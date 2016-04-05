GALeon написав:Российские войска могут провести крупное наступление из Изюма на Днепр, так как город считается стратегической целью.
Как передает портал The New York Times, такой оценкой поделились военные аналитики из США. Она была сделана на основе спутниковых снимков, которые показали движение сотен машин через село Большой Бурлук на юге Украины в сторону Изюма.
На изображениях зафиксировали колонну оккупантов протяженностью 8 миль (или 12,8 км). Предполагалось, что она двинется к Харькову
Отводить войска от Киева и идти атаковать Днепр - это "особо оригинально". По моему таки будут попытки сделать большую битву на Донбассе. Также неплохой вариант для Путина это не вести активного наступления и преимущественно удерживать позиции. Есть также мысль что возможно договорятся. Вот только общество что в РФ что в Украине не особо "настраивают" на уступки.
Востаннє редагувалось Negotive в Нед 10 кві, 2022 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian, у Вас проблеми не лише з англійською, але й з французькою:
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Кто-нибудь может объяснить конкретно цель запрета выезда мужчинам за границу? Защита родины это честь, а не рабство. Какой в ней смысл, кроме очереного доказательства рабовладельческого строя. Я никак не могу понять задумки. Ну не хочет работяга в армию - сидит дома. А мог бы семью кормить.