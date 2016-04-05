Додано: Пон 11 кві, 2022 08:15

Другой путь развития цивилизации человечества - это духовность. Русские - неверующие. Ни в Христа, ни в Магомета, ни в Будду. Ни во что. А чтобы народ стал, целый, духовным - минимум, надо над этим работать, чтоб сменилось три поколения... - и этот путь закрыт.

помните роман "Эра милосердия", что сказал Жеглов: милосердие -это поповское слово (с)за 30 прошедших лет в РФ было построено больше 30 тысяч храмовПо данным на 1988 год, у Русской православной церкви былоприхода (об этом Кирилл, тогда еще митрополит, рассказывал десять лет назад – на Поместном соборе, который выбрал его патриархом). Из них:в России было около 2300-2400 церквей;477 приходов – в Беларуси;196 храмов – в Молдове.За тридцать лет общее количество церквей Московского патриархата увеличилось почти на 32 тысячи и сейчас, согласно статистике РПЦ, достигает 38 649 общин. Из них:в России – 17 231 религиозная община, принадлежащая Русской православной церкви (данные 2019 года);(данные 2019 года);в Беларуси – 1567 общин РПЦ (самые свежие данные – за 2012 год);в Молдове – 1231 приход Московского патриархата (данные 2010 года).​То есть общее число храмов РПЦ выросло более чем в пять раз, в России – в семь раз.т.е. за 30лет нашей независимости московские попы построили в нашей стране больше 8300"храмов" (или 23 в месяц), у нас столько школ и детсадиков не строилось (это оружие посильнее телеканалов (Соловьева/Киселева будет)у меня в радиусе 2 км 4 храма УПЦ МП и 1 вагончик ПЦУ (вагончик находится на стройплощадке нового храма, строительство с 2019 года остановилось, а недавно и вагончик перестал принимать прихожан, т.е. никакой альтернативы московским храмам, да можно поехать за 10км (но мало кто это будет делать)Основные пункты обвинений священников УПЦ МП в адрес патриарха Кирилла:два года назад я разговаривал с некоторыми священниками из УПЦ МП (которых знаю 10 лет и больше, т.к. моя покойная мать была прихожанкой этого храма с 1994 и я её часто сопровождал, человеку с онкологией не легко выдержать 2-2,5 часа "мессы"),так вот они говорили, что они все понимают, но у них как в армии (пока иерархи не восстанут против Кирилла, никаких изменений в жизни церкви не будетнадеюсь, что время пришлокстати, даже на Западной Украине (особенно Закарпатье, храмы УПЦ МП преобладают количественно)