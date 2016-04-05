r-tiger написав:Вопрос информирования населения до войны достаточно сложный. Я из западных источников понимал, что будет война, но думал, что в основном Харьков, зона ООС и Юг, так как нужна дорога и вода в Крым. Я прочертил себе план, что останусь в Киеве, хотя бы в качестве рабочей силы, если понадобится в экстренном случае. Представляете, что если бы президент сказал, через месяц война, поэтому все уезжайте, бросайте роботу, страна как-нибудь проживет. Все мужское население выехало бы. Курс уронили бы до уровня, когда можно гривной разжигать печь. Инвесторы бы офигели. Политики бы кричали зрада. Политический и экономический кризис - это основное, чего хотел Путин до начала военной операции. Куда эвакуировать население - это можно сейчас говорить, когда Киеву покаместь сегодня не угрожает наступление. Никто не предполагал наступления со всех сторон и быстрого продвижения. А представте если бы захватили Ровно или Житомир и двинули бы еще и белорусские войска для того, что бы окружить Киев. А там и Львов рядом. Вы оперируете текущей ситуацией. Недавно сказали, что бы по возможности эвакуировались с Днепра, много жителей выезжает? Другое дело, что нужно было готовится еще лучше, и не рассказывать про шашлыки. Но судя по тому, как противостоит армия ВСУ, можно сказать, что они не проводили времени зря. Да были тактические ошибки, но идеально сделать все не возможно. .....
Очень хорошее объяснение. Я бы только ещё добавил - сейчас 4 млн выехало на Запад. До начала войны их бы туда никто не пустил. Или пустили бы (безвиз всё же) и то не всех, но многие не поехали бы при отсутствии финансовой и пр. поддержки, кот. сейчас оказывается беженцам. Насколько знаю, зап. Украина забита и сегодня. Что было бы, если бы добавились эти 4 млн.?
ЛАД написав:До тех пор, пока война не началась, никто не может твёрдо утверждать, что она неизбежна. Кроме человека, принимающего решение.
Сказали А Кажіть і Б То хто повинен заявити що він або а - помилився заявляючи про підготовку поїздки на шашлики або б - його підставили ..і поіменно назвати тих хто підставив...
А пробувати перекласти свою вину на інших - не по президентськи.
1. Можливо, і помилився. А можливо, просто не захотів сіяти безглузду і марну паніку, яка б нічого не дала. 2. Більша частина України, мабуть, на шашлики такі поїде. 3. Я не чув, щоб він когось звинувачував в цьому. И посмотрите, пожалуйста, мой ответ juristkostya чуть ниже.
Ukrainian написав:Вова выступает и говорит : 24 февлаля начинается война.
Так вова виступив і сказав війни не буде - готуймось до шашликів... А міг сказати Ймовірність війни висока...але ми готуємось ....і на всяк випадок рекомендуємо населенню.....
І яка фраза була б правильнішою?
Яке значення це має зараз?
Все нове - це добре забуте старе.... В Зеленського було багато помилок...були й досягнення Якщо він забронзовіє - кількість помилок почне збільшуватись - кількість досягнень зменшуватись...і мені пофіг він , я просто розумію що це може похоронити Державу.. Тому Хоче буди хорошим керівником - нехай зніме пелену з очей і навчиться признавати що а - помилки треба вміти признавати б - тільки помилка яку признав - має шанси на те що її виправлять..або не допустять подібного в майбутньому.
andrijk777 написав:"заблаговременно ответственно проинформировать" можна тільки про речі в яких 100% впевнений. Наприклад - грошей на пенсії не вистачає тому пенсія рости не буде. Якщо ти думаєш що війни не буде, інформувати що буде війна - якось глупо. Не вірно? А те що Зе думав що війни не буде - я майже впевнений.
Грудень З огляду на останні новини про скупчення російських військ на українських кордонах, 49,2% українців вважають, що загроза вторгнення РФ до України є реальною, 41,4% - вважають, що вторгнення не буде. https://www.bbc.com/ukrainian/news-59772558
В цьому питанні опитування некоректне. Важливо не те що люди говорять, а те що вони роблять!!! Наприклад люди вірять в Бога, але не гнушаються брехати і навіть вкрасти чи обманути. Мені не зрозуміла така поведінка віруючих людей. Я, наприклад, припускав(навіть не вірив!) що буде війна, тому купив мішок цукру. А в магазинах жодного ажіотажу не було. Ніхто особливо не запасався нічим. Хоча 24.02 весь цукор був миттєво розкуплений! І ніхто з моїх знайомих НІЧОГО не робив з розрахунку на майбутню війну. Що ж робили(реально робили) ваші 49,2% українців??? По-моєму нічого. Ось питання конкретно до вас - є у вас знайомі які зробили реальні дії в розрахунку що буде війна? Якщо є - то який відсоток?
andrijk777 написав:А те що Зе думав що війни не буде - я майже впевнений.
Через провластные источники (того же Арестовича) системно вбрасывается "мы знали, мы втайне готовились, мы специально не хотели будоражить население"
Це однозначно брехня(в даному контексті). І взагалі все що говорить влада постфактум і в оправдання своїх дій - це в більшості випадків брехня. Але формально він і не бреше. Ми ж усі знали що буде війна - нам сказали США. І напевно готувались вони в тій чи іншій мірі. Думаю американці надали їм секретні розвід-докази і аргументи, а не просто сказали "війна буде", як нам.
Вопрос информирования населения до войны достаточно сложный. ....... Недавно сказали, что бы по возможности эвакуировались с Днепра, много жителей выезжает?
Ответ неубедительный. Адекватная подготовка - штука комплексная. Очевидно, что одновременно с информированием следовало и ограничить выезд мужчин призывного возраста, и ряд других вещей сделать.
Да, сложно. Да, плохо для рейтинга. Но разве серьезного политика пугают сложности? Разве боится он потерять рейтинг в обмен на спасение страны?
Посмотрите ещё ответ r-tiger с моим добавлением - viewtopic.php?p=5421111#p5421111. И ответьте, пожалуйста, на один вопрос - мог ли Зеленский объявить эвакуацию и при этом "ограничить выезд мужчин призывного возраста, и ряд других вещей сделать" без объявления военного положения? И второй вопрос - мог ли он ввести ВП до нападения? Приняла бы ВР?
почему почему реально ничего не было сделано на юге: 1/ боялись дать повод ( casus belli) 2/ Ермак сказал, Володя я поговорил с Дмитрием Козаком (а тому лично сказал Путин)-войны не будет , вован колотит понты перед Байденом (попугают как в апреле 2021 и разъедутся по местам базирования)
С некоторым уточнением - сказать мог не Ермак, а например, Макрон: "Я уговорю Путина". А мог и никто не говорить, уже писал - до начала войны на 100% никто не может ручаться, что она всё же начнётся. Прокукарекать можно. Польза то ли будет, то ли нет, а огромные убытки будут точно. Ну и "реально ничего не было сделано" - слишком сильно. Скорее, сделали, что смогли.
Ну и как написал Ukrainian:
Яке значення це має зараз?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 кві, 2022 23:11, всього редагувалось 1 раз.