этом и речь:
"Кому надо" явно знали, но не смотря на это 400 тысяч человек зависли в подвалах Мариуполя.
А звідки впевненість що в них тоді
було бажання кудись їхати?
Тут на форумі не дивлячись на заяви Америки мало не щотижня з грудня місяця «путіннападет» на сміх піднімали ну дуже багато переважно російсько мовних форумчан
Это было самоубийство нападать на страну с населением в 35-37 млн. которая воюет 8 лет.
Сейчас развивать наступление при мобильных ребятах с Starstreak, NLAW, дронах-камикадзе, противокорабельных штук самоубийство #2 ещё в большей степени. Страна в 141млн оставшаяся без вооружений и с раздробленной армией начнёт распад изнутри.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:40
Вопрос информирования населения до войны достаточно сложный. Я из западных источников понимал, что будет война, но думал, что в основном Харьков, зона ООС и Юг, так как нужна дорога и вода в Крым. Я прочертил себе план, что останусь в Киеве, хотя бы в качестве рабочей силы, если понадобится в экстренном случае.
Представляете, что если бы президент сказал, через месяц война, поэтому все уезжайте, бросайте роботу, страна как-нибудь проживет. Все мужское население выехало бы. Курс уронили бы до уровня, когда можно гривной разжигать печь. Инвесторы бы офигели.
Политики бы кричали зрада. Политический и экономический кризис - это основное, чего хотел Путин до начала военной операции.
Куда эвакуировать население - это можно сейчас говорить, когда Киеву покаместь сегодня не угрожает наступление. Никто не предполагал наступления со всех сторон и быстрого продвижения. А представте если бы захватили Ровно или Житомир и двинули бы еще и белорусские войска для того, что бы окружить Киев. А там и Львов рядом. Вы оперируете текущей ситуацией. Недавно сказали, что бы по возможности эвакуировались с Днепра, много жителей выезжает?
Другое дело, что нужно было готовится еще лучше, и не рассказывать про шашлыки. Но судя по тому, как противостоит армия ВСУ, можно сказать, что они не проводили времени зря. Да были тактические ошибки, но идеально сделать все не возможно. Я, например, и не только я, до сих пор удивляюсь мужеству солдат РФ идти на смерть, как камикадзе. И пилоты тоже, хоть сейчас и боятся, но вылетают, и каждый день есть сбитые самолеты.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:43
V2 написав: ЛАД написав:
Оборонительные сооружения сооружаются заранее, а не за 2 месяца до начала войны.
Арестович стверджує, що знав про вторгнення, здається, з літа 2021 р.
Приблизно з цього часу даними розвідки ділились вже партнери!
Тобто часу явно не 2 місяці!!!
Але всі були зайняті дорогами ...
1. Ствержуйте і Ви.
2. Партнёры делились соображениями о рисках
войны, которые временами и снижались.
До тех пор, пока война не началась, никто не может твёрдо утверждать, что она неизбежна. Кроме человека, принимающего решение. Но, честно говоря, сомневаюсь, что даже Путин прошлым летом был твёрдо уверен в этом.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:46
ЛАД
Так що заважало готуватись?!
Нагадаю своє питання:
V2 написав:
Розумію, що Ви їх підтримуєте, проте, нагадайте всім - про які партії мова?
ЛАД написав:
Уже устал повторять вопрос - почему Вы протестуете против "беззаконня" с закрытием каналов (которые всё же не закрыты) и не протестуете против приостановки деятельности нескольких парламентских партий?
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V2
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:53
ЛАД написав:
До тех пор, пока война не началась, никто не может твёрдо утверждать, что она неизбежна. Кроме человека, принимающего решение.
Сказали А
Кажіть і Б
То хто повинен заявити що він
або
а - помилився заявляючи про підготовку поїздки на шашлики
або
б - його підставили ..і поіменно назвати тих хто підставив...
А пробувати перекласти свою вину на інших - не по президентськи.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 20:00
До Бога хочеться кричати,
І битись в груди, не мовчати,
Але і Ти був на хресті,
Зв'язали руки теж Тобі...
Сміялись, били і плювали,
І одіж твою роздирали,
Хоч мав Ти силу всю могучу,
Згадай, Ісусе, нашу Бучу!..
Поглянь на свіжі ще могили,
Одне прошу, подай нам сили,
Вже не питаюся, чому?..
Лиш зупини оцю війну!..
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V2
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Додано: Нед 10 кві, 2022 20:01
juristkostya написав:
В восемнадцатый раз:
- дело государства - заблаговременно ответственно проинформировать и обеспечить техническую возможность
- дело граждан - принять решение
Государство свою функцию провалило.
Тут відповіли
Вопрос информирования населения до войны достаточно сложный. Я из западных источников понимал, что будет война, но думал, что в основном Харьков, зона ООС и Юг, так как нужна дорога и вода в Крым. Я прочертил себе план, что останусь в Киеве, хотя бы в качестве рабочей силы, если понадобится в экстренном случае.
Представляете, что если бы президент сказал, через месяц война, поэтому все уезжайте, бросайте роботу, страна как-нибудь проживет. Все мужское население выехало бы. Курс уронили бы до уровня, когда можно гривной разжигать печь. Инвесторы бы офигели.
Политики бы кричали зрада. Политический и экономический кризис - это основное, чего хотел Путин до начала военной операции.
Куда эвакуировать население - это можно сейчас говорить, когда Киеву покаместь сегодня не угрожает наступление. Никто не предполагал наступления со всех сторон и быстрого продвижения. А представте если бы захватили Ровно или Житомир и двинули бы еще и белорусские войска для того, что бы окружить Киев. А там и Львов рядом. Вы оперируете текущей ситуацией. Недавно сказали, что бы по возможности эвакуировались с Днепра, много жителей выезжает?
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Додано: Нед 10 кві, 2022 20:04
budivelnik написав:
заявляючи про підготовку поїздки на шашлики
Шашлики в травні ще будут.
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