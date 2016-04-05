Вопрос информирования населения до войны достаточно сложный. Я из западных источников понимал, что будет война, но думал, что в основном Харьков, зона ООС и Юг, так как нужна дорога и вода в Крым. Я прочертил себе план, что останусь в Киеве, хотя бы в качестве рабочей силы, если понадобится в экстренном случае.Представляете, что если бы президент сказал, через месяц война, поэтому все уезжайте, бросайте роботу, страна как-нибудь проживет. Все мужское население выехало бы. Курс уронили бы до уровня, когда можно гривной разжигать печь. Инвесторы бы офигели.Политики бы кричали зрада. Политический и экономический кризис - это основное, чего хотел Путин до начала военной операции.Куда эвакуировать население - это можно сейчас говорить, когда Киеву покаместь сегодня не угрожает наступление. Никто не предполагал наступления со всех сторон и быстрого продвижения. А представте если бы захватили Ровно или Житомир и двинули бы еще и белорусские войска для того, что бы окружить Киев. А там и Львов рядом. Вы оперируете текущей ситуацией. Недавно сказали, что бы по возможности эвакуировались с Днепра, много жителей выезжает?Другое дело, что нужно было готовится еще лучше, и не рассказывать про шашлыки. Но судя по тому, как противостоит армия ВСУ, можно сказать, что они не проводили времени зря. Да были тактические ошибки, но идеально сделать все не возможно. .....