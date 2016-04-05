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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 730731732733>
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 07:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украинцы любят желать смерти Путину. Но его смерть не выгодна для Украины.

Такое мнение высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Жизнь Путина для нас намного более выгодный вариант, чем победа любых других сил”, - уверен Арестович
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 07:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  r-tiger написав:Я, например, и не только я, до сих пор удивляюсь мужеству солдат РФ идти на смерть, как камикадзе. И пилоты тоже, хоть сейчас и боятся, но вылетают, и каждый день есть сбитые самолеты.


у камикадзе был свой духовный путь -у этих изнасиловать бабушку 78 лет (украсть унитазы, кондиционеры и пр.)

мужество заключеется в другом, зная что тебе дают преступный приказ (бомбить женщин, стариков и детей)-набраться мужество не выполнить его (могут посадить, могут лишить звания(денег), вот ради этих денег они и воюют...
чеснее было бы им застрелиться (как офицерам), нашелся только один такой
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 07:42

  _hunter написав: Как и многие странные вещи в Конституции/законах (навроде той же "солидарки" ПФ) -- родовые травмы времен совка. А обязанность отдавать "долг Родине" -- вообще откуда-то из царской раисси пришла (только там служить лет 10 нужно было).

Так ее основы закладывались, когда был популярен лозунг "вторая Франция" и половина населения голосовала за коммунистов. И провозглашение "социального государства" (которым реально может быть только очень богатое государство) наложило отпечаток на всё остальное содержание.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 07:48

beee завязывай зраду разносить,
знаю не одного такого "работника", которые даже 2021 работали (в Крыму и даже в Москве)
а теперь дождавщись асвабодителей сидят по подвалам в Херсонской области

не хочешь воевать, иди работай (хоть кем), есть деньги, чтобы 1-2 года не работать(помогай людям бесплатно), нечего здесь гундеть
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 07:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:зная что тебе дают преступный приказ

Справедливости ради, очень часто они не знают, что именно по координатам будут бомбить: завод, школа или казарма. Особенно если ночью.
Ну и очень много промахиваются, несомненно.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 07:58

  Starikan написав:
  _hunter написав: Как и многие странные вещи в Конституции/законах (навроде той же "солидарки" ПФ) -- родовые травмы времен совка. А обязанность отдавать "долг Родине" -- вообще откуда-то из царской раисси пришла (только там служить лет 10 нужно было).

Так ее основы закладывались, когда был популярен лозунг "вторая Франция" и половина населения голосовала за коммунистов. И провозглашение "социального государства" (которым реально может быть только очень богатое государство) наложило отпечаток на всё остальное содержание.

Ну ок, заложили основы. Три года (ну или ужу Кравчуку) "на посмотреть", что оно вообще не работает -- вполне хватало. А так -- проблему (как и многие другие проблемы) перекладывали на послидовныков (а они на своих послидовныков) -- авось как-то оно само рассосется...
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 08:00

  prodigy написав:beee\\\
не хочешь воевать, иди работай (хоть кем), есть деньги, чтобы 1-2 года не работать(помогай людям бесплатно), нечего здесь гундеть

Так он, как я понял, и не против -- а даже за, скорее всего. Но его в ту же Польшу почему-то не пускают работать -- потому и гундит...
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 08:07

  _hunter написав:
  Starikan написав:
  _hunter написав: Как и многие странные вещи в Конституции/законах (навроде той же "солидарки" ПФ) -- родовые травмы времен совка. А обязанность отдавать "долг Родине" -- вообще откуда-то из царской раисси пришла (только там служить лет 10 нужно было).

Так ее основы закладывались, когда был популярен лозунг "вторая Франция" и половина населения голосовала за коммунистов. И провозглашение "социального государства" (которым реально может быть только очень богатое государство) наложило отпечаток на всё остальное содержание.

