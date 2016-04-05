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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 724725726727728>
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:В восемнадцатый раз:

Вова говорил в одном из интервью, что они знали о дате нападения еще в ноябре 21 года. И начали негласно предпринимать меры. Что-то мне говорит, что этим занимался Генштаб. Вова сказал, что сюрприз был только один : Лукашено предоставил территорию своей страны под плацдарм для наступления.

Вы тут слегка позиционируете себя как обществовед, финансист и психолог.

Теперь представьте, Вова выступает и говорит : 24 февлаля начинается война. Нападет русня. То есть, орки. Впереди еще 3 месяца. Ваши действия, как гражданина, узнавшего это интригующую новость.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:07

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:В восемнадцатый раз:
- дело государства - заблаговременно ответственно проинформировать и обеспечить техническую возможность
- дело граждан - принять решение

Государство свою функцию провалило.

Тут відповіли
Вопрос информирования населения до войны достаточно сложный. Я из западных источников понимал, что будет война, но думал, что в основном Харьков, зона ООС и Юг, так как нужна дорога и вода в Крым. Я прочертил себе план, что останусь в Киеве, хотя бы в качестве рабочей силы, если понадобится в экстренном случае.
Представляете, что если бы президент сказал, через месяц война, поэтому все уезжайте, бросайте роботу, страна как-нибудь проживет. Все мужское население выехало бы. Курс уронили бы до уровня, когда можно гривной разжигать печь. Инвесторы бы офигели.
Политики бы кричали зрада. Политический и экономический кризис - это основное, чего хотел Путин до начала военной операции.
Куда эвакуировать население - это можно сейчас говорить, когда Киеву покаместь сегодня не угрожает наступление. Никто не предполагал наступления со всех сторон и быстрого продвижения. А представте если бы захватили Ровно или Житомир и двинули бы еще и белорусские войска для того, что бы окружить Киев. А там и Львов рядом. Вы оперируете текущей ситуацией. Недавно сказали, что бы по возможности эвакуировались с Днепра, много жителей выезжает?

Ответ неубедительный.
Адекватная подготовка - штука комплексная. Очевидно, что одновременно с информированием следовало и ограничить выезд мужчин призывного возраста, и ряд других вещей сделать.

Да, сложно. Да, плохо для рейтинга.
Но разве серьезного политика пугают сложности? Разве боится он потерять рейтинг в обмен на спасение страны?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:12

  Ukrainian написав:Вова выступает и говорит : 24 февлаля начинается война.
Так вова виступив і сказав
війни не буде - готуймось до шашликів...
А міг сказати
Ймовірність війни висока...але ми готуємось ....і на всяк випадок рекомендуємо населенню.....

І яка фраза була б правильнішою?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:16

  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:Вова выступает и говорит : 24 февлаля начинается война.
Так вова виступив і сказав
війни не буде - готуймось до шашликів...
А міг сказати
Ймовірність війни висока...але ми готуємось ....і на всяк випадок рекомендуємо населенню.....

І яка фраза була б правильнішою?

Яке значення це має зараз?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:34

  juristkostya написав:В восемнадцатый раз:
- дело государства - заблаговременно ответственно проинформировать и обеспечить техническую возможность
- дело граждан - принять решение

Государство свою функцию провалило.

"заблаговременно ответственно проинформировать" можна тільки про речі в яких 100% впевнений. Наприклад - грошей на пенсії не вистачає тому пенсія рости не буде. :D
Якщо ти думаєш що війни не буде, інформувати що буде війна - якось глупо. Не вірно?
А те що Зе думав що війни не буде - я майже впевнений.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:38

  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:В восемнадцатый раз:
- дело государства - заблаговременно ответственно проинформировать и обеспечить техническую возможность
- дело граждан - принять решение

Государство свою функцию провалило.

"заблаговременно ответственно проинформировать" можна тільки про речі в яких 100% впевнений. Наприклад - грошей на пенсії не вистачає тому пенсія рости не буде. :D
Якщо ти думаєш що війни не буде, інформувати що буде війна - якось глупо. Не вірно?
А те що Зе думав що війни не буде - я майже впевнений.

Грудень
З огляду на останні новини про скупчення російських військ на українських кордонах, 49,2% українців вважають, що загроза вторгнення РФ до України є реальною, 41,4% - вважають, що вторгнення не буде.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59772558
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:43

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тим часом Китай втайне отправил Сербии современные средства ПВО – СМИ
https://www.unian.net/world/kitay-vtayn ... an_channel
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:49

"Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ - знищена велика колона ворожої техніки та живої сили, які прямували в сторону Ізюма.
Також у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території. Бійці 92 бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із "своїми"".
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/10/7338570/

Є інформація з інтерв'ю Арестовича, що ВСУ проводить операції в Запорізькій області(на Півдні) та намагаються просуватись. Дуже чекаю звільнення коридору в Маріуполь.
https://www.youtube.com/watch?v=Gltv_8qiInQ
Читав, що командуванню Азов пропонували евакуацію, але вони не погодились та залишились.
Сьогодні було важке відео звернення заступника командира полку Азов. Дивно звучало, що з ними ніхто не хоче зв'язуватись з командування вже 2 неділі.
https://www.youtube.com/watch?v=OGR1dxDz5Pc
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:51

  andrijk777 написав:А те що Зе думав що війни не буде - я майже впевнений.


Через провластные источники (того же Арестовича) системно вбрасывается "мы знали, мы втайне готовились, мы специально не хотели будоражить население"
juristkostya
 
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