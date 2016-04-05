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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 кві, 2022 20:06
juristkostya написав:
В восемнадцатый раз:
Вова говорил в одном из интервью, что они знали о дате нападения еще в ноябре 21 года. И начали негласно предпринимать меры. Что-то мне говорит, что этим занимался Генштаб. Вова сказал, что сюрприз был только один : Лукашено предоставил территорию своей страны под плацдарм для наступления.
Вы тут слегка позиционируете себя как обществовед, финансист и психолог.
Теперь представьте, Вова выступает и говорит : 24 февлаля начинается война. Нападет русня. То есть, орки. Впереди еще 3 месяца. Ваши действия, как гражданина, узнавшего это интригующую новость.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 20:07
Ukrainian написав: juristkostya написав:
В восемнадцатый раз:
- дело государства - заблаговременно ответственно проинформировать и обеспечить техническую возможность
- дело граждан - принять решение
Государство свою функцию провалило.
Тут відповіли
Вопрос информирования населения до войны достаточно сложный. Я из западных источников понимал, что будет война, но думал, что в основном Харьков, зона ООС и Юг, так как нужна дорога и вода в Крым. Я прочертил себе план, что останусь в Киеве, хотя бы в качестве рабочей силы, если понадобится в экстренном случае.
Представляете, что если бы президент сказал, через месяц война, поэтому все уезжайте, бросайте роботу, страна как-нибудь проживет. Все мужское население выехало бы. Курс уронили бы до уровня, когда можно гривной разжигать печь. Инвесторы бы офигели.
Политики бы кричали зрада. Политический и экономический кризис - это основное, чего хотел Путин до начала военной операции.
Куда эвакуировать население - это можно сейчас говорить, когда Киеву покаместь сегодня не угрожает наступление. Никто не предполагал наступления со всех сторон и быстрого продвижения. А представте если бы захватили Ровно или Житомир и двинули бы еще и белорусские войска для того, что бы окружить Киев. А там и Львов рядом. Вы оперируете текущей ситуацией. Недавно сказали, что бы по возможности эвакуировались с Днепра, много жителей выезжает?
Ответ неубедительный.
Адекватная подготовка - штука комплексная. Очевидно, что одновременно с информированием следовало и ограничить выезд мужчин призывного возраста, и ряд других вещей сделать.
Да, сложно. Да, плохо для рейтинга.
Но разве серьезного политика пугают сложности? Разве боится он потерять рейтинг в обмен на спасение страны?
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Додано: Нед 10 кві, 2022 20:12
Ukrainian написав:
Вова выступает и говорит : 24 февлаля начинается война.
Так вова виступив і сказаввійни не буде - готуймось до шашликів...
А міг сказатиЙмовірність війни висока...але ми готуємось ....і на всяк випадок рекомендуємо населенню.....
І яка фраза була б правильнішою?
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Додано: Нед 10 кві, 2022 20:16
budivelnik написав: Ukrainian написав:
Вова выступает и говорит : 24 февлаля начинается война.
Так вова виступив і сказаввійни не буде - готуймось до шашликів...
А міг сказатиЙмовірність війни висока...але ми готуємось ....і на всяк випадок рекомендуємо населенню.....
І яка фраза була б правильнішою?
Яке значення це має зараз
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