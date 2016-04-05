ЛАД написав:Ну и на Западе наших принимают как "страдающих от войны". Мужик, "страдающий от войны"... Звучит нехорошо, мягко говоря. Почему его должны принимать, обеспечивать жильём, давать пособие?
На Западе, вообще-то в тренде гендерное равенство. "Страдать от войны" может человек независимо от пола. Молодые здоровые женщины могут служить (и служат) в армиях многих стран. Кое-где даже призываются. Я понимаю льготы для женщин с детьми. Для просто женщин - непонятно. Почему здоровые 20-летние женщины менее ценны как объект мобилизации, чем 59-летние ни разу не служившие мужчины (у которых в этом возрасте уже куча болячек, а их ровестницы женщины уже вообще на пенсии). К тому же многие "женские" профессии в военное время весьма востребованы, напр. профессия медсестры.
ЛАД написав:Ну и на Западе наших принимают как "страдающих от войны". Мужик, "страдающий от войны"... Звучит нехорошо, мягко говоря. Почему его должны принимать, обеспечивать жильём, давать пособие?
На Западе, вообще-то в тренде гендерное равенство. "Страдать от войны" может человек независимо от пола. Молодые здоровые женщины могут служить (и служат) в армиях многих стран. Кое-где даже призываются. Я понимаю льготы для женщин с детьми. Для просто женщин - непонятно. Почему здоровые 20-летние женщины менее ценны как объект мобилизации, чем 59-летние ни разу не служившие мужчины (у которых в этом возрасте уже куча болячек, а их ровестницы женщины уже вообще на пенсии). К тому же многие "женские" профессии в военное время весьма востребованы, напр. профессия медсестры.
ЛАД написав:Ну и на Западе наших принимают как "страдающих от войны". Мужик, "страдающий от войны"... Звучит нехорошо, мягко говоря. Почему его должны принимать, обеспечивать жильём, давать пособие?
На Западе, вообще-то в тренде гендерное равенство. "Страдать от войны" может человек независимо от пола. Молодые здоровые женщины могут служить (и служат) в армиях многих стран. Кое-где даже призываются. Я понимаю льготы для женщин с детьми. Для просто женщин - непонятно. Почему здоровые 20-летние женщины менее ценны как объект мобилизации, чем 59-летние ни разу не служившие мужчины (у которых в этом возрасте уже куча болячек, а их ровестницы женщины уже вообще на пенсии). К тому же многие "женские" профессии в военное время весьма востребованы, напр. профессия медсестры.
В Израиле служба в армии обязательна и для женщин. Тем не менее их стараются использовать в тылу, а не в бою.
Вроде бы как неофициальная （пока） прошла инфа, что мощно отработали по колонне колорадов под Харьковом. Говорят, что одним махом перепрыгнули через 20 тыс, но сейчас результат перепроверяют. Будет круто, если действительно так влупили.
antey1969 написав:Вроде бы как неофициальная （пока） прошла инфа, что мощно отработали по колонне колорадов под Харьковом. Говорят, что одним махом перепрыгнули через 20 тыс, но сейчас результат перепроверяют. Будет круто, если действительно так влупили.
beee написав:Кто-нибудь может объяснить конкретно цель запрета выезда мужчинам за границу? Защита родины это честь, а не рабство. Какой в ней смысл, кроме очереного доказательства рабовладельческого строя. Я никак не могу понять задумки. Ну не хочет работяга в армию - сидит дома. А мог бы семью кормить. \\\
Как и многие странные вещи в Конституции/законах (навроде той же "солидарки" ПФ) -- родовые травмы времен совка. А обязанность отдавать "долг Родине" -- вообще откуда-то из царской раисси пришла (только там служить лет 10 нужно было).