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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 11 кві, 2022 00:15
ЛАД написав:
Но иногда нужен просто человек, которому можно поручить сделать работу. Даже если мотивация у него никакая.
Человек, которому "поручили" сделать работу, если мотивация у него никакая - по-определению называется "раб"
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Додано: Пон 11 кві, 2022 00:23
ЛАД написав:
Ну и на Западе наших принимают как "страдающих от войны".
Мужик, "страдающий от войны"... Звучит нехорошо, мягко говоря. Почему его должны принимать, обеспечивать жильём, давать пособие?
На Западе, вообще-то в тренде гендерное равенство.
"Страдать от войны" может человек независимо от пола.
Молодые здоровые женщины могут служить (и служат) в армиях многих стран. Кое-где даже призываются.
Я понимаю льготы для женщин с детьми. Для просто женщин - непонятно. Почему здоровые 20-летние женщины менее ценны как объект мобилизации, чем 59-летние ни разу не служившие мужчины (у которых в этом возрасте уже куча болячек, а их ровестницы женщины уже вообще на пенсии).
К тому же многие "женские" профессии в военное время весьма востребованы, напр. профессия медсестры.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 00:28
Tegularius написав: ЛАД написав:
Ну и на Западе наших принимают как "страдающих от войны".
Мужик, "страдающий от войны"... Звучит нехорошо, мягко говоря. Почему его должны принимать, обеспечивать жильём, давать пособие?
На Западе, вообще-то в тренде гендерное равенство.
"Страдать от войны" может человек независимо от пола.
Молодые здоровые женщины могут служить (и служат) в армиях многих стран. Кое-где даже призываются.
Я понимаю льготы для женщин с детьми. Для просто женщин - непонятно. Почему здоровые 20-летние женщины менее ценны как объект мобилизации, чем 59-летние ни разу не служившие мужчины
(у которых в этом возрасте уже куча болячек, а их ровестницы женщины уже вообще на пенсии).
К тому же многие "женские" профессии в военное время весьма востребованы, напр. профессия медсестры.
Просто до слёз ))))))
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Додано: Пон 11 кві, 2022 00:45
Tegularius написав: ЛАД написав:
Но иногда нужен просто человек, которому можно поручить сделать работу. Даже если мотивация у него никакая.
Человек, которому "поручили" сделать работу, если мотивация у него никакая - по-определению называется "раб"
Неверно.
У раба достаточно сильная "мотивация" - палка надсмотрщика.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 00:48
Tegularius написав: ЛАД написав:
Ну и на Западе наших принимают как "страдающих от войны".
Мужик, "страдающий от войны"... Звучит нехорошо, мягко говоря. Почему его должны принимать, обеспечивать жильём, давать пособие?
На Западе, вообще-то в тренде гендерное равенство.
"Страдать от войны" может человек независимо от пола.
Молодые здоровые женщины могут служить (и служат) в армиях многих стран. Кое-где даже призываются.
Я понимаю льготы для женщин с детьми. Для просто женщин - непонятно. Почему здоровые 20-летние женщины менее ценны как объект мобилизации, чем 59-летние ни разу не служившие мужчины (у которых в этом возрасте уже куча болячек, а их ровестницы женщины уже вообще на пенсии).
К тому же многие "женские" профессии в военное время весьма востребованы, напр. профессия медсестры.
В Израиле служба в армии обязательна и для женщин. Тем не менее их стараются использовать в тылу, а не в бою.
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ЛАД
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Додано: Пон 11 кві, 2022 00:53
Вроде бы как неофициальная （пока） прошла инфа, что мощно отработали по колонне колорадов под Харьковом.
Говорят, что одним махом перепрыгнули через 20 тыс, но сейчас результат перепроверяют.
Будет круто, если действительно так влупили.
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