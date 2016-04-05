Вова говорил в одном из интервью, что они знали о дате нападения еще в ноябре 21 года. И начали негласно предпринимать меры. Что-то мне говорит, что этим занимался Генштаб. Вова сказал, что сюрприз был только один : Лукашено предоставил территорию своей страны под плацдарм для наступления.
Вы тут слегка позиционируете себя как обществовед, финансист и психолог.
Теперь представьте, Вова выступает и говорит : 24 февлаля начинается война. Нападет русня. То есть, орки. Впереди еще 3 месяца. Ваши действия, как гражданина, узнавшего это интригующую новость.
juristkostya написав:В восемнадцатый раз: - дело государства - заблаговременно ответственно проинформировать и обеспечить техническую возможность - дело граждан - принять решение
Государство свою функцию провалило.
Тут відповіли
Вопрос информирования населения до войны достаточно сложный. Я из западных источников понимал, что будет война, но думал, что в основном Харьков, зона ООС и Юг, так как нужна дорога и вода в Крым. Я прочертил себе план, что останусь в Киеве, хотя бы в качестве рабочей силы, если понадобится в экстренном случае. Представляете, что если бы президент сказал, через месяц война, поэтому все уезжайте, бросайте роботу, страна как-нибудь проживет. Все мужское население выехало бы. Курс уронили бы до уровня, когда можно гривной разжигать печь. Инвесторы бы офигели. Политики бы кричали зрада. Политический и экономический кризис - это основное, чего хотел Путин до начала военной операции. Куда эвакуировать население - это можно сейчас говорить, когда Киеву покаместь сегодня не угрожает наступление. Никто не предполагал наступления со всех сторон и быстрого продвижения. А представте если бы захватили Ровно или Житомир и двинули бы еще и белорусские войска для того, что бы окружить Киев. А там и Львов рядом. Вы оперируете текущей ситуацией. Недавно сказали, что бы по возможности эвакуировались с Днепра, много жителей выезжает?
Ответ неубедительный. Адекватная подготовка - штука комплексная. Очевидно, что одновременно с информированием следовало и ограничить выезд мужчин призывного возраста, и ряд других вещей сделать.
Да, сложно. Да, плохо для рейтинга. Но разве серьезного политика пугают сложности? Разве боится он потерять рейтинг в обмен на спасение страны?
juristkostya написав:В восемнадцатый раз: - дело государства - заблаговременно ответственно проинформировать и обеспечить техническую возможность - дело граждан - принять решение
Государство свою функцию провалило.
"заблаговременно ответственно проинформировать" можна тільки про речі в яких 100% впевнений. Наприклад - грошей на пенсії не вистачає тому пенсія рости не буде. Якщо ти думаєш що війни не буде, інформувати що буде війна - якось глупо. Не вірно? А те що Зе думав що війни не буде - я майже впевнений.
juristkostya написав:В восемнадцатый раз: - дело государства - заблаговременно ответственно проинформировать и обеспечить техническую возможность - дело граждан - принять решение
Государство свою функцию провалило.
"заблаговременно ответственно проинформировать" можна тільки про речі в яких 100% впевнений. Наприклад - грошей на пенсії не вистачає тому пенсія рости не буде. Якщо ти думаєш що війни не буде, інформувати що буде війна - якось глупо. Не вірно? А те що Зе думав що війни не буде - я майже впевнений.
Грудень З огляду на останні новини про скупчення російських військ на українських кордонах, 49,2% українців вважають, що загроза вторгнення РФ до України є реальною, 41,4% - вважають, що вторгнення не буде. https://www.bbc.com/ukrainian/news-59772558
"Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ - знищена велика колона ворожої техніки та живої сили, які прямували в сторону Ізюма. Також у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території. Бійці 92 бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із "своїми"". https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/10/7338570/
Є інформація з інтерв'ю Арестовича, що ВСУ проводить операції в Запорізькій області(на Півдні) та намагаються просуватись. Дуже чекаю звільнення коридору в Маріуполь. https://www.youtube.com/watch?v=Gltv_8qiInQ Читав, що командуванню Азов пропонували евакуацію, але вони не погодились та залишились. Сьогодні було важке відео звернення заступника командира полку Азов. Дивно звучало, що з ними ніхто не хоче зв'язуватись з командування вже 2 неділі. https://www.youtube.com/watch?v=OGR1dxDz5Pc