Ну ок, заложили основы. Три года (ну или ужу Кравчуку) "на посмотреть", что оно вообще не работает -- вполне хватало. А так -- проблему (как и многие другие проблемы) перекладывали на послидовныков (а они на своих послидовныков) -- авось как-то оно само рассосется...


Большая ошибка были выборы Кучмы.
Это он построил уродливую модель олигархата и ни зделал ничего для вступления в Евросоюз и НАТО. Убивал журналистов и полит.опонентов да, было дело.
Хотя у него самые лучшие были условия. Орда была занята войной и пьяный Ельцин не мог справиться с ситуацией у себя в стране.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 08:15

В УПЦ МП требуют организовать международный церковный трибун

r-tiger

Другой путь развития цивилизации человечества - это духовность. Русские - неверующие. Ни в Христа, ни в Магомета, ни в Будду. Ни во что. А чтобы народ стал, целый, духовным - минимум, надо над этим работать, чтоб сменилось три поколения... - и этот путь закрыт.


помните роман "Эра милосердия", что сказал Жеглов: милосердие -это поповское слово (с)

за 30 прошедших лет в РФ было построено больше 30 тысяч храмов
https://www.currenttime.tv/a/russian-orthodox-churches-amount/29968770.html

По данным на 1988 год, у Русской православной церкви было 6893 прихода (об этом Кирилл, тогда еще митрополит, рассказывал десять лет назад – на Поместном соборе, который выбрал его патриархом). Из них:

более половины общин – 3791 храм – располагались в Украине;
в России было около 2300-2400 церквей;
477 приходов – в Беларуси;
196 храмов – в Молдове.
За тридцать лет общее количество церквей Московского патриархата увеличилось почти на 32 тысячи и сейчас, согласно статистике РПЦ, достигает 38 649 общин. Из них:

в России – 17 231 религиозная община, принадлежащая Русской православной церкви (данные 2019 года);
в Украине – 12 122 прихода РПЦ (данные 2019 года);
в Беларуси – 1567 общин РПЦ (самые свежие данные – за 2012 год);
в Молдове – 1231 приход Московского патриархата (данные 2010 года).​
То есть общее число храмов РПЦ выросло более чем в пять раз, в России – в семь раз.

т.е. за 30лет нашей независимости московские попы построили в нашей стране больше 8300
"храмов" (или 23 в месяц), у нас столько школ и детсадиков не строилось (это оружие посильнее телеканалов (Соловьева/Киселева будет)

у меня в радиусе 2 км 4 храма УПЦ МП и 1 вагончик ПЦУ (вагончик находится на стройплощадке нового храма, строительство с 2019 года остановилось, а недавно и вагончик перестал принимать прихожан, т.е. никакой альтернативы московским храмам, да можно поехать за 10км (но мало кто это будет делать)

В УПЦ МП требуют организовать международный церковный трибунал против патриарха Кирилла

Основные пункты обвинений священников УПЦ МП в адрес патриарха Кирилла:

1. Кирилл проповедует доктрину “русского мира”, которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь;

2. Кирилл совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержал агрессивные действия русских войск на территории Украины.


два года назад я разговаривал с некоторыми священниками из УПЦ МП (которых знаю 10 лет и больше, т.к. моя покойная мать была прихожанкой этого храма с 1994 и я её часто сопровождал, человеку с онкологией не легко выдержать 2-2,5 часа "мессы"),
так вот они говорили, что они все понимают, но у них как в армии (пока иерархи не восстанут против Кирилла, никаких изменений в жизни церкви не будет
надеюсь, что время пришло

кстати, даже на Западной Украине (особенно Закарпатье, храмы УПЦ МП преобладают количественно)
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 08:20

Хз чи правда
Администрация Байдена готова предоставлять оружие, которое позволит Украине нанести удар по российским военным аэродромам, что повысит шансы ВСУ выдержать новое наступление.
«У них будет способность поражать более глубокие цели», сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне
Предположительно, речь идёт о ракетах малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS
Ukrainian
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