Додано: Нед 10 кві, 2022 21:32

vitaliian написав: yanyura как вы там держитесь? как вы там держитесь?

вчерашнего

Коротко по ситуації.

1. Дякую всім за підтримку! Не зважаючи на важку ситуацію, сьогодні я "біг" на работу у піднесеному настрої. Працюємо за графіком, все під контролем.

2. З того, що вразило! Сьогодні багато людей чекали "гуманітарку" і обурювалися, чого її не привезли. Ще раз - я знаю, що вона буде, але я не знаю коли і де. Слова: "так узнайте мы же ждём" - "вбили"! Я не займаюся питаннями доставки та роздачі гуманітарки - дзвоніть у росію та питайте коли приїде.

3. Дякую всім, хто сьогодні прийняв участь у прибирані громади. Ми все це робимо для себе, для своїх дітей! Гуманітарку може хтось привезти, а прибрати "власний дім" можемо лише ми!

4. Пам'ятаєте на початку війни я звертався з постами до підприємцім, фермерів, заможніх людей? Писав "про одну лодку" та інше. 95% відсотків не відреагували - сьогодні маємо наслідки, дуже багато людей чекає на гуманітарку. Але це все для Вас не суттєво. Ви мабудь вже спілкувалися з колегами Каховського та інших окупованих районів і точно знаєте, що відбувається з їх активами, коштами та бізнесом. Подумайте, хоча сьогодні вже пізно про це говорити, не краще було б з перших днів війни максимально допомогти Нашим людям, пенсіонерам, нужденним і у нас би не вишукувалися черги за гуманітаркою та інше. Не краще було б, не зважаючи на особисті стосунки і політичні погляди, зібратися всі разом і вирішувати питання Наших людей? Що зараз? - все просто - Ви більшу частину, а можливо і все, будете змушені віддати окупантам. Сприймайте мої слова як завгодно, але це правда! - поспілкуйтесь з колегами. Це Ваш вибір - "кожен сам за себе". - Ок.

5. Відносно мого перебування на посаді. Вчора коротко про це казав. Я з Вами до останньої хвилини! Піду тільки тоді, коли призначать нового керівника. Буде це завтра, через тиждень - не знаю, але розумію, що це буде!

6. Круті хлопці патрулюють - все спокійно! Бережіть себе! Пам'ятайте, що Ви оберігаєте майно жителів громади від мародерів. Будьте обережні!

"Гості" будуть у нас часто. Зберігаємо спокій.

сегодня

Коротко по ситуації.

1. Цілий день у групах ******* та ********** люди ругаються: "хто і кому винен", "хто і що має робити". Хочу сказати, що ніхто нікому не зобов'язаний щось робити - ні безоплатний хліб, ні продуктові набори. Це ініціатива влади, зробити максимально можливе, щоб допомогти. За ці дні війни з бюджету громади не витрачено кошти на допомогу - фінансується тільки заробітна плата. Наши КП, благоустрій та інше використовують кошти на придбання пального зібрані Вами. Всі інші платежі з бюджету не фінансуються! Кому важко з продуктами - звертайтесь. Ми обов'язково допоможемо. **********- тема закрита. Є нужденні, ми сформуємо продовольчі набори та відвеземо.

2. Працівники, що фінансуються з місцевого бюджету. Як я раніше казав, ми зробили усе можливе, щоб заробітна плата за квітень "прийшла" Вам у повному обсязі - чекаємо. Думаю, що все вийде. Завтра чекаємо надходження освітньої субвенції і будемо "закривати" з/п освітянам. Що далі не питайте. Квітень маємо вирішити.

3. Останні завдання, які я ставлю собі: виплата з/п у повному обсязі працівникам, що фінансуються за кошти місцевого бюджету. Є домовленість з керівництвом Укрпошти про виплату інших, крім пенсія за віком виплат. Питання на контролі і якщо встигну - вирішемо.

4. Я дуже вдячний Вам за підтримку! Всі дні війни я відчував, що Ви поруч. Знаю, що є і ті хто чекає коли я піду - це буде для них свято. Знаю все - живу разом з Вами. Час усе поставить на свої місця. Завтра відзвітую про використання коштів. Будьте впевнені, що ми жодної копійки не витратили не за призначенням. Розмірковуємо де організувати "волонтерський центр підтримки" - після усунення мене від посади, плануємо і далі допомогати нужденним.

5. За останній тиждень на території громади було 3 ДТП, 2 випадки бійок, численні випадки порушення ПДР. Ви мене не слухаєте, не сприймаєте мої слова, пости. - Добре. День-два і патрулювати замість наших Крутих хлопців будуть вони. "Дякую" причетним - ви все зробили для того, щоб ми сиділи "по норах" з того часу, який визначить комендант. На жаль мені не вдалося до Вас достукатися - Ви не сприймаєте мої звернення.

Останнє. Сьогодні хочу всіх обійняти та подякувати за підтримку - це для мене дуже важливо, особливо під час війни. Чим зможу, буду допомогати. У якості голови громади це одне з моїх останніх звернень.

Тихої ночі!

Все буде Україна!

Сегодня еще относительно хорошо. Что будет завтра неизвестно.Чтобы было понятнее, приведу цитаты из ежевечерних постов нашего мера.ИзПока у нас по ночам патрулируют наши же жители (типа ДНД, только не той, фиктивной, а по-настоящему) и установленный нашим поссоветом комендантский час с 22-х до 5-ти. В моем бывшем райцентре (до укрупнения районов в Украине) комендантский час с 18-ти до 6-ти и патрулируют вооруженные орки. Кто может гарантировать, что они не застрелят встреченного ночью на темной улице или не зайдут "погреться" в любую квартиру? Поэтому и написал, что у нас сегодня относительно хорошо.Наш мер прошел от партии ОПЗЖ, но в таких небольших поселках на выборах смотрят не от какой партии человек, а что он за человек. И, как показала его реальная работа в условиях войны и оккупации, бльшая часть жителей не ошиблась с выбором. Ну а недовольные и подонки есть везде.