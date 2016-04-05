GALeon написав:Российские войска могут провести крупное наступление из Изюма на Днепр, так как город считается стратегической целью.
Как передает портал The New York Times, такой оценкой поделились военные аналитики из США. Она была сделана на основе спутниковых снимков, которые показали движение сотен машин через село Большой Бурлук на юге Украины в сторону Изюма.
На изображениях зафиксировали колонну оккупантов протяженностью 8 миль (или 12,8 км). Предполагалось, что она двинется к Харькову
Отводить войска от Киева и идти атаковать Днепр - это "особо оригинально". По моему таки будут попытки сделать большую битву на Донбассе. Также неплохой вариант для Путина это не вести активного наступления и преимущественно удерживать позиции. Есть также мысль что возможно договорятся. Вот только общество что в РФ что в Украине не особо "настраивают" на уступки.
Востаннє редагувалось Negotive в Нед 10 кві, 2022 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian, у Вас проблеми не лише з англійською, але й з французькою:
Ces données sont fournies par la cellule élection de France Télévisions et notre partenaire Ipsos-Sopra Steria. Elles seront remplacées par les données du ministère de l'Intérieur dès que celles-ci seront disponibles.
Кто-нибудь может объяснить конкретно цель запрета выезда мужчинам за границу? Защита родины это честь, а не рабство. Какой в ней смысл, кроме очереного доказательства рабовладельческого строя. Я никак не могу понять задумки. Ну не хочет работяга в армию - сидит дома. А мог бы семью кормить. На каждом канале ежедневно прямо поливают желчью и на всю страну срамят этих несчастных дезертиров. То их в одном месте ловят, то в другом. Олни предлагают их стрелять, вторые лишать гражданства. И на каждом канале говорят, что в военкомат очередь.
Востаннє редагувалось beee в Нед 10 кві, 2022 23:28, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Кто-нибудь может объяснить конкретно цель запрета выезда мужчинам за границу? Защита родины это честь, а не рабство. Какой в ней смысл, кроме очереного доказательства рабовладельческого строя. Я никак не могу понять задумки. Ну не хочет работяга в армию - сидит дома. А мог бы семью кормить.
beee написав:Кто-нибудь может объяснить конкретно цель запрета выезда мужчинам за границу? Защита родины это честь, а не рабство. Какой в ней смысл, кроме очереного доказательства рабовладельческого строя. Я никак не могу понять задумки. Ну не хочет работяга в армию - сидит дома. А мог бы семью кормить.
beee написав:Кто-нибудь может объяснить конкретно цель запрета выезда мужчинам за границу? Защита родины это честь, а не рабство. Какой в ней смысл, кроме очереного доказательства рабовладельческого строя. Я никак не могу понять задумки. Ну не хочет работяга в армию - сидит дома. А мог бы семью кормить.
Та все как всегда. Кто с деньгами - уедет и так. Остальные от безденежья чтоб пошли на любую работу на любых условиях (для интереса можно почитать статьи конституции которые отменены в постановлении о военном положении). А нужно будет - чтоб было кого мобилизовать и отправить воевать...
beee написав:Кто-нибудь может объяснить конкретно цель запрета выезда мужчинам за границу? Защита родины это честь, а не рабство. Какой в ней смысл, кроме очереного доказательства рабовладельческого строя. Я никак не могу понять задумки. Ну не хочет работяга в армию - сидит дома. А мог бы семью кормить.
Та все как всегда. Кто с деньгами - уедет и так. Остальные от безденежья чтоб пошли на любую работу на любых условиях. А нужно будет - чтоб было кого мобилизовать и отправить воевать...
Так в этом же и вопрос. Кто хочет, 2- 10 к и уехал. А у кого денег нет, а воевать не умеет и не хочет впридачу, пользы ноль. Причём и в армии и в стране. Ни денег, ни работы ни пользы в армии. При этом именно на запрет выезда уделяется целые информ кампании