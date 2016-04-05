beee написав:Кто-нибудь может объяснить конкретно цель запрета выезда мужчинам за границу? Защита родины это честь, а не рабство. Какой в ней смысл, кроме очереного доказательства рабовладельческого строя. Я никак не могу понять задумки. Ну не хочет работяга в армию - сидит дома. А мог бы семью кормить.
beee написав:Кто-нибудь может объяснить конкретно цель запрета выезда мужчинам за границу? Защита родины это честь, а не рабство. Какой в ней смысл, кроме очереного доказательства рабовладельческого строя. Я никак не могу понять задумки. Ну не хочет работяга в армию - сидит дома. А мог бы семью кормить.
Отгонять мародеров надо
Кому?[/quote] Вам. Зачем дома всё время сидеть же...[/quote] Температура 39 сбивается нурофеном. Что вы несёте, понять не могу
beee написав:............. воевать не умеет и не хочет впридачу, ....
"не хочет" - комментировать не буду. "Не умеет" - можно научить. По многим специальностям достаточно быстро.
Ну и на Западе наших принимают как "страдающих от войны". Мужик, "страдающий от войны"... Звучит нехорошо, мягко говоря. Почему его должны принимать, обеспечивать жильём, давать пособие?
Кстати, разговаривал сегодня с нашими бывшими в Германии. Вполне адекватные (проукраинские) люди. Говорили, в частности, об условиях жизни для наших беженцев. Да, условия не курорт. С жильём проблемы. Может быть помещение просто с 1000 кроватей. И общие туалеты и души. Возмущены, что наши часто (иногда?) говорят: "Нас такие условия не устраивают". Немцы считают, что спасают беженцев от смертельной опасности, обеспечивают нормальное питание. Но обеспечивать курортные условия они не обязаны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 кві, 2022 23:54, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:............. воевать не умеет и не хочет впридачу, ....
"не хочет" - комментировать не буду. "Не умеет" - можно научить. По многим специальностям достаточно быстро.
Да. Можно. И обезьяну научить курить. Но самое главное мотивация. Именно это отличает нашу армию от орков. В общем для самих же авторов этого гениального зарета, я так понимаю, это загадка
Нет, там всё логично человек возжелает помочь, пойдет разгрузит вагон с гум.помощью, доставит паёк нуждающемуся, отправит часть з/п ЗСУ, поможет бабушке из подъезда. Да даже не просто будет интересоваться модульным домом за 12-14тыс.$ на форумах, а составит бизнес план и запустит ООО(ТОВ по нашему) и заплатит налоги хоть 2%, как-то так
stm написав:Нет, там всё логично человек возжелает помочь, пойдет разгрузит вагон с гум.помощью, доставит паёк нуждающемуся, отправит часть з/п ЗСУ, поможет бабушке из подъезда. Да даже не просто будет интересоваться модульным домом за 12-14тыс.$ на форумах, а составит бизнес план и запустит ООО(ТОВ по нашему) и заплатит налоги хоть 2%, как-то так
нет нет, нужно запреить, и еще раз запретить, ограничить и заставить. Потом наказать, потом еще раз заставить и еще запретить. Вот, 10 дней поучился автомат заряжать и стрелять - и в бой с ракетами и танками.
ЛАД написав:"не хочет" - комментировать не буду. "Не умеет" - можно научить. По многим специальностям достаточно быстро.
ЛАД написав:............. воевать не умеет и не хочет впридачу, ....
"не хочет" - комментировать не буду. "Не умеет" - можно научить. По многим специальностям достаточно быстро Да. Можно. И обезьяну научить курить. Но самое главное мотивация. Именно это отличает нашу армию от орков. В общем для самих же авторов этого гениального зарета, я так понимаю, Нет, там всё логично человек возжелает помочь, пойдет разгрузит вагон с гум.помощью, доставит паёк нуждающемуся, отправит часть з/п ЗСУ, поможет бабушке из подъезда. Да даже не просто будет интересоваться модульным домом за 12-14тыс.$ на форумах, а составит бизнес план и запустит ООО(ТОВ по нашему) и заплатит налоги хоть 2%, как-то так
Ладно тогда запущу. Не продам, так переселенцам отдам, если что
Прошло 27 лет, слова Джохара Дудаева сейчас похожие на пророчество:
Единственный, наверное, народ на земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества безнадёжно и надолго... - это русские. Никакой веры нет, никакой вере не подчиняются. Не привержены никакой духовности, нравственности - отсюда, и морали... И морали. И это к великому несчастью самого же российского народа, в массовом масштабе. То, что делается, Чечня - это только предлог. А по сути, это - суть российского народа. Больного русизмом, человеконенавистнической идеологией. А за это трудно надо расплачиваться... Испытания российскому народу предстоят очень тяжёлые и прогноз неблагоприятный. Нет идеи. Идеи коммунизма, социализма, построения общества равных возможностей - как мыльный пузырь, лопнула... И всё потому, что строилась на идее русизма. Раз нет идеи - к тому же, нет и правового государства российского. Нет легитимности самого государства, ни одной ветви власти. А раз нет ни идеи, ни легитимности государства и ветвей его власти - значит, нет места и политике. И внутренней, и внешней. А раз нет и третьего компонента - нет места идеологии. Тогда, нет и мотивов, и нет стимулов. На этом заканчивается перспектива... - это один путь. Другой путь развития цивилизации человечества - это духовность. Русские - неверующие. Ни в Христа, ни в Магомета, ни в Будду. Ни во что. А чтобы народ стал, целый, духовным - минимум, надо над этим работать, чтоб сменилось три поколения... - и этот путь закрыт. Сейчас пытаются политики, идеологи, третий избрать путь. Это - славянизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет. Поскольку главный составляющий компонент славянизации - украинцы - никогда не смирятся с руссификацией и с русизмом.
Есть только один путь для развития российского государства и народа. Но я его - не скажу) И этот ключ - у нас!