juristkostya написав:Огромное. Проблемы нам ещё предстоят и население имеет право знать, насколько власть адекватна, честна, ответственна в критические моменты
Дії керівництва України під час російської агресії оцінюють позитивно 78% українців, які через війну вимушено стали біженцями.
Дії державного керівництва України під час російської агресії 78% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% — негативно (20% не змогли оцінити).
Як бачиш зрадофілів тільки 2%
ПС цікаво читати критику та повчання влади від користувача який під час війни навіть не намагається користуватись українською а продовжує використовувати мову на якій пишуть та говорять ті хто убиває його співітчизників бо йому та «удобнее». Може з себе потрібно починати?
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 10 кві, 2022 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Российские войска могут провести крупное наступление из Изюма на Днепр, так как город считается стратегической целью.
Как передает портал The New York Times, такой оценкой поделились военные аналитики из США. Она была сделана на основе спутниковых снимков, которые показали движение сотен машин через село Большой Бурлук на юге Украины в сторону Изюма.
На изображениях зафиксировали колонну оккупантов протяженностью 8 миль (или 12,8 км). Предполагалось, что она двинется к Харькову
ПС цікаво читати критику та повчання влади від користувача який під час війни навіть не намагається користуватись українською а продовжує використовувати мову на якій пишуть та говорять ті хто убиває його співітчизників бо йому та «удобнее». Може з себе потрібно починати?
1. Имейте такт общаться с незнакомым человеком на "вы"
2. Я не собираюсь отдавать агрессору исключительное право на мой родной язык. 2.1. А вы в это время сеете рознь по языковому признаку. Кск образцовый гражданин страны-агрессора
ПС цікаво читати критику та повчання влади від користувача який під час війни навіть не намагається користуватись українською а продовжує використовувати мову на якій пишуть та говорять ті хто убиває його співітчизників бо йому та «удобнее». Може з себе потрібно починати?
1. Имейте такт общаться с незнакомым человеком на "вы"
2. Я не собираюсь отдавать агрессору исключительное право на мой родной язык. 2.1. А вы в это время сеете рознь по языковому признаку. Кск образцовый гражданин страны-агрессора
Найкраща відповідь
Київ буде дерусифіковано.
🍁 У Києві забрали російські міста-герої з пам`ятника на Шулявці – там тепер міста України.
🏴☠️ Там, де раніше були Москва, Ленінград, Сталінград, Тула, Мурманськ, Смоленськ, Новоросійськ, а також Мінськ і Брест, з'явилися міста-герої України.
🇺🇦 Це Харків, Херсон, Чернігів, Миколаїв, Волноваха, Охтирка, Буча, Ірпінь, Гостомель та Маріуполь.
Почни з себе.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 10 кві, 2022 21:26, всього редагувалось 1 раз.
GALeon написав:Российские войска могут провести крупное наступление из Изюма на Днепр, так как город считается стратегической целью
не могут. Там 314 км, от изюма. Ни одно снабжение на такое расстояние (по вражеской территории) им не доставит топливо и БК. То есть доехать они смогут, а вот вернутся - не факт.
Кроме того для уличных боёв у них точно нет необходимого превосходства 7:1. Идея захватывать города бредовая по своей сути. Даже окружённый Мариуполь не захвачен до конца.
Ну это Вы так думаете, у их командования такие планы есть, об этом докладывала разведка пентагона и нато. какими ср-вами и как это фюрера не волнует В общим посмотрим. На сколько я понимаю, у них заготовлено несколько планов с захватом разных участков территорий в зависимости от успеха.