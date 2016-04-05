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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 729730731732733>
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 00:23

  ЛАД написав:Ну и на Западе наших принимают как "страдающих от войны".
Мужик, "страдающий от войны"... Звучит нехорошо, мягко говоря. Почему его должны принимать, обеспечивать жильём, давать пособие?


На Западе, вообще-то в тренде гендерное равенство.
"Страдать от войны" может человек независимо от пола.
Молодые здоровые женщины могут служить (и служат) в армиях многих стран. Кое-где даже призываются.
Я понимаю льготы для женщин с детьми. Для просто женщин - непонятно. Почему здоровые 20-летние женщины менее ценны как объект мобилизации, чем 59-летние ни разу не служившие мужчины (у которых в этом возрасте уже куча болячек, а их ровестницы женщины уже вообще на пенсии).
К тому же многие "женские" профессии в военное время весьма востребованы, напр. профессия медсестры.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 00:28

  Tegularius написав:
  ЛАД написав:Ну и на Западе наших принимают как "страдающих от войны".
Мужик, "страдающий от войны"... Звучит нехорошо, мягко говоря. Почему его должны принимать, обеспечивать жильём, давать пособие?


На Западе, вообще-то в тренде гендерное равенство.
"Страдать от войны" может человек независимо от пола.
Молодые здоровые женщины могут служить (и служат) в армиях многих стран. Кое-где даже призываются.
Я понимаю льготы для женщин с детьми. Для просто женщин - непонятно. Почему здоровые 20-летние женщины менее ценны как объект мобилизации, чем 59-летние ни разу не служившие мужчины (у которых в этом возрасте уже куча болячек, а их ровестницы женщины уже вообще на пенсии).
К тому же многие "женские" профессии в военное время весьма востребованы, напр. профессия медсестры.

Просто до слёз ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 00:45

  Tegularius написав:
  ЛАД написав:Но иногда нужен просто человек, которому можно поручить сделать работу. Даже если мотивация у него никакая.

Человек, которому "поручили" сделать работу, если мотивация у него никакая - по-определению называется "раб"

Неверно.
У раба достаточно сильная "мотивация" - палка надсмотрщика. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 00:48

  Tegularius написав:
  ЛАД написав:Ну и на Западе наших принимают как "страдающих от войны".
Мужик, "страдающий от войны"... Звучит нехорошо, мягко говоря. Почему его должны принимать, обеспечивать жильём, давать пособие?


На Западе, вообще-то в тренде гендерное равенство.
"Страдать от войны" может человек независимо от пола.
Молодые здоровые женщины могут служить (и служат) в армиях многих стран. Кое-где даже призываются.
Я понимаю льготы для женщин с детьми. Для просто женщин - непонятно. Почему здоровые 20-летние женщины менее ценны как объект мобилизации, чем 59-летние ни разу не служившие мужчины (у которых в этом возрасте уже куча болячек, а их ровестницы женщины уже вообще на пенсии).
К тому же многие "женские" профессии в военное время весьма востребованы, напр. профессия медсестры.

В Израиле служба в армии обязательна и для женщин. Тем не менее их стараются использовать в тылу, а не в бою.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 00:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вроде бы как неофициальная （пока） прошла инфа, что мощно отработали по колонне колорадов под Харьковом.
Говорят, что одним махом перепрыгнули через 20 тыс, но сейчас результат перепроверяют.
Будет круто, если действительно так влупили.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 01:41

  antey1969 написав:Вроде бы как неофициальная （пока） прошла инфа, что мощно отработали по колонне колорадов под Харьковом.
Говорят, что одним махом перепрыгнули через 20 тыс, но сейчас результат перепроверяют.
Будет круто, если действительно так влупили.

Один 0 лишний. Но, вроде, правда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 05:34

Танк впритул розстрілює групу військових

https://streamable.com/h493w4
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 06:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Один 0 лишний.

Речь о общем кол-ве убитых, а не о этой атаке.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 06:11

  beee написав:Кто-нибудь может объяснить конкретно цель запрета выезда мужчинам за границу?
Защита родины это честь, а не рабство.
Какой в ней смысл, кроме очереного доказательства рабовладельческого строя.
Я никак не могу понять задумки. Ну не хочет работяга в армию - сидит дома. А мог бы семью кормить.
\\\

Как и многие странные вещи в Конституции/законах (навроде той же "солидарки" ПФ) -- родовые травмы времен совка. А обязанность отдавать "долг Родине" -- вообще откуда-то из царской раисси пришла (только там служить лет 10 нужно было).
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 06:20

  antey1969 написав:Говорят, что одним махом перепрыгнули через 20 тыс, но сейчас результат перепроверяют.

Неужели те цифры кто-то принимает всерьез.
Нигде не врут так, как перед выборами, во время войны и после охоты.
По окончании войны узнаем, и то приблизительно.
Сейчас видится, что потери сторон примерно одного порядка. С одной стороны, наши по большей части обороняются, причем на своей территории, это играет в нашу пользу. Но с другой стороны у них большое преимущество в воздухе. В том числе вероятно у наших немало потерь из-за обстрелов военных объектов в тылу.
Tegularius
 
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