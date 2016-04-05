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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 725726727728>
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:53

  Ukrainian написав:
  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:Вова выступает и говорит : 24 февлаля начинается война.
Так вова виступив і сказав
війни не буде - готуймось до шашликів...
А міг сказати
Ймовірність війни висока...але ми готуємось ....і на всяк випадок рекомендуємо населенню.....

І яка фраза була б правильнішою?

Яке значення це має зараз?

Огромное. Проблемы нам ещё предстоят и население имеет право знать, насколько власть адекватна, честна, ответственна в критические моменты
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Огромное. Проблемы нам ещё предстоят и население имеет право знать, насколько власть адекватна, честна, ответственна в критические моменты


Дії керівництва України під час російської агресії оцінюють позитивно 78% українців, які через війну вимушено стали біженцями.

Дії державного керівництва України під час російської агресії 78% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% — негативно (20% не змогли оцінити).

Як бачиш зрадофілів тільки 2%

ПС цікаво читати критику та повчання влади від користувача який під час війни навіть не намагається користуватись українською а продовжує використовувати мову на якій пишуть та говорять ті хто убиває його співітчизників бо йому та «удобнее». Може з себе потрібно починати?
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 10 кві, 2022 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 21:03

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:Огромное. Проблемы нам ещё предстоят и население имеет право знать, насколько власть адекватна, честна, ответственна в критические моменты


Дії керівництва України під час російської агресії оцінюють позитивно 78% українців, які через війну вимушено стали біженцями.

Дії державного керівництва України під час російської агресії 78% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% — негативно (20% не змогли оцінити).

Да "во время" агрессии и я оцениваю позитивно.

Хорошо бы провести опрос "как вы оцениваете заявления президента незадолго до войны?"
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 21:03

  vitaliian написав:Помните ранее я писал что в чернобаевке раздают бесплатно кур любое количество?

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Число сильно преувеличено. Большинство таки было роздано. И живьём, и свежезарубленные.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Российские войска могут провести крупное наступление из Изюма на Днепр, так как город считается стратегической целью.

Как передает портал The New York Times, такой оценкой поделились военные аналитики из США. Она была сделана на основе спутниковых снимков, которые показали движение сотен машин через село Большой Бурлук на юге Украины в сторону Изюма.

На изображениях зафиксировали колонну оккупантов протяженностью 8 миль (или 12,8 км). Предполагалось, что она двинется к Харькову
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 21:16

  GALeon написав:Российские войска могут провести крупное наступление из Изюма на Днепр, так как город считается стратегической целью
не могут. Там 314 км, от изюма. Ни одно снабжение на такое расстояние (по вражеской территории) им не доставит топливо и БК. То есть доехать они смогут, а вот вернутся - не факт.

Кроме того для уличных боёв у них точно нет необходимого превосходства 7:1. Идея захватывать города бредовая по своей сути. Даже окружённый Мариуполь не захвачен до конца.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 кві, 2022 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 21:16

  Ukrainian написав:Як бачиш зрадофілів тільки 2%

ПС цікаво читати критику та повчання влади від користувача який під час війни навіть не намагається користуватись українською а продовжує використовувати мову на якій пишуть та говорять ті хто убиває його співітчизників бо йому та «удобнее». Може з себе потрібно починати?

1. Имейте такт общаться с незнакомым человеком на "вы"

2. Я не собираюсь отдавать агрессору исключительное право на мой родной язык.
2.1. А вы в это время сеете рознь по языковому признаку. Кск образцовый гражданин страны-агрессора
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 21:19

  GALeon написав:Российские войска могут провести крупное наступление из Изюма на Днепр, так как город считается стратегической целью.


Зачем ссылаться на _предположения_ NYT, если _факт_ начала наступления от Изюма на Днепр свершился уже дней 5 как?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 21:25

  juristkostya написав:
  Ukrainian написав:Як бачиш зрадофілів тільки 2%

ПС цікаво читати критику та повчання влади від користувача який під час війни навіть не намагається користуватись українською а продовжує використовувати мову на якій пишуть та говорять ті хто убиває його співітчизників бо йому та «удобнее». Може з себе потрібно починати?

1. Имейте такт общаться с незнакомым человеком на "вы"

2. Я не собираюсь отдавать агрессору исключительное право на мой родной язык.
2.1. А вы в это время сеете рознь по языковому признаку. Кск образцовый гражданин страны-агрессора

Найкраща відповідь
Зображення

Київ буде дерусифіковано.

🍁 У Києві забрали російські міста-герої з пам`ятника на Шулявці – там тепер міста України.

🏴‍☠️ Там, де раніше були Москва, Ленінград, Сталінград, Тула, Мурманськ, Смоленськ, Новоросійськ, а також Мінськ і Брест, з'явилися міста-герої України.

🇺🇦 Це Харків, Херсон, Чернігів, Миколаїв, Волноваха, Охтирка, Буча, Ірпінь, Гостомель та Маріуполь.

Почни з себе.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 10 кві, 2022 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 21:26

  vitaliian написав:
  GALeon написав:Российские войска могут провести крупное наступление из Изюма на Днепр, так как город считается стратегической целью
не могут. Там 314 км, от изюма. Ни одно снабжение на такое расстояние (по вражеской территории) им не доставит топливо и БК. То есть доехать они смогут, а вот вернутся - не факт.

Кроме того для уличных боёв у них точно нет необходимого превосходства 7:1. Идея захватывать города бредовая по своей сути. Даже окружённый Мариуполь не захвачен до конца.
Ну это Вы так думаете, у их командования такие планы есть, об этом докладывала разведка пентагона и нато. какими ср-вами и как это фюрера не волнует :) В общим посмотрим. На сколько я понимаю, у них заготовлено несколько планов с захватом разных участков территорий в зависимости от успеха.
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