Единственный, наверное, народ на земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества безнадёжно и надолго... - это русские. Никакой веры нет, никакой вере не подчиняются. Не привержены никакой духовности, нравственности - отсюда, и морали... И морали. И это к великому несчастью самого же российского народа, в массовом масштабе.

То, что делается, Чечня - это только предлог. А по сути, это - суть российского народа. Больного русизмом, человеконенавистнической идеологией. А за это трудно надо расплачиваться...

Испытания российскому народу предстоят очень тяжёлые и прогноз неблагоприятный.

Нет идеи. Идеи коммунизма, социализма, построения общества равных возможностей - как мыльный пузырь, лопнула... И всё потому, что строилась на идее русизма.

Раз нет идеи - к тому же, нет и правового государства российского. Нет легитимности самого государства, ни одной ветви власти.

А раз нет ни идеи, ни легитимности государства и ветвей его власти - значит, нет места и политике. И внутренней, и внешней. А раз нет и третьего компонента - нет места идеологии. Тогда, нет и мотивов, и нет стимулов.

На этом заканчивается перспектива... - это один путь.

Другой путь развития цивилизации человечества - это духовность. Русские - неверующие. Ни в Христа, ни в Магомета, ни в Будду. Ни во что. А чтобы народ стал, целый, духовным - минимум, надо над этим работать, чтоб сменилось три поколения... - и этот путь закрыт.

Сейчас пытаются политики, идеологи, третий избрать путь. Это - славянизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет. Поскольку главный составляющий компонент славянизации - украинцы - никогда не смирятся с руссификацией и с русизмом.



Есть только один путь для развития российского государства и народа. Но я его - не скажу) И этот ключ - у нас